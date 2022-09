Leon Žilavi dobio je direktni prolaz u polufinale showa "Supertalent" nakon što su mu Igor Mešin i Frano Ridjan dodijelili zlatni glumb nakon što je izveo besprijekoran mađioničarski nastup.

MađioničarLeon Žilavi prvi je dobitnik zlatnog gumba u showu "Supertalent", u koji se vratio nakon punih 11 godina, a prošlo je 20 godina otkako se počeo baviti omiljenim mu hobijem.

Kakav je bio Leon koji je prije 11 godina prvi put stao na pozornicu Supertalenta i kakav je on danas?



"Leon prije 11 godina je bio jako mlad, usudio bih se reći ne dovoljno zreo, ali s druge strane samouvjeren jer sam ipak stao na pozornicu Supertalenta. Leon danas, nakon 11 godina s više od dvije tisuće odrađenih nastupa, sa sigurnošću mogu reći odrastao i zreo i spreman pokazati puno više nego davne 2011. godine. Danas mi je mađioničarstvo primarni posao, profesionalno se bavim time već dugi niz godina i znam koliko sam napredovao od prvog dolaska na Supertalent, tako da definitnivno možete očekivati nemoguće na pozornici Supertalenta 2022.", najavio nam je Leon.

Jedanaest godina je puno, ali zanimalo nas je čiji mu je komentar od tada ostao najviše u sjećanju?

"Zanimljivo pitanje i zanimljiv odgovor! Te godine sam izvodio jednu rutinu gdje sam pojavljivao kišobrane i komentar koji mi je ostao u sjećanju je bio onaj Enisa Bešlagića. Rekao je da bi se mogao zaposliti kod Kineza i proizvoditi kišobrane, što je mene i sve prisutne nasmijalo", prisjetio se.



Leon nam je otkrio i što ga ja najviše motiviralo da se ponovno prijavi u show.

"Pa dugo sam razmišljao i nisam bio siguran želim li se prijaviti ili ne, ali evo očigledno je koju sam odluku donio. Ove godine je točno 20 godina kako se bavim mađioničarstvom i 15 godina kako radim nastupe za publiku. Tako da je Supertalent došao kao odlična opcija kako obilježiti tu okruglu brojku. A ako dođem do finala ili slučajno pobjede, još bolje, to će biti odlična nagrada za sve ove godine rada, truda i same ljubavi prema ovoj umjetnosti koju osjećam i živim!", zaključio je.



Mađioničarstvom se bavi već 20 godina, a evo tko mu je najveći uzor.

"Zapravo su mi uzor svi ljudi koji istinski vole to što rade, i rade svoj posao najbolje moguće. Ljudi koji izazivaju divljenje kod drugih ljudi zbog svojih samostalnih postignuća. Ako bih morao imenovati mađioničare koji ostavljaju utisak na meni i stvaraju osjećaj divljenja to bi definitivno bili: Jeff McBride, Penn & Teller, David Copperfield i Mac King", kaže Leon.



Iza njega je dvije tisuće nastupa, među njima je bilo u onih riskantnijih, a evo i postoji li neki koji nikada ne bi pristao izvesti.

"Na recallu Supertalenta 2011. godine sam izveo jedan vrlo riskantan trik, gdje izvlačim konac iz oka, no nažalost zbog udaljenosti pozornice od žirija, žiri nije mogao vidjeti dovoljno dobro izvedbu zbog čega zapravo nisam prošao. Trik je zaista rizičan jer nije klasičan trik i konac zaista izlazi iz oka i ako nije izveden na pravilan način, može nanjeti veliku štetu oku, što samim time zahtjeva vještinu i spretnost kod izvođenja. Također, sa svojom suprugom, tadašnjom curom, vježbao sam iluziju sa sabljama, gdje ona kao asistentica ostane levitirati na jednoj sablji koja joj se nalazi ispod vrata. Nešto je pošlo po zlu tokom vježbanja i ona je pala sa sablje. Govorimo o masivnoj iluziji napravljenoj od teškog željeza i oštrim rubovima, na otrpilike metar visine. Od tada više ni Monika ni ja ne želimo izvoditi tu iluziju jer osim što izgleda opasno, ona to stvarno i je! Ali možda ću zapravo tek izvesti nešto riskantno, a to ćemo vidjeti u narednim epizodama Supertalenta koje tek dolaze", kaže Leon.

A dogodi li mu se da publika nekad otkrije način na koji izvodi trikove?

"Bit ću iskren, nikada mi se to nije dogodilo na nastupima, sve do ove ljetne sezone kada sam nastupao u jednom zabavnom parku. Tada je dijete iz publike uzelo na svoju inicijativu trik koji je bio odložen na stoliću dok sam ja imao pogled na suprotnoj strani, i na taj način je zapravo dijete otkrilo trik. Ali na takve stvari mađioničari moraju biti spremni, jer uvijek postoji rizik kada radite pred publikom. Mađioničar osim što mora dobro izvesti trik, zabaviti publiku, mora držati sve pod budnim okom, zbog mogućih prijestupa publike. To je bio izoliran slučaj i nadam se da se takvo nešto neće ponoviti. Svakom mađioničaru se dogodilo barem jednom da mu je trik pošao po zlu, ali tu veliku ulogu igramo mi sami, jer jedino mi znamo što se dogodilo, a što bi se zapravo trebalo dogoditi u tom trenutku, tako da je bitno izvući tu priču bez da publika išta posumnja", pojasnio je Leon.



Nakon dugogodišnjeg bavljenja mađioničarstvom Leon i dalje ima svoje ciljeve i snove.

"Uh, u mojoj glavi se odvijaju razni scenariji i puno ciljeva i želja. Mislim da je svakako san svakog mađioničara nastupati u Las Vegasu, tako da je to jedan od odgovora na ovo pitanje. Želja mi je napraviti i svoju originalnu iluziju, koja ne postoji, o čemu intenzivno razmišljam i lutam po mislima kako bi došao do savršene ideje. A neki životni cilj je imati svoj teatar, svoju stalnu postavu i tamo raditi predstave za publiku. Mislim da je to nešto prema čemu svaki profesionalni mađioničar ide, ako želi rasti u tom polju i izgraditi nešto o čemu će ljudi pričati, nešto pozitivno i dobro!", otkrio nam je.



Nakon emisije svi su pričali o reakciji njegove supruge Monike, što on kaže na njezino uklizavanje nakon što je dobio zlatni gumb?

"Monika mi je najveća podrška uz obitelj i prijatelje, ona prolazi sa mnom kroz ideje i pomaže mi u izgradnji svega ovoga, osim što mi je supruga ona mi je i asistentica i ima bitnu ulogu tokom nastupa. Zapravo smo u mađioničarstvo zajedno predani, tako da od nje nisam niti mogao ništa drugo očekivati nego takvu reakciju, jer znam po njezinim osjećajima da je proživljavala sve to zajedno sa mnom", priznao je Leon.



Nakon zlatnog gumba, Leonu je osiguran prolazak u polufinale. Ima li već viziju svog nastupa?

"Početkom trećeg mjeseca vraćali smo se iz Zadra s nastupa, znate kako vožnje mogu biti dosadne, pa otvoriš ladice u glavi i malo kopaš po njima. Tako sam i ja, u tom trenutku sam otvorio ladicu pod nazivom "Supertalent“ i donio odluku da ću se ove godine natjecati. Svaki sljedeći trenutak je bio osmišljavanje točaka za Supertalent. Sada smo pogledali audiciju, ali ja sam već sada spreman za finale. Sve točke su osmišljene puno prije nego li sam znao hoću li zapravo uopće i proći audiciju. Tako da ne, nemam viziju, imam spreman nastup!", priznao nam je.

I na kraju evo što bi poručio svima koji sanjanju da jednog dana postanu mađioničari, a otkrio nam je i kakva je uopće mađioničarska scena u Hrvatskoj?

"Kada bih išao u detalje zauzelo bi više stranica članka, tako da ću biti jednostavan. Ako je nečiji san postati mađioničar, taj san treba poduprijeti, jer ne može svatko biti mađioničar, moraš to osjetiti u sebi, da to zaista želiš. Jer kad imaš taj osjećaj, svaki sljedeći trik koji se nauči, probuditi će još veću želju za otkrivanjem i učenjem, a osjećaj sreće savladavanja svake nove vještine ili trika je neizmjeran. Mađioničarstvo, ako ga voliš, može biti put do uživanja u životu, jer ono nije prelijevanje iz šupljeg u prazno, to je umjetnost koju velika većina cijeni i od mađioničarstva možeš živjeti. Mislim da se svi mogu složiti da posao koji voliš raditi, nije posao, već življenje snova!

Što se Hrvatske mađioničarske scene tiče, cijenim sve kolege i njihov rad. Svatko nosi svoje, zbog čega smo svi različiti, a u tome i je sva ljepota mađioničarstva jer jedan trik može biti izveden na 100 različitih načina! Želim kolegama još puno godina uspješnog rasta i rada", poručio je Leon.