Janko Popović Volarić se za DNEVNIK.HR prisjetio nekih nezaboravnih trenutaka iz showa "Supertalent" u kojem je član žirija, a otkrio je i što ga posebno veseli u novoj sezoni.

Glumac Janko Popović Volarić član je stručnog žirija u popularnom showu Nov TV "Supertalent" koji se vraća na male ekrane nakon duže pauze zbog pandemije koronavirusa.

Uz njega u žiriju sjede još i Maja Šuput, Davor Bilman te Martina Tomčić, a Janko nam je otkrio raduje li ga što će ponovno provoditi vrijeme s njima.

"Ja sam samotnjak, ali mi ponekad paše biti okružen ljudima, a pogotovo se veselim susretu s njih troje nakon tako dugo vremena", kazao je glumac za DNEVNIK.HR, te je dodao i kako su se baš jako zbližili tijekom snimanja showa pa se trude održati kontakt i kada ne rade zajedno.

"Čujemo se porukama, imamo grupu u kojoj razgovaramo o temama koje sigurno nisu za javnost", priznao je kroz smijeh.

"Ali svatko je u svojoj branši tako da se mi zapravo najviše vidimo tu", dodao je Janko koji vjeruje da bi, zbog jednog razloga, nova sezona showa mogla biti posebno zabavna.

"Zbog korone smo napravili pauzu pa mislim da će ove godine biti svega i svačega", kazao je te je naglasio kako se najviše raduje talentiranim klincima i mladim ljudima, kojima je i proteklih sezona najčešće davao svoje zlatne gumbe. No priznao je i što ga još posebno veseli.

"Ja se jako volim smijati, jako volim ove nastupe koji te nasmiju", kazao je pa je istaknuo jednu takvu točku koja mu se urezala u pamćenje.

"Bilo je stvarno svega, ali prije svega bih ja spomenuo čovjeka delfina, to je vrhunac našeg stvaralaštva", prisjetio se kroz smijeh.

Janko je tijekom tri sezone u kojima je sudjelovao u showu doživio svakakve zanimljive trenutke, među kojima se posebno ističe onaj kada se na pozornici "Supertalenta" pojavila njegova bivša djevojka, srpska glumica Tijana Pečenčić, a mnogi pamte i da je odbio dirati gigantske grudi kandidatkinje iz SAD-a Susan Sykes, poznatije po umjetničkom imenu Busty Heart.

Ipak, to nije ono što je njega najviše šokiralo.

"Šokirao me kanadski slikar koji slika svojim udom, no nije mi žao što me nije naslikao, zapravo sam jako sretan zbog toga i ne bi tu sliku držao na zidu kao Bilman", priznao nam je.

Povratku u show veseli se i jer mu se, kao i većini glumaca, tijekom pandemije život dosta usporio.

"Fale mi predstave, fale mi snimanja, svega je puno, puno manje. ", priznao nam je Janko, no naglasio ja i kako je maksimalno iskoristio neplanirano slobodno vrijeme.



"U koroni nisam naučio ništa novo, ali sam sve što sam godinama zapostavljao i htio sada ispunjavao pa sam jako puno bio u prirodi i čitao, gledao filmove koji su dugo bili na čekanju, kuhao", ispričao nam je.

Planova za budućnost, kaže, nema, ali ni ne voli puno otkrivati o svojem privatnom životu.

"Samo čekam da završi korona, pa da vidim kako će ići posao dalje, kako će se živjeti dalje", zaključio je samozatajni glumac.