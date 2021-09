Maja Šuput je za DNEVNIK.HR otkrila koji joj je omiljeni projekt u kojem sudjeluje, a dotakla se i teme majčinstva te je priznala kako ju je na to pripremio život. I sve to ususret novoj sezoni Supertalenta koja kreće večeras!

Potraga za neotkrivenim hrvatskim talentima nastavlja se nakon godinu i pol dana pauze, a povratku popularnog showa Nove TV "Supertalent" posebno se veselila članica stručnog žirija, pjevačica Maja Šuput.

"Ne mogu biti sretnija", priznala je Maja odmah na početku intervjua za DNEVNIK.HR.

"Kod mene se stalno nešto događa, ja sam 20 dana do poroda snimala ''Tvoje lice zvuči poznato'', tako da sam bila konstantno zaposlena i ni u jednom trenu nisam bila besposlena. Onda sam bila doma s bebom i zadnje što mogu reći je da mi je bilo dosadno, ali 'Supertalent' je nešto što najviše volim", otkrila je pjevačica koja se okušala i kao voditeljica u showu "Tvoje lice zvuči poznato".

Priznala nam je i koja joj je od tih uloga draža, a objasnila je i zašto.

"Uvijek mi je 'Supertalent' draži i to iz vrlo jednostavnih razloga. Biti voditelj nije opće tako jednostavno kako izgleda. Naši gledatelji to ne znaju, ali sve što ja i Frano kažemo smo morali naučiti napamet. To je 65 stranica koje ja dobijem prije emisije i onda se zaključam doma i to učim", ispričala je Maja, a dodala je i kako u nekim dijelovima emisije mora biti spontana što joj puno lakše pada.

"S druge strane, baš uživam biti u žiriju 'Supertalenta' i imam osjećaj da je ta emisija napravljena za mene. Uvijek je to moj favorit", naglasila je, pa se prisjetila nekih kandidata koji su joj se posebno urezali u pamćenje.

"Iz prve sezone sjećam se Dua duhovnik, to su bila dva starija gospodina iz Siska koji su došli nama nešto odsvirati. Ja sam mislila da ću se ugušiti od smijeha, oni su bili toliko simpatični, ali zaista nije bio format za ovaj show. Pa onda žena s ribicama Roza Hipnoza, bio je i jedan kandidat u prvoj sezoni što je pjevao Čolića i hvalio se da mu stalno govore kako izgled kao njegov sin... To su kandidati koje jednostavno ne možete zaboraviti i iskreno se nadam takvima ponovno", priznala je Maja.

Jedan od takvih nezaboravnih kandidata je i goli kanadski slikar Brent Ray Frase od kojeg je dobila svoj portret koji je on naslikao svojim spolovilom. Maja je slikom bila oduševljena te se njome rado hvalila i na svojem Instagramu, no otkrila nam je da je više ne drži u svojem domu.

"Sliku sam sad maknula u podrum, jer je stan doživio reinkarnaciju pa se nije više uklapala", objasnila je Šuput koja je prije rođenja sinčića Blooma renovirala stan kako bi u njega dodala dječju sobu.

Ispričala nam je i kako ju je njezin užurbani životni tempo savršeno pripremio za majčinstvo.

"Mislim da mi je dobro došlo nespavanje, jer ja zadnjih 20 godina zbog gaži ne spavam barem tri dana tjedno, tako da je meni ovo malo lakše nego ženama koje su navikle spavati 8 do 10 sati u komadu", smatra pjevačica kojoj su jako nedostajali nastupi u koroni.

"Sva sreća da je trudnoća došla jer bi inače ispalila na živce", priznala je, a zatim se raspričala oko svojeg sinčića.

"Bloom je da ga pojedeš. Predobar, premiran. Ja sam cijelu trudnoću govorila samo neka je na muža, jer je muž normalniji od mene, i za sada je ispalo da je povukao na njega, dobar je k'o kruh", otkrila nam je ponosna mama koja kaže da je Bloom od oca Nenada Tatarinova naslijedio i izgled, no ima i neke sličnost s njom.

"Prva dva tjedna bio je čisti moj muž, no sad vidim taj šeretski osmijeh kad se malo nasmije, a i ima plave okice na mene. Nek bude pola-pola i bit će super, ali ako bude imao karakter kao moj muž, spašeni smo", nada se Šuput.