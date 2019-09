Petar Puškarić osvojio je mnoge simpatije javnosti nakon što se pojavio u hit-seriji Nove TV "Na granici".

Poznatog domaćeg manekena Petra Puškarića uskoro ćemo ponovno gledati u ulozi Karla, zgodnog i dobroćudnog stanovnika Lokvice kojeg je utjelovio u popularnoj seriji "Na granici", čija druga sezona uskoro kreće u programu Nove TV.

Serija je ostvarila golem uspjeh kod gledatelja, koji jedva čekaju vidjeti nove zgode omiljenih junaka.

"Nisam nimalo očekivao takav uspjeh. Ovo mi je bila prva uloga u životu i ja sam to doživljavao kao odlazak na posao te se trudio biti što bolji. Prije emitiranja serije nisam uopće razmišljao o tome kako će publika prihvatiti seriju. Ja sam bio sretan jer mi je produkcija Nove TV pružila priliku i nadao sam se da ću ispuniti očekivanja. Naravno da sam priželjkivao seriji uspjeh i prihvaćanje publike, ali tolikom uspjehu se nitko na setu nije nadao. Isto tako koliko sam se ja trudio, trudili su se i drugi. Zato mi je iznimno drago što je serija 'Na granici' postigla takav uspjeh i priznanja, da je publika prepoznala taj trud i nagradila ga tolikom gledanošću", rekao nam je Petar.

Gledatelji obožavaju likove, pa tako i Karla, zbog čega mu obožavatelji prilaze na ulicama, pa i pripadnice ljepšeg spola.

"Drago mi je što je uloga Karla bila moja prva uloga u životu. Karlo je zgodan, simpatičan, pristojan, pristupačan i dobroćudan lik te mi je drago što ga je publika prihvatila. Prepoznaju me ljudi na ulici, pa mi tako znaju prići i obožavatelji i obožavateljice. Laska mi to jer mi je drago što se Karlo ljudima svidio i što me poistovjećuju s njime. No moramo znati da Hrvatska nije Amerika i tu nema baš takvog celebrity ludila' (haha), ljudi priđu i pohvale seriju, požele koju riječ izmjeniti s vama, poslikati se i pozdraviti", otkrio nam je Petar.

Priznao nam je i kako se zapravo lako može poistovjetiti sa svojim likom.

"Karlo je jako sličan meni. Ja sam isto kao on jako druželjubiv, jako privržen svojim prijateljima, volim zabavu, druženja i nogomet. Obojica imamo pozitivan stav prema životu i svima želimo dobro", zaključio je.

Petar je na snimanju upoznao i surađivao s brojnim glumcima, no s nekima od njih posebno se povezao.

"Na snimanju sam se najviše zbližio s Mirkom Ilibašićem, koji glumi ulogu Dade. S njime se čujem redovito, družimo se i nakon završetka snimanja te sam mu čak bio i barjaktar na nedavnom vjenčanju. Uz njega sam u kontaktu ostao sa svojim profesorom Asimom Ugljenom, Dinom Rogićem, Markom Braićem, Sarom Mosar te Žarkom Radićem.

Od nekih je dobio i hvalevrijedne savjete koje će pamtiti cijelog života.

"Kako sam ja bio nov i neiskusan glumac na setu, zamolio sam kolege da mi pomognu gdje god misle da griješim. Ovim putem svima bi im želio zahvaliti na svim nesebičnim savjetima, ali najzaslužniji za moj napredak su Asim Ugljen, Luka Dragić, Mirko Ilibašić, Žarko Radić i Sanja Tucman. Najkorisniji savjet dobio sam od gospodina Žarka, koji mi je rekao da gluma dolazi iznutra, da se samo prepustim i postavim u zadanu situaciju te ću tako bolje i prirodnije odglumiti emociju", ispričao nam je.

Emitiranje druge sezone omiljene serije počinje uskoro, a vjerujemo da će nove epizode sve oduševiti.

"Gledatelji mogu očekivati puno zabave, smijeha, ugodnog obiteljskog druženja ispred malih ekrana te nove zabavne anegdote ekipe iz Lokvice", otkrio nam je simpatični Petar.