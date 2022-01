Petra Kraljev je u razgovoru za DNEVNIK.hr otkrila kako joj je bilo na snimanju nove serije "Kumovi" u kojoj ćemo je uskoro gledati, a otkrila nam je i tajnu svoje besprijekorne top-forme.

Domaća glumica Petra Kraljev je ulogom Mirele u hit-seriji "Na granici" osvojila srca gledatelja pred malim ekranima i mnogima ostala u lijepom sjećanju. Uskoro ćemo je imati prilike gledati u novoj seriji "Kumovi" i to kao Milicu, a s Petrom smo razgovarali o novoj ulozi i novom projektu. Pritom nam je otkrila ima li sličnosti između Mirele i Milice.



"Duhovitost bi možda bila neka zajednička crta ovih dvaju likova, ali zapravo pričamo o potpuno dva različita mentaliteta. Milica je djevojka iz Dalmatinske zagore, prilično srčana i temperamentna i dosta direktnija u komunikaciji s drugim likovima. Ono što drugi misle ona otvoreno kaže. Reklo bi se da za nju vrijedi ona narodna - što na umu to na drumu", zaključila je Petra.

Za snimanje serije i ekipu sa seta ima samo riječi hvale i kaže da su sjajno funkcionirali.

"Hmmm, kako stvarno dočarati ljepotu i užitak snimanja. Jednostavno poželite da vam na svakom idućem projektu bude ovakva atmosfera. Puno smijeha, ali i ozbiljnog rada. Iako moram priznati, da je neke scene bilo prilično teško snimiti koliko bi se znali smijati jedni drugima. Nadam se da su neki bloopersi sačuvani pa da će i publika moći doživjeti dio "snimateljske atmosfere". Ne bih izdvajala nikoga s kim sam se najviše družila jer smo od početka svi bili dobra klapa", otkrila nam je Petra.

Petru na profilu na Instagramu prati gotovo 30 tisuća ljudi s kojima gotovo svakodnevno podijeli neki sadržaj, evo smatra li sebe influencericom joj je to sve samo zabava.



"Mislim da se po sadržaju koji objavljujem vidi da je moj profil čista zabava. Vrlo često su to smiješne objave ili jednostavno odgovaraju datoj situaciji u kojoj se nalazim. Ako se još netko nasmije gledajući ih - super. Tako da, više bih mogla reći da nisam svjesni influencer", smatra Petra.

Na fotografijama na kojima pozira u bikinijima možemo se diviti njezinoj top formi i zavidnim trbušnjacima. U čemu se krije tajna njezinog dobrog izgleda?

"Podignula sam se s kauča i to zahvaljujući mom bratu. Možda bih trebala u nastavku reći da sam od tog trenutka zavoljela vježbanje, ali svi koji me poznaju znali bi kako stvari zapravo stoje. Tijekom cijelog treninga pričam, prigovaram, pa žalim samu sebe, i samo čekam da trener kaže: "I zadnja vježba". Ali ne pokušavam pronalaziti izlike za ne odlazak u teretanu jer zaista smatram da su benefiti vježbanja mnogostruki. Primjetite da sam već dobila i trenerski riječnik, haha", zaključila je.

Petra je htjela biti glumica od malih nogu čemu svjedoči i jedna uspomena iz djetinjstva koju je nedavno pronašla, ali pitali smo je čime bi se voljela baviti da nije glumica.

"Nedavno sam otvorila svoj spomenar iz prvog razreda osnovne škole. I na ovo pitanje sam odgovorila odvjetnica/glumica. Tako da očito sam znala što želim, a ni sama se toga ne sjećam. Na drugi dio pitanja je dosta teško odgovoriti. Kao kada upoznate svoju srodnu dušu ni ne razmišljate da je zamijenite s nekim drugim", objasnila je Petra.



Pokušali smo saznati i odgovor na pitanje je li njezino srce osvojeno, ali o privatnom ljubavnom životu Petra ne bi otkrivala detalje, no zato je otkrila pokoji detalj o odnosu s obožavateljima.

"O privatnom ljubavnom životu zaista ne bih pričala, ali što se tiče obožavatelja, vjerovali ili ne, većinom su žene te koje me prate, podržavaju, pitaju za poneki savjet. Trenutačno mi je inboks prepun pitanja kada počinje emitiranje nove serije", pohvalila se glumica.

I za kraj, evo što bi poručili gledateljima nove serije "Kumovi".

"Jedan od razloga zašto je toliki užitak bio raditi na ovom projektu je taj što su u ovoj seriji svi likovi stvarni, mogući i realni, a priče su iz svakidašnjeg života. Upravo zbog toga vrlo često će doći do prepoznavanja situacija, ali i poistovjećivanja. A gdje dođe do prepoznavanja doći će i do humora koji nam je zasigurno u ovom vremenu potreban. Mi smo uživali radeći na ovom projektu, a na njima je sada da uživaju gledajući", zaključila je Petra.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.