Lovre Kondža jedan je od glumaca koje ćemo gledati u seriji "Kumovi", što će ujedno biti i njegovo prvo pojavljivanje na malim ekranima, a sve o tome otkrio je u razgovoru za DNEVNIK.hr.

Lovru je publika dosad imala prilike gledati na kazališnim daskama, a ulazak u svijet televizijskih serija mu je novost zbog čega ne krije uzbuđenje.



"Iako mi je ovo nešto sasvim novo, mislim da sam se prilično brzo prilagodio. Ovo je nešto sasvim dugačije od svega što sam do sada radio i u početku mi je trebalo malo vremena da se uigram. Nakon par dana stvari su postale vrlo jednostavne. Snimamo otprilike tri mjeseca, a ja imam osjećaj kao da je prošlo skoro godinu dana. Na setu se snalazim kao kod kuće – znam gdje što stoji, koje su moje obveze i tko daje upute. I da se dogodi da se malo pogubim uvijek je tu netko iz ekipe tko će ti pomoći ili te usmjeriti. Imao sam do sada nešto iskustva pred kamerom, ali uvijek bi se nakon vratio na kazališnu glumu i impostiran govor kojeg brusimo četiri godine na akademiji. Sad se odjednom na setu sve svodi na dva do tri kadra uz privatan razgovor na što nisam naviknuo, ali smatram se osobom koja se u radu brzo prilagođava", zaključio je Lovre.



Na pitanje što mu je draže od toga dvojega, kazalište ili snimanja pred kamerama nije bilo lako dati jednostavan odgovor



"Ne mogu dati isključiv odgovor na to pitanje jer su to dvije sasvim različite vrste umjetnosti. Volim i jedno i drugo. Dok mi je u kazalištu uzbudljiva živa energija, proces rada, suigra s partnerima, sloboda pokreta i govora pred kamerama mi je izazov sve to postići u pravoj mjeri. Uživam radeći oboje, a mislim da jedno može poslužiti kao odmor od drugog", smatra Lovre.



Lovru ćemo u "Kumovima " gledati kao Martina, a otkrio nam je postoji li kakva sličnost između lika i njega samog u stvarnom životu.



"Jedina sličnost koju ja i Martin imamo je to što oboje dolazimo sa sela. Što se tiče Martina mogu reći da je on veseo, zaigran, nepromišljen i vrlo problematičan, a detaljniji opis prepustio bih publici", zaključio je mladi glumac.



Lovri je od samog početka bilo drago što će raditi na ovome projektu, a jedna ga je stvar posebno veselila.



"Iskreno nisam imao nikakve preference, ali kad sam vidIo podjelu veselio sam se što ću surađivati sa starijim kolegama od kojih mogu nešto naučiti", priznao je.



Lovre nam je otkrio i kako to da se odlučio baviti glumom, u kome vidi svoj glumački uzor, ali i pamti li neke svoje prve uloge.

"Pohađao sam dramski studio u GKM-u u Splitu i jedan dan voditelj mi je rekao da odem na prijemni za glumu. Poslušao sam ga i evo me. Glumačkih uzora je puno, razni glumci u raznim filmovima ili serijama. A kad bih nekoga morao izdvojiti to bi bio Bryan Cranston. Naravno da pamtim prvu ulogu, jednu i jedinu ulogu Marka Tomašiveća u predstavi "Dijete našeg vremena" Ivane Vuković i režiji Helene Petković. To je bilo iskustvo koje nikada neću zaboraviti, nas četvorica kolega s klase nabrijani humorom i pušteni s lanca", prisjetio je Lovre.



Nekih neostvarenih glumačkih snova kaže da nema, ali evo gdje se vidite za desetak godina.

"Zasada nemam neostvarenih snova, a što se tiče budućnosti ne znam gdje se vidim za pet dana, a kamoli deset godina. Draže mi je budućnost ostaviti nepredvidivom", zaključio je.



I za kraj, evo što bi poručio gledateljima serije "Kumovi"?



"Poručio bih im da uživaju u seriji, naravno, i da budu blagi prema Martinu", zaključio je sa smiješkom Lovre.

