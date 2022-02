Melis Sezen u seriji "Nevjera" glumi glavnu negativku imena Derin, njezin lik malo tko voli, no ona priznaje zašto za nju ima posebno značenj.

Talentirana i svestrana mlada turska glumica Melis Sezen koja je na početku svojih 20-ih godina, već je u svojoj karijeri ostvarila mnoge uloge u serijama, ali i filmskom platnu. Trenutačno je gledamo u seriji ''Nevjera'' koja se emitira u programu Nove TV.

Njezina je zvijezda sjajno zasjala uz TV seriju “Nevjera”, a postala je jedno od traženih imena projekata i reklama.

"Jako sam sretna. Radim svoj posao iz snova, trudim se dati sve od sebe. Uvijek se pokušavam poboljšati i uvijek nastojim iskoristiti svoj potencijal, iskoristiti ga najbolje. Čovjeku je posebna stvar raditi posao koji ga čini sretnim, ja doživim i najsretnije trenutke dok radim, a neprocjenjivo je imati takav povrat uloženog truda", zaključila je.

Evo kako bi ona opisala seriju "Nevjera" i lik Derin koji je utjelovila.

"Prije svega, osjećam se sretnom što sam uključena u projekt kao što je ''Nevjera'' i što radim s tako jakim kadrom. Što se tiče priče koju pričamo, ona dotiče mjesto u svim našim životima, naravno, većina ljudi je u životu doživjela prijevaru/obmanu, ali što su oni osjećali? Kako je tko postupio u ovoj situaciji? Treba li se osvetiti, ili je osveta jelo koje se najbolje poslužuje hladno? Obrađujemo osjećaje i emocije svakog lika u ovoj priči. Ovo je jedan od mojih omiljenih aspekata našeg posla. Što se Derin tiče, teško mi je opisati koliko mi je posebna. Ona živi u dubokom svijetu i uvijek me nauči nečemu novom, izazove me i dodaje mi različite dimenzije. Jako sam sretna što mogu dati život takvom liku", priznaje Melis.

U glumu je ušla vrlo mlada, uz potporu obitelji. Obuku glume pohađala je u Umjetničkom centru Mujdat Gezen, a trenutačno na sveučilištu Koč studira na Odsjeku za medije i lijepe umjetnosti. Je li ju obrazovanje u tom području pripremilo za snimanja?

"Kad sam bila u petom razredu, imali smo sat dramske. Tadašnja je profesorica mojoj obitelji rekla: "Neka ne prestane glumiti, neka uđe u kazalište". U Mujdat Gezenu stekla sam prvo, osnovno obrazovanje; kako stajati na pozornici, kontrola glasa i dijafragme. Ondje sam krenula i nastavila do gimnazije. Iako sam jako voljela kazalište i scenu, moja je prava želja bila stati pred kamere. Glumac je svugdje glumac, naravno, no pred kamerom u tehničkom smislu učite drukčije stvari. "Život je ponekad sladak" bila je moja prva serija, imala sam sreće jer je redatelj bio Hamdi Alkan. Svi smo bili novi, tako da nam je on ujedno bio i učitelj glume. Kako sam prije glumila u kazalištu, glumila sam s pretjeranom mimikom i reakcijama. Budući da sam prvi put vidjela kamere i set, to mi je bilo poput lekcije. Naučila sam glumiti zjenicom oka, osjećaj prenijeti očima", prisjetila se.

Od likova koje je glumila, koji joj je predstavljao najveći izazov?

"Tu je i jedna epizoda "Zbor glasova u duši", u režiji Onura Unlua. Lik Jasemin u Mrlji bio mi je jako težak. Psihološki gledano, nije bilo teško ući u njega, no glumiti znakovnim jezikom bilo je i vrlo teško i vrlo lijepo. Prije toga puno sam se pripremala. Jezik je morao biti tečan, prvo je trebalo ustabiliti njega, a potom raditi na glumi i osjećaju jer, dok sam razmišljala o znakovnom jeziku, nisam uspijevala proizvesti osjećaj", priznala je.

Radili je s iskusnim imenima, sigurno je puno toga naučila.

"Puno! Uz Mahsun-hodžu naučila sam da je osjećaj cjelovit, on je priču, pripovijedajući je, proživljavao u cijelosti. Jako sam sretna i zato što sam uhvatila šansu da dva puta glumim kćer Fikreta Kuškana, jako mi je drag. U "Čudu 2", na primjer, imamo posebnu scenu, a meni se u jednom trenu raspršila pozornost, postala sam napeta. On je osjetio da sam se u tom trenu isključila, uhvatio me, pogledao duboko u oči i predao mi glumu, opet me uvukao. Postoji nešto što on uvijek govori: "Nikada ne smiješ reći da si gotova, uvijek može biti bolje, uvijek radi, dodaj, budi otvorena prema učenju". Veliki uzori, što više od njih uspijem naučiti, više koristi", smatra Melis.

Dakle, ona je od onih koji se umora rješavaju kretanjem. A što radi kad stane?

"Da, takva sam. Jako volim i čitati, za mene je to meditacija. Zadnje sam čitala knjigu Aeden Akilah Azre Kohen, bila je sjajna. Ondje su dva lika, Numi i Sonje. Numi me se jako dojmila, i ona ima crvenu kosu i svijetlu put kao ja. Jako volim i Orkanske visove Emily Bronte", otkrila je.

Uz čitanja Melis se bavi i pisanjem.

"Zapravo, nije baš da sjednem i kažem si da ću sad pisati, no kad počnem, to samo teče. Pisanje ne dijelim ni s kim, pišem za sebe, a imam i jedan scenarij. Volim tehniku struje svijesti, na primjer, profesor nam je kao projekt dao pjesmu Fahrije Able i rekao da nešto napišemo nadahnuti njome. A tu je bila i priča o tome kako su u prošlim stoljećima vidarice spaljivali kao vještice, to sam i naslikala, no slika je ostala nedovršena. To mi je baš hobi. Kao mala išla sam i na poduku iz slikanja, više slikam nego što pišem", pohvalila se.

Kao osoba koja istodobno radi kao glumica u filmovima i serijama, koje različite strane obiju djelatnosti voli?

"Jako volim i jedno i drugo. U filmu generalno gledano imate priliku više raditi na liku. Više se možete zadržati na svakoj sceni, to volim. U serijama pak volim nepoznanice. Ne znate što vaš lik čeka u budućnosti, u što će se pretvoriti, zajedno s njim krećete na putovanje. Znate opću priču, no putem se svašta može promijeniti. Kao i u životu. Ako je put koji prati lijep, ljepo mi je putovati s njim. I volim neprestano proizvoditi. To je kao stalan trening", zaključila je.

Postoji li uloga za koju bi rado voljela da ju je ona glumila?

"Nina koju je u Crnom labudu utjelovila Natalie Portman. Ona je psihološki vrlo konkretan lik", smatra Melis.

Melis je po horoskopu jarac, a otkrila je vjeruje li u horoskopske znakove i nosi li njegove karakteristike.

"Vjerujem i nosim njegove karakteristike. Vjerujem da je svemir jedna cjelina. Zbog toga kretanje planeta, pomrčine Mjeseca i Sunca, ukratko, sve u svemiru, budući da vjerujem u cijelost svih živih bića, mislim da je sve u međusobnoj interakciji. Sve je energija. Moj je podznak riba. Riba je vrlo emotivna, a jarac je odgovoran, discipliniran i vrlo tvrdoglav pa se tu stvaraju kontrasti. Oni se međusobno uravnotežuju, ali i sukobljavaju", otkrila je Melis.

