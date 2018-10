Renea Bitorajca gledamo u novoj humorističnoj seriji Nove TV "Ne diraj mi mamu".

U programu Nove TV ovih je dana počelo emitiranje nove serije "Ne diraj mi mamu", u kojoj jednu od glavnih uloga igra jedan od najuspješnijih hrvatskih glumaca Rene Bitorajac.

S Reneom smo o novoj seriji, voditeljskom poslu, obitelji, željama i poslovnim planovima razgovarali u ugodnom ambijentu njegova privatnog kazališta "Luda kuća", koje je otvorio zajedno s glumačkim kolegom Brankom Đurićem.

Upravo ćemo, osim Renea, u novoj seriji imati priliku gledati i Branka, a njih dvojica čine dio sjajne glumačke ekipe.

"Imamo sjajnu glumačku ekipu, uhodanu ekipu iza kamere jer to je ekipa iz serije 'Lud, zbunjen, normalan', isti redatelj, isti scenarist. Snimili smo deset nastavaka i mislim da smo napravili dobar posao i veselim se prikazivanju svakako", otkrio nam je Rene, koji igra ulogu odvjetnika Budimira Ćorovića, u čiji mu karakter nije bilo teško ući.

"Nije, malo sam se mučio s time što sam kao odvjetnik iz Zagreba u Sarajevu, mislim da takav ne postoji, ali ljubav ne poznaje granice, on je došao tamo zbog ljubavi. Neki govor između sam našao, jer ne mogu baš govoriti njihovim jezikom, a ne mogu baš ni 'kajkati', pa je to možda bio problemčić, ali brzo smo to riješili, uz odličnu ekipu sve je išlo glatko", priznao je glumac.

Uz dobru ekipu, snimanje je prošlo u duhovitom tonu.

"Bilo je jako naporno jer smo sve to nagurali u dvadesetak dana. Snimanja su trajala od jutra do mraka, tek se izašlo navečer na večeru. Atmosfera na snimanju bila je strogo profesionalna i, naravno, s duhovitim ispadima dotičnih kolega. I Anđelka, i Mica, i Đuro maheri su u svom poslu pa je bilo duhovito", otkrio je Rene.

Rene i Branko Đurić dosad su surađivali na nekoliko različitih projekata, a zajedno vode i kazalište "Luda kuća".

"Mi smo se upoznali 1997. godine i na 20. godišnjicu našeg poznanstva mi smo si za nagradu otvorili jedan ovakav prostor. San je svakog glumca otvoriti vlastito, privatno kazalište. A radili smo dosad na sjajnim projektima. Na zajedničkom filmu 'Ničija zemlja' koji je osvojio Oscara, na njegovu filmu 'Kajmak i marmelada', koji je jedno vrijeme bio najgledaniji slovenski film svih vremena, na 'Našoj maloj klinici', koja se emitira već 13 godina. Tako da zapravo svi naši projekti nađu svoju publiku, zbog čega smo iznimno sretni. Tako i ova Luda kuća, a nadajmo se i 'Ne diraj mi mamu'", rekao je Rene.

On osim što snima humoristične serije, glumi u kazališnim predstavama te radi kao televizijski voditelj. Zanimalo nas što mu je od svega navedenog najdraže: "Najljepše mi je što to sve zajedno nekako lijepo doziram i ničega mi nije previše. Nikad se nisam htio odrediti samo kao filmski glumac ili strogo kao kazališni. Volim i serije i zabavne showove, Supertalent i takve izlete, sinkronizacije crtića. Sve je to tu negdje, a i u opisu mog posla. Najljepše je kad ima svega pomalo."

No kao i svaki posao, i Reneov ima bolje i lošije strane, nešto što više, a nešto što manje voli.

"Najmanje volim buđenja ujutro, mislim da je to problem svakog glumca. Pogotovo prvih deset dana dok se to ne uhoda pa ti postane normalno da se budiš u 6 i da te kombi po mraku vozi na set. S druge strane, lijepo je ako je ekipa dobra, kad se to sve lijepo posloži, počne biti gušt dolaziti na snimanja i lijepo je što odvojiš neka dva i pol mjeseca i onda godinu dana gledaš plod tog proizvoda u nastavcima.

Usklađivanje poslovnih s obiteljskim obvezama možda nije uvijek lako, ali Rene uvijek pronađe način.

"Kupim si jedan organizer i onda pišem unutra. Samostalni sam umjetnik i sam raspoređujem svoje vrijeme. Uz dobru organizaciju sve je moguće. Obitelj ne pati nimalo. Nadam se, haha!"

Sin Gabriel i kćer Larisa vjerna su mu publika, ali i kritičari.

"Možda zvuči glupo, ali meni je do njihova mišljenja jako stalo, bez obzira što imaju 12 i 9 godina. Obožavaju kazalište, gledaju serije koje možda nisu primjerene njima i u njima uživaju i vole ih pogledati. Bili su tu u Ludoj kući na svakoj premijeri. I uvijek mi kažu što misle. Djeca su takva, nema tu onog pretvaranja, kažu "ovo mi je dobro, ono mi nije dobro", čak ih nekad i poslušam. Želju za glumom još nisu pokazali, tu su sad nogomet, klavir, ples i tako, ali gluma ih svakako zanima. Sin je sinkronizirao čak dva crtića i jako ga to zanima. Ja ga zapravo ne želim gurat pa kad mu se otvori neka prilika, ako je dobije, super", priznao je Rene, koji pronađe i dovoljno vremena za opuštanje.

"Ovisi koliko imam vremena jer nije sav moj posao na sceni. Imam puno, pogotovo ovog kazališnog posla i izvan scene, organizacijski dio, PR, marketing i tako dalje. Ali najdraže opuštanje mi je u krugu obitelji, u Gorskom kotaru na vikendici ili neka vožnja motorom s prijateljima ili večernji izlasci svakako".

Renea i ove sezone gledamo u ulozi voditelja Supertalenta, a zanimalo nas je ima li već svog favorita.

"Mi smo svojim favoritima zasad stisnuli 'zlatni gumb', Igor i ja. Iako, teško se odlučiti između toliko dobrih kandidata koji ti je najbolji. Međutim, svaki sljedeći nastup sljedeća je točka i vidjet ćemo. To se sve može okrenuti."

2018. godina bliži se kraju, a za Renea ona je bila i više nego uspješna, a sam ju je najbolje opisao.

"Opisao bih 2018. kao jednu tešku, radnu, mukotrpnu i napornu godinu s jedne strane. S druge strane, to sam si sve sam htio, pa sam sretan zbog toga. Ja sam stvarno onaj čovjek kojim misli da su sreća i zdravlje na prvom mjestu, zajedno s obitelji, a sve ostalo samo je popratni sadržaj. I kako se kaže, iza svakog uspješnog čovjeka stoji uspješna žena ili uspješna obitelj. Sretan sam da sam u ovih godini sve to nekako zaokružio i da sve to nekako ide, bez obzira na napor koji proživljavam. Čujete u mom glasu, malo teže govorim, ali Bože moj. Lijepa godina, neka bude i sljedeća takva", zaključio je Rene.