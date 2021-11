Magdalena Živaljić Tadić, koju u drugoj sezoni serije "Dar Mar" gledamo u ulozi Anđele, ispričala nam je kako se snašla na setu, kakvi su joj planovi za budućnost, a otkrila je i ponešto o svojem privatnom životu.

Mlada glumica Magdalena Živaljić Tadić novo je pojačanje u seriji "Dar Mar", gdje je gledamo u ulozi Anđele.

Ovo joj je dosad najveće glumačko iskustvo pred kamerama i ne krije koliko je sretna što je dobila priliku glumiti u popularnoj humorističnoj seriji.

"Iznimno mi je drago biti dio ovog projekta i bila sam najsretnija kada su me nazvali i javili da sam dobila ulogu. Što se tiče projekata izvan kazališta do sada sam radila na nekim manjim stvarima tako da ne mogu baš reći da mi je prvo iskustvo pred kamerom, ali je svakako najveće", ispričala je Magdalena za DNEVNIK.HR, a otkrila nam je i koliko je slična s likom kojeg tumači.

"Više je različitosti nego sličnosti što mi je dalo prostora da više istražim samu sebe. Uvijek mi je draže raditi na likovima koji su drugačiji od mene. Anđelu i mene povezuje sličan pogled na život, obje želimo živjeti svaki dan kao da je posljednji i smatramo kako se ne treba uzrujavati zbog sitnica. S druge strane Anđela je izuzetno nježan, plah i krhak lik što je skroz suprotno od moje energičnosti, živahnosti i brzine tako da je bio veliki izazov smiriti me. Jedan učitelj na klaunskoj radionici mi je rekao da sam kao vjeverica na kofeinu i zbog toga mi je uvijek izazov igrati likove poput nje", priznaje mlada glumica.

Za glumačku ekipu iz serije ima samo riječi hvale, a posebno je sretna zbog prilike da glumi s jednom glumicom.

"Ekipa je predivna, pošto sam nova bilo me strah kako ću se uklopiti, ali svi su me jako lijepo dočekali i prihvatili. Sa svima je zbilja bilo jako ugodno raditi, od svakog se može ponešto naučiti, uvijek je zanimljivo raditi s novim ljudima, osjetiti energiju partnera, dinamiku i kemiju, a posebna čast bila je raditi s Olgom Pakalović, jedno od najslađih iskustava ikad", kaže Magdalena koja je još ste na fakultetu, a već ste za nagrađivani za svoj rad u kazalištu.

"Uvijek je lijepo dobiti priznanje za svoj rad i znati da ga je neko prepoznao. Sigurno će puno značiti u daljnjem radu, možda već otvara neka vrata, a da to i ne znam"; ponosna je, a u kazalištu se vidi i dalje u karijeri, no voljela bi to kombinirati i s ulogama u filmovima i serijama.

"U kazalištu sam puno duže i ono će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu, ali moram priznati da sam se zaljubila u set i snimanja. Bilo bi idealno izbalansirati oboje", kaže Magdalena.

A sanja li možda i o karijeri u Hollywoodu?

"Da ste to pitali malu mene prije deset godina to nije bio san već stvarnost. Sada su ambicije malo realnije pa čekam da me zovu u idući Marvelov film", samouvjereno govori.

Magdalena je i dio "Crvenih nosova", udruzi kojoj je misija uz pomoć humora i smijeha razveseliti ljude u teškim situacijama i okolnostima.

"S klaunskim teatrom sam se upoznala na trećoj godini studija na akademiji i zaljubila se. To je jedna predivna grana teatra gdje se potpuno otvaraš sebi, proces traženja svog klauna je nešto predivno i uvijek me iznova iznenadi. Postala sam dio organizacije prije malo više od godinu dana u malo kriznim vremenima taman kada je korona počinjala pa je bilo teško ići u vizite, ali snalazili smo se kako smo mogli. Vidjeti sreću koju ostavimo iza sebe nakon svake vizite je apsolutno najljepši dio posla, nešto neprocjenjivo", kaže mlada glumica koja povremeno radi i kao model.

"Zapravo ne radim kao model, sve gaže do sada su bile prijateljske usluge. Ima tu vještine koju nisam sigurna da li posjedujem, nije baš stanem i stojim, mora biti prirodno i opušteno, ima nešto i glumačko u tome pa se onda uspijem snaći", smatra.

Magdalena je odmalena znala da želi biti glumica, a zanimljivo je i kako je to otkrila.

"Kao mala sam mogla naučiti tekst crtića napamet nakon što ga prvi put pogledam pa bih glumila po stanu. Gdje mi je sad ta memorija ne znam. U osnovnoj školi sam se priključila dramskoj skupini i igrala u priredbama, negdje u sedmom osmom razredu sam saznala za akademiju i to je bilo to. Bilo je tu puno B opcija jer sam se kroz srednju počela zanimati i za dosta drugih stvari, ali akademija je uvijek bila prvi izbor", prisjetila se.

A kada je pitanju slobodno vrijeme, Magdalena je, kaže, na dvije krajnosti.

"Obožavam biti s ljudima i ne mogu predugo biti u zatvorenom, a s druge strane obožavam i video igre i tu se sad kose moje dvije strane osobnosti tako da tri dana neprestanog druženja s Playstationom moram razbiti barem kavom s prijateljima. Kad se zasitim i toga uhvatim se ili crtanja, slikanja, čitanja ili sviranja", priznaje. A kada je vrijeme za ljubav?

"Neka moj ljubavni status ostane nepoznanica", tajnovita je Magdalena.

