Konstantin Haag je u razgovoru za DNEVNIK.hr ispričao nekoliko detalja o novoj seriji "Kumovi" u kojoj ćemo ga uskoro gledati, ali i o porijeklu svog imena, golotinji ispred kamera i čemu može zahvaliti top formu.

Ime mladog i talentiranog glumca Konstantina Haaga već je dobro poznato domaćoj publici koja ga je imala prilike gledati u "Dar Maru" i "Drugo ime ljubavi", pa s nestrpljenjem očekuju i njegovu novu ulogu.

Konstantin je dosad glumio u sličnim formatima, no evo što očekujete od ovog projekta.

"Pa zapravo je "Drugo ime ljubavi" žanrovski malo više bila dramaska serija od "Dar Mara", a serija "Kumovi" će biti nešto novo. Imat će i dramske i humoristične momente. Svakako je vrlo zanimljivo raditi na ovom projektu i veselim se vidjeti reakciju publike", priznao je.

Na setu je radio s već nekim dobro poznatim licima, no bilo je i nekih novih kolega. Evo s kime se najviše i najlakše povezao od kolega.

"Na ovom projektu ima puno mojih kolega s akademije. Uršula i Jagoda su sa mnom čak bile i na klasi. Tu je i naš profesor Štrljić, kao i drugi iskusni glumci od kojih još puno učimo. Najviše se povežeš uglavnom s onim glumcima s kojima imaš najviše scena. Divna Ecija Ojdanić, Stojan Matavulj, Momčilo Otašević i drugi", otkrio nam je Konstantin.

U novoj seriji glumi lik Zlatana. Koliko se on razlikuje od njegovih prijašnjih likova, Jurgena u "Dar Maru" ili Gorana u "Drugo ime ljubavi"?

"Potpuno su drugačiji tipovi. Goran je odgojen od strane brata i vješti je kriminalac na malo. Jurgen je bio "tajni agent" osiguravajuće kuće i došao istražiti prevaru. Također i zbog njemačkog ne bih mogao usporediti Jurgena i Zlatana. Jurgen je iz potpuno drugačijeg kulturnog kruga. Zlatana je odgojila samohrana majka i iako puca od kreativnosti, u njemu postoji nešto uzemljeno, nešto odgovorno i tradicionalno. Kao i Goran morao je brzo odrasti, ali tu bih već i stao s usporedbom", zaključio je Konstantin, oprezan da ne otkrije previše detalja.

U seriji "Drugo ime ljubavi" imao je scenu u kojoj se skinuo do kraja, a njegove su obožavateljice zaključile da je to scena za pamćenje. Pitali smo kakvo je njegovo mišljenje o tome i je li golotinja u filmovima i serijama i dalje prevelika tabu tema?

"Golotinja u današnje vrijeme više nije taboo tema. Pa pogledajte samo instagram, facebook i reklame. Zbog erotike i golotinje se ljudi više ne crvene. Seks prodaje to svi znamo, ali za golotinju u umjetnosti uvijek mora postojati opravdanje. Skinuti se u sceni bez razloga i nema nekog smisla, jel. Nedavno sam radio spot s jednom pjevačicom koja ne želi sebe predstavljati kao "seksualni predmet" u spotovima samo jer bi se možda prodalo, već želi svojim talentom osvojiti scenu. Pohvalno!", zaključio je.

Konstantin nam je otkrio i kako održava top formu kojom se može pohvaliti, ima li neki svoj posebni recept?

"Top formu? Duhanom, rumom i morem kao pravi gusar!

Šalim se. Mislim da mogu zahvaliti genetici, mršavim djedovima i roditeljima, a možda i svim sportovima kojima sam se bavio do sada. Mislio sam da ću s 26 već igrati za AC Milan. Ne igram, ali nikad ne reci nikad", zaključio je.

Iako mu je porasla popularnost nakon nekoliko posljednjih projekata i ponekad mu prilaze obožavateljice na ulici, sebe ipak ne smatra velikom zvijezdom.

"To da ti ljudi prilaze možda se nekada i dogodi dok serija ide na televiziji, ali sebe definitivno ne smatram poznatom osobom ili nešto slično tome.

Osim atraktivnim izgledom i talentom, obožavateljice i obožavatelje intrigira i svojim imenom, pomalo neuobičajenim za naše krajeve. Otkuda Konstantin?



"Ima nekih članaka na internetu gdje me predstavljaju kao Crnogorca. Valjda su me zamijenili s Momčilom, ali to je u redu jer sam zaljubljen u Crnogorce. Također nisam rodom ni odavde jer sam u Kolnu došao na svijet. Znači zapravo Nijemac. Majka mi je nekoć bila katolik pa smo moja braća i ja više manje svi dobili katolička imena ili barem su povezana time. Konstantin po Konstantinu Velikom ili Po Ćirilu ( Ćiril i Metod), valjda. Izuzetno sam zbunjen i često i dalje tražim svoj kulturni identitet, ali predstavljam se kao Tribaljac iz Vinodola. Konstantin iz Triblja, drago mi je", pojasnio je.

I za kraj, evo što bi poručio gledateljima nove serije "Kumovi"?

"Vidimo se brzo na malim ekranima i veselim se vašim dojmovima o prvim epizodama. Ljubim glavu", izjavio je Konstantin.

