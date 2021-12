Nina Badrić nastupit će na 16. humanitarnom koncertu Želim život Zaklade Ana Rukavina koji će se održati 18. prosinca na Novoj TV, a uoči toga nam je otkrila kako planira provesti blagdane, čemu se nada u 2022. godini i još poneki detalj iz svoje privatnog života.

Tradicionalni 16. humanitarni koncert Želim život Zaklade Ana Rukavina ni ove se godine, nažalost neće održati uživo zbog epidemioloških okolnosti, no u programu Nove TV gledatelje će 18. prosinca svakako zabavljati popularni domaći glazbenici.

Jedna od njih je pjevačica Nina Badrić koja nam je otkrila što za nju znači sudjelovanje u ovoj humanitarnoj akciji.

"Svake godine kada god me pozovu, odazvala sam se. Velika čast, veliko zadovoljstvo da uopće možeš biti malim dijelom ove velike priče koja se dogodila prije 16 godina i, nažalost, završila jednom velikom tragedijom, vapajem Aninim za život koja je apsolutno digla cijelu Hrvatsku na noge. I u ovih 16 godina Zaklada Ana Rukavina je napravila čuda u pomoći ljudima kojima je to najpotrebnije. Sretna sam i počašćena", rekla je Nina za DNEVNIK.HR, a odala nam je i dio repertoara koji je pripremila.

"Sve je spremno, svatko je dobio priliku da otpjeva tri pjesme, ja sam odabrala pjesme za koje znam da će publici biti drago da ih čuju i novu pjesmu "Pamtim", najavila je.

Nini je, za razliku od prošle godine, Nova godina radna, a otkrila nam je kako i gdje planira provesti ostatak blagdana.

"Pa kad smo bili djeca onda smo nekako više doživljavali božićne blagdane, onda su samo u interesu bili pokloni, ali sada mi je najvažniji mir i društvo koje najviše volim. Meni su čak najdraži blagdani na otoku. Čovjek je tamo zaštićen od stresa, sve je drugačije. Sasvim je drugačiji doživljaj blagdana uz more i na otoku", smatra.

Godinu na izmaku će, kaže, pamtiti po tome što je ostala živa i zdrava te se nada puno boljoj 2022.

"Mislim da većina ljudi koji imalo razmišljaju slično meni zna da su nas ove zadnje godine naučile da je jedan dan život i da svaki dan slavimo kao novi život jer i ovo je težak period za sve nas, jedna mučna atmosfera prepuna strahova. Ja mislim da ja glazba ta koja razbija sve te strahove i radi ogroman korak prema pozitivi, ja bih voljela da se konačno dogode ti veliki koncerti, da nas konačno puste da radimo kao što smo radili i do sada jer ljudima je glazba najveća radost, ne samo nama. Mi smo tu da uveseljavamo ljude i ovoj atmosferi mislim da je jako dobro okružit se pozitivnim ljudima i pozitivnim pričama, sačuvati zdravlje, razum, mirnu glavu, i tko to napravi će čini mi se bit pobjednik", govori nam Nina i dodaje kako svakako priželjkuje puno više koncerata u narednoj godini.

"Koncerti su moj posao, a najgore je kad ne možete raditi svoj posao. Nitko od nas ne traži milostinju ni pomoć, ali raditi se mora" naglašava.

Novogodišnje odluke ne donosi već godinama, a kaže i da više ne radi ni planove.

"Moj život se svodi na svaki dan, ovo me vrijeme naučilo da nema planiranja unaprijed, sad sam tu, sad postojim, sutra ćemo vidjeti. Puštam da me život iznenadi i lijepo i ružno, a pokušavam se iz teških situacija dizati kao u Gibonnijevoj pjesmi - kad padneš, a ne pustiš glas - ja to itekako dobro znam, ali uvijek biram optimizam, i u najtežim trenucima pokušavam biti sabrana, pokušavam vjerovati da je sutra bolji dan nego danas", priča Nina, ali dodaje i da ipak nešto sprema za narednu godinu.

"Puno radim, puno stvaram, inspiracija je to, tako da, bit će svega", poručuje.

Što se tiče privatnog života, Nina ne otkriva puno.

"Ja živim jedan dosadan privatni život, vrlo miran, vrlo svakodnevan, kao i svaka druga žena", kaže, ali ono to je ipak razlikuje od većine žena je popularnost na društvenim mrežama i komplimenti kojima je svakodnevno obožavatelji obasipaju, pa nas je zanimalo i postoji li nekakva tajna njezina izgleda te koliko joj godi takva pažnja.

"Da sam otkrila tajnu da godine idu u nazad, ja bih bila najbogatija žena na svijetu, ali nažalost nisam. Ali mi je drago da mi ljudi komplimentiraju jako puno, pogotovo ovih zadnjih par godina, jer ja sam zadovoljna sa sobom, a mislim da se to vidi na izgledu, sama sa sobom sam na ti i našla sam svoj put u životu kojim idem i mislim da se to nekako na čovjekovu licu zrcali", zadovoljna je pjevačica.

Iako se tradicionalni koncert Želim život zbog pandemije neće održati uživo, Nova TV je pripremila emisiju s glazbenim nastupima, koju ćete moći pratiti na programu Nove TV, portalu DNEVNIK.hr i Facebook stranici DNEVNIK.hr-a. Nastupit će Severina, Petar Grašo, Nina Badrić, Psihomodo Pop te Sanja, Marinko i Zec, a donosimo vam i priloge na temu rada Zaklade, izjave političkih dužnosnika te još mnogo toga.

Telefonska linija kojom možete podržati rad Zaklade Ana Rukavina otvorena je od 1.12 do 31.12. Pozivom na broj 060 9000 donirate 5 kuna kako biste podržali plemenitu akciju i rad Zaklade.

