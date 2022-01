Miloš Samolov je u filmu "Parada" odigrao ulogu koja mu je promijenila život, a od prosinca prošle godine gledamo ga u filmu "Nebesa", neobičnoj filmskoj alegoriji s elementima crne komedije, a o kojem je nekoliko detalja otkrio za DNEVNIK.hr.

Miloš Samolov jedan je od najpopularnijih i najuspješnijih glumaca današnjice u susjednoj nam Srbiji, a najveću mu je slavu donijela uloga Radmila u kultnom filmu "Parada".

Miloša trenutno gledamo i u novom filmu "Nebesa" redatelja Srđana Dragojevića. Glavne uloge u toj neobičnoj filmskoj alegoriji s elementima crne komedije tumače inače Goran Navojec i Ksenija Marinković, u ostalim se ulogama uz Miloša pojavljuju i Dejan Aćimović, Bojan Navojec, Nataša Marković, Radoslav Milenković, Srđan Žika Todorović i drugi.

Mi smo uoči početka prikazivanja filma razgovarali s Milošem koji nam je ispričao sve o njemu, ali i nekim detaljima iz privatnog života i karijere, a otkrio nam je i koliko mu se zapravo život promijenio nakon filma "Parada".

"Film "Parada" ima veliki utjecaj na mene, što poslovno, ali što i privatno. Uloga Radmila mi je donijela neku vrstu regionalne prepoznatljivosti i na taj način me je glumački obilježila. Ono što mi je najvažnije su poznanstva i prijateljstva koja sam stekao s ljudima koji su sudjelovali u tom filmu. A moram priznati da sam čak i svoju suprugu upoznao na festivalu na dodjeli nagrada, na kojem sam bio upravo zbog "Parade". Tako da mi je doslovno taj film promijenio život", otkrio nam je Miloš.



Sada je ponovno imao priliku surađivati s redateljem Srđanom Dragojevićem i ne krije koliko mu je drago zbog toga.

"Imam zaista privilegiju da me Srđan evo i po četvrti put pozvao da igram kod njega. Mislim da smo stekli povjerenje jedan u drugog. Znate, divan je osjećaj kada počnete surađivati s nekim uz čije filmove ste odrastali i sazrijevali i doživljavali ga kao neku vrstu idola. Veoma se poštujemo i razvili smo, mogu slobodno reći, prijateljski odnos. Počašćen sam što sam jedna mala karika u Srđanovim djelima", priznao je.



Miloš nam je ispričao kako je proteklo snimanje "Nebesa" i kakva je bila atmosfera na setu.

"Imali smo detaljne probe. Spremni smo ušli u snimanje, bez ikakvih umjetničkih nedoumica, a rezultat je, što se mog mišljenja tiče evidentan. Snimali smo film u tri države - Makedoniji, Njemačkoj i Srbiji, bilo je izuzetno naporno, uzbudljivo, ali i nadahnuto. Siguran sam da ću do kraja svog života pamtiti neke momente koje sam proživljavao u samoj igri i pred objektivom. Što se atmosfere tiče, nekako je logični nastavak Dragojevićevih regionalnih poduhvata. Ne bih smio više otkriti, ne bi bilo poučno, hahah", nasmijao se Miloš.



Iza njega je bogata glumačka karijere, no pitali smo ga što bi naveo kao najveći uspjeh, a što možda kao najgori.

"Ne znam iskreno, možda mi je najveći uspjeh što se evo ovim poslom bavim skoro četvrtinu vijeka, a još uvijek nisam odustao. Šalu na stranu, trudim se da napredujem i radim na sebi, da se ne ukalupim u već oprobane uloge, da ostanem iole nepredvidiv, eto to je možda cilj kome težim u karijeri. A što se neuspjeha tiče, možda je i najveći to što još uvijek nisam odustao od glume, haha", našalio se glumac.



Ipak, otkrio nam je i na kakvu ulogu ne bi pristao ni pod koju cijenu.

"Vjerojatno na neku koja me ni na jedan način ne inspirira. Koja bi me moralno i etički kao umjetnika unizila. Moram priznati da sve više počinjem cijeniti kolege po ulogama koje su odbili da igraju, nego po ulogama koje su odigrali", zaključio je Miloš.



U razgovoru se osvrnuo i na hrvatsku glumačku scenu, te otkrio veže li ga s kojim od kolega posebno prijateljstvo.

"Iz one sam generacije koja je u školi učila srpsko-hrvatski jezik i eto bio sam dobar učenik, pa mi se taj jezik urezao u glavu i ostao tu do danas. Bez obzira na sva politička događanja, ratove i sve ono kroz što smo prošli, a obzirom da se bavim kulturom, bilo bi mi nezamislivo da hrvatska kulturna događanja i dalje ne doživljavam kao svoja. Imam zaista mnogo prijatelja među hrvatskim glumcima. U redovnim smo kontaktima i iskreno se radujem svakom susretu", rekao nam je.

Miloš možda nema svog velikog glumačkog uzora, ali otkrio nam je što ga inspirira kroz sve ove godine.



"Ne znam baš konkretno tko bi to bio, ali istinita i iskrena emocija glumačkih velikana mog djetinjstva je svakako razlog zbog kojeg se ovim poslom bavim", zaključio je.

A da nije glumac, bio bi svakako u svijetu umjetnosti i to zbog jednog razloga.



"Volio bih se baviti nekom opipljivom umjetnošću. Moja je ipak, samo meni u glavi, ne možeš je dodirnuti. Možda bi to bilo kiparstvo. Maštam o tome da stvaram, a da to ne mora nitko da vidi, da je samo za moju okolinu i mene, haha", priznao nam je.

I za kraj Miloš je imao i posebnu poruku za gledatelje filma "Nebesa"?



"Dajte šansu ovom velikom filmu da vas uvuče u sebe i siguran sam da ćete uživati", poručio je Miloš.