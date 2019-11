Iris Cekuš i Marko Mrkić novi su voditeljski par IN magazina, a s lijepom i talentiranom svjetski poznatom manekenkom Iris popričali smo o novom angažmanu, ali i obiteljskom životu.

U voditeljske vode na Novoj TV ušli su Marko Mrkić, karizmatični i duhoviti plesač kojeg je publika upoznala u zabavnom showu "Ples sa zvijezdama", te poznati svjetski model Iris Cekuš.

Marko i Iris kao voditeljski par od proteklog tjedna petkom vode najgledaniju lifestyle emisiju IN magazin petkom, dok ćemo u ostalim danima u voditeljskim ulogama i dalje gledati Renatu Končić Mineu ili Miju Kovačić. Prvu emisiju ovaj zanimljivi duo vodio je 8. studenog.

S atraktivnom i talentiranom Iris popričali smo o novom angažmanu, ali i tome kako misli uskladiti manekenske, obiteljske i, po novom, voditeljske angažmane. No ljepotica za sve ima asa u rukavu.

"Zaintrigirao me voditeljski posao i dobila sam priliku upustiti se u nešto novo i vidjeti kako mi se to sviđa. To sada ne znači da se više neću baviti modelingom, radim jako puno i u posljednja tri mjeseca sam primjerice svaki tjedan na putu na različitim snimanjima. Trenutačno mi je raspored stvarno popunjen, ali uz dobru organizaciju i dogovor s timom Nove TV, vjerujem da ću se uspjeti organizirati da sve odradim", odmah na početku otkriva Iris, koja priznaje da ima malu tremu.

"Malo zdrave treme imam, ali kada se kamere upale i kada počnemo s najavama, onda i ta trema prođe. Na snimanjima se dobro zabavimo i nasmijemo sami sebi jer smo i Marko i ja novi u tom poslu pa učimo zajedno."

Njezin životni partner, koji je jednom prilikom proglašen "najseksi muškarcem svijeta", Pedro Soltz, savjetovao ju je kako da se što bolje snađe u novoj ulozi jer je i sam radio kao voditelj, iako mu je primarno zanimanje model, baš kao i njoj.

"Pedro je isto kao i ja godinama u modelingu i radio je velike kampanje i TV reklame. Na televiziji u Italiji postao je poznat široj publici nakon što se pojavio kao gost u studiju kao podrška svom prijatelju koji je sudjelovao u reality showu "Isola dei famosi". Pedro je osvojio publiku i redatelji tog realityja pod svaku cijenu htjeli su ga vidjeti u showu, ali u to vrijeme je naša kći Lara bila mala pa je to odbio. Kod nas je imao ulogu nogometaša iz Brazila u seriji "Kud puklo da puklo" i to mu je bilo super iskustvo, odlično se slagao s cijelom ekipom i zabavio se snimajući."

"Pedro i ja smo sličan tip modela, radimo praktički za iste klijente i zbog toga jedno drugo razumijemo i dajemo si savjete vezane za posao. Za svaki upit za koji nisam sigurna trebam li ga prihvatiti posavjetujem se s njim i obrnuto. Primjerice, ako on treba zbog posla izbivati po nekoliko tjedana iz kuće, onda se oko toga zajedno dogovorimo, jer to utječe na cijelu obitelj. Kada sam dobila ponudu s Nove TV sjeli smo skupa i to prokomentirali i zajednički donijeli odluku da to prihvatim i vidim što će mi to donijeti u budućnosti i kako mi se uopće sviđa voditeljski posao."

"Vjerujem da se sve u životu događa u pravo vrijeme i kada je čovjek za to spreman. Trenutačno puno radim, ali sam zadovoljna i toj je moj izbor. Već godinama sam u modelingu i dalje me vesele putovanja i snimanja, ali mogu reći da sam sada ustvari najsigurnija u sebe, znam što želim raditi, a što ne. Imam podršku supruga što se tiče posla, dapače, on me uvijek gura naprijed. Čak i onda kada bih se ja možda povukla, on je taj koji mi kaže možeš ti to, odi i odradi, a na sebe preuzme naše obiteljske obveze. Bez toga, vjerujem, ne bih mogla balansirati između karijere i obiteljskog života. Isto vrijedi i obrnuto, kada njega nema zbog snimanja, ja sve obavljam", otkriva Iris.

Za svoje prvo pojavljivanje u IN magazinu Iris je dobila same pohvale, ali i brojne lijepe poruke. "Mislim da smo se Marko i ja svidjeli gledateljima. Ja sam zadovoljna sama sa sobom, super sam se osjećala i za vrijeme i nakon snimanja, ali kako je to prvi put da nešto vodim, znam da moram još puno toga naučiti."

I za kraj, zanimalo nas je hoće li Iris čitati komentare na društvenim mrežama te kako se općenito nosi s kritikama, ako one uopće postoje.

"Komentare na svom Instagramu pročitam i trudim se odgovoriti na njih svojim obožavateljima. Ne vjerujem da ću baš guglati komentare, ali neću ih ni izbjegavati. Naučila sam na to da me kroz moj posao modela ljudi komentiraju i da to ne treba uvijek uzimati k srcu. Ne mogu se uvijek svima svidjeti i to je meni sasvim prihvatljivo. Kritike su dobrodošle ako su dobronamjerne, i takve ću uvijek poslušati i uzeti u obzir. Ipak, važno mi je mišljenje meni bliskih ljudi i znam da su oni ujedno moji najveći kritičari, ali i obožavatelji", zaključila je.