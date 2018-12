Radi se o akrobatskoj skupini Vertigo Variete sastavljenoj od tri simpatične i talentirane cirkuske artistice koje su se publici "Supertalenta" predstavile plesom u zraku.

Radi se o akrobatskoj skupini Vertigo Variete sastavljenoj od tri simpatične i talentirane cirkuske artistice koje su se publici "Supertalenta" predstavile plesom u zraku. One vole visinu i adrenalin, a ujedno uživaju u mogućnosti da spoje nešto opasno s nečim estetskim, da plešu u zraku, da se protive gravitaciji te da se s njome poigravaju.

"Godinama se bavimo plesom na svili i drugim zračnim aparatusima pa je nekako došla radionica iz vertikalnog plesa i tako smo počele razvijati i tu vještinu", otkrivaju nam cure odmah na početku, kao i to da takav ples nije nimalo lak. "Dosta je teško jer istovremeno morate držati sve mišiće napetima da ne biste samo visili na tom užetu, a naravno tu su i gravitacija, kako se odgurneš, dočekaš..."

Ns show su se prijavile jer je ova vještina "napokon došla do Hrvatske", a htjele su ovim putem pozvati i druge ljude da im se pridruže. "Hrvatska zaostaje za svjetskim plesnim trendovima barem 20-ak godina, ako ne i više od toga", tužno poručuju, no nadaju se kako će se to promijeniti nakon njihovog nastupa, jer će još više ljudi saznati da postoji ovakva vještina.

"Sasvim je sigurno da smo pokazale nešto čega u Hrvatskoj baš i nema. Bilo je upita, ljudi nisu niti znali da ovako nešto postoji u Hrvatskoj i odmah je bilo pitanja gdje se to može doći trenirati. No nažalost zasad smo samo mi, treba se to dobro osigurati, imati adekvatni prostor i sve, tako da, zasad nemamo to za vertikalni ples, ali imamo za druge zračne vještine." Pa gdje onda treniraju?!

"U Ilici 150 najviše. Postoje i varijante da nam se ustupe sportske dvorane, kazališta. Za javne površine poput zgrada trebaju se tražiti dozvole, no i to je moguće. Čak su i stijene zanimljiva opcija", poručuju nam cure koje bi voljele jednog dana otvoriti svoju školu za ovu vrstu umjetnosti.

"Sve nas je više, postoje djevojke i u Zadru, možda i još negdje. Ako smo sve zajedno, uvijek postoji više mogućnosti!"

Raspon godina u grupi je 26-52. Ističu kako su godine samo broj na papiru, a najstarijoj članici uopće nije problem plesati na užetu u šestom desetljeću, jer se čitav život bavi plesom. "Ja sam u osnovi plesačica i odmalena treniram pa imam dobar back up u tijelu. Kad sam prije jedno 6 godina upoznala cure te se zaljubila u zračne vještine, ja sam i onda rekla da je samo nebo granica. Ništa nije nemoguće ako je tijelo dobro, u formi i zdravo."

U videu saznajte što su cure poručile svima koji im se žele pridružiti u zračnim avanturama.

