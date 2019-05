Uoči velikog finala emisije "Ples sa zvijezdama" razgovorali smo s finalistom Ivanom Šarićem.

Komičar Ivan Šarić jedan je od finalista showa "Ples sa zvijezdama" čije nas veliko finale očekuje već ove nedjelje. Ivan i njegova plesna partnerica Paula Jeričević među top tri para plasirali su se u polufinalu, nakon što je predsjednica žirija Tamara Despot odlučila kako su bili bolji u plesnom dvoboju od Marka Grubnića i njegove partnerice Ele Vuković.

Uoči samog finala, razgovarali smo s Ivanom koji nam je otkrio kakva su mu bila nadanja i očekivanja od showa i je li uopće sanjao da će doći do samog kraja showa.

Prije svega, kako teku pripreme za finalnu emisiju, je li Paula pojačala tempo ili je uobičajen kao dosad?

Obzirom da se za finalnu emisiju pripremaju tri plesa, malo je reći da je tempo ubitačan. Još kada svemu tome pribrojite neopisivu lavinu emocija koja svakog od nas pogađa, onda vam je jasno da proživljavamo lunapark u glavi.

Jeste li mislili da ćete ovako daleko dospijeti u showu? Jeste li zadovoljni postignutim?

Zapravo ja sam imao jednu glavnu želju, a to je da testiram svoje plesačke sposobnosti, da pokažem da i mi visoki ljudi imamo tu strast za plesom koliko god nas ljudi na prvu uvijek stave u neki kalup. Nisam prije showa razmišljao na način "ma ja sam sigurno u finalu", išao sam za tim da dam sve od sebe iz emisije u emisiju. Ovo što sam postigao, pri tom mislim na rezultat u showu i na vlastitu koordinaciju tijela, to je zaista puno za čovjeka koji je prvi put počeo plesati prije točno četiri mjeseca. Trud se isplatio.



Kakva su vaša očekivanja od finala?

Joj, ja zaista očekujem da se mi super zabavimo i da se publika zabavi gledajući nas po posljednjii put.



Koga smatrate najvećom konkurencijom i zašto?

Konkurencija je tako teška i tvrda riječ, pa dozvolite da ju ignoniram. Sad na kraju svega, radije bih vam pričao o pojmu "prijateljstva" jer to nešto bitno što mi je ovaj show donio. Ovakvi tipovi showova u moj život uvijek uvedu ljude koje sam samo površno znao i onda vam pruži priliku da stvorite prijateljstvo koje ćemo uvijek pamtiti.



Koji nastup vam je bio najdraži, a koji najteži?

Najdraži - svi, najteži - svi! Svaki za sobom vuče neku situaciju koju sam morao proći i prolit litru znoja, i nema toga što bih zasebno izdvojio.



Po čemu ćete pamtiti ovaj show i biste li voljeli ponoviti iskustvo?

Ponovio bih ga sutra! Što se nezaboravnih iskustava tiče, e to ćete morati doći na moju stand up predstavu u kojoj će se sigurno naći razne situacije iz ovog životnog perioda.



I za kraj, što biste poručili svojim navijačima i glasačima?

Zvučat ću možda malo patetično ali briga me, ne prosipam emocije često po medijima. Dakle, dragi ljudi, hvala vam za ljubav, hvala za svu podršku, hvala sto se mi pružili šansu da ispišem jedno od najposebnijih iskustava u mom životu.

