Petra Dokuš u nedjeljnoj emisiji showa "Supertalent" oduševila je gledatelje, ali i žiri izvedbom sevdaha.

Nakon što je prva epizoda sedme sezone najpopularnijeg showa na svijetu oduševila gledatelje, prošle nedjelje imali smo priliku vidjeti još uzbudljiviju drugu emisiju "Supertalenta".

Jedna od natjecateljica bila je i mlada Petra Dokuš iz Vrbovca, koja je oduševila glasom te glazbenim stilom koji doista nije za svakoga - sevdahom.

"Mislim da možeš apsolutno biti ponosna na svoj nastup", bio je Majin komentar na ono što je čula. I Martina je za nju imala samo riječi hvale.

"Imaš vokalnu vještinu i zrelost interpretacije. Imaš 16 godina, ti si naizgled ovako mirna i suzdržana, ali tvoja se borbenost čuje u tvom pjevanju i tvojoj interpretaciji. Ja sam prilično sigurna da ćeš s njom daleko dogurati", poručila joj je, no publika i gledatelji ovih dana raspravljaju o još jednoj stvari vezanoj za talentiranu Petru.

Naime, mlada Vrbovčanka trenutno pohađa srednju školu za konobare, a neko je vrijeme išla i u glazbenu školu, no zbog problema s prijevozom te udaljenosti od 30 kilometara između kuće i škole glazbeno obrazovanje nije mogla nastaviti.

"Išla sam u glazbenu školu 4 godine, no nisam mogla nastaviti zbog prijevoza. Nastavila sam sama dalje, ali baš mi jako fali i žao mi je što sam morala odustati", poručila je skromna djevojka.

Ambicije su joj da se pjevanjem počne baviti profesionalnije, a nakon nastupa, Petru su ljudi odmah počeli prepoznavati na ulici.

"Nisam očekivala takvu podršku i komplimente, javilo mi se jako puno ljudi. Poslije emisije bila sam budna do 2 ujutro, čitala i odgovarala na brojne poruke koje sam dobila", otkrila nam je u telefonskom razgovoru mlada pjevačica, čijim je nastupom bio oduševljen i ravnatelj škole koju pohađa.

No javio joj se i kolega iz showa Marko Antolković, koji je u prvoj emisiji dobio zlatni gumb.

"Čestitao mi je porukom te poručio da se nada da ćemo se upoznati", otkrila nam je Petra.

"Zasad mi još nitko nije ponudio neko rješenje vezano za prijevoz ili glazbenu suradnju, no voljela bih to. Voljela bih nastupati te pronaći mentora koji bi me još podučio o glazbi", iskreno nam je priznala, a mi smo sigurni da je ovo tek početak te da će takve prilike uskoro pokucati i na njezina vrata.

