Igor Ivanović nam je nakon ispadanja iz "MasterChef" otkrio kako će pamtiti ovo iskustvo, što misli o članovima žirija i kakvi su mu planovi za dalje, a dao je i savjete svima koji se planiraju prijaviti su show.

Počeo je natjecateljski dio "MasterChefa", a prvi od devetnaestoro kandidata koji je napustio show je Igor Ivanović (42).

U showu se predstavio s lignjom na pireu od graška, a u studio je došao u pratnji svoje djevojke Ružice koja mu je nakon dobro odrađenog jela dala pregaču za daljnje natjecanje. Na kraju je završio u timu chefa Melkoiora Bašića.

Otkrio nam je kako će pamtiti ovo iskustvo.

"Ovo iskustvo ću pamtiti do kraja života kao nešto novo i kao jednu stepenicu na koju sam se odvažio i koju sam prešao. Iskustvo je bilo lijepo i pozitivno, konačno poučno u mnogim segmentima s kojim se do sada nisam susreo. To je bilo poput jedne filmske avanture dobre, naporne, teške i izazovne sa svim pozitivnim, ali i negativnim doživljajima koje donosi show poput MasterChefa", ispričao je Igor za DNEVNIK.HR.



A iako je njegovo sudjelovanje u showu bilo kratkog vijeka, nije požalio što se prijavio.

"Nije mi žao što sam se prijavio nimalo! Svako iskustvo nosi nove spoznaje i pomaže čovjeku da se razvija. Ne planiram se ponovno prijavljivati, ali nikad se ne zna što život nosi", kaže, ali priznaje i što bi promijenio da može.

"Promijenio bih svoj pristup, ne bih se opterećivao time što ću i kako ću, već bih gledao više uživati u procesu. Nadalje, kada bih mogao, definitivno bi se višestruko odmorio prije dolaska na show. Dok sam poslagao sve stvari vezano uz osoban i poslovni život kako bi mogli funkcionirati dok me nema, podosta sam se umorio", ispričao je.

Kao pozitivne strane ističe novostečena kulinarska znanja, ali i nova prijateljstva.

"Svaka sitnica u kuhanju koja se usvoji poslije puno znači u radu. Kao izrazito društven čovjek, sklopio sam i mnoga poznanstva i prijateljstva što je najveće bogatstvo!" smatra Igor koji nam je otkrio da su članovi žirija dobri i da se trude te da se pokušavaju dokazati u svojoj ulozi. To je vrlo pozitivno i smatra ponekad možda malo i pretjerano obzirom da je ovo natjecanje amatera koji ne znaju baš sve kulinarske izraze i tehnike. Igor kaže kako ne bi nikoga izdvajao jer svaki ima svoju osobnost.

Igor je doktorirao na Ekonomskom fakultetu, ali je oduvijek je uživao u gastronomiji i planira nastaviti slijediti svoje gastrosnove.

"Imam nekoliko projekata na kojim radim, jedan je vezan za turizam kojim se trenutno bavim, a uz njega ide simultano i 'Cooking experience' za goste koji je već dobio naziv iggyscooking.com putem kojeg bih svim zainteresiranim posjetiteljima pružili iskustvo u pripremi i kušanju tradicionalnih i modernih istarskih jela i specijaliteta. Ovo je zamišljeno da gosti nabavljaju lokalne namirnice skupa sa mnom, kuhaju uz moju superviziju i konačno ih svi skupa degustiramo", ispričao nam je.

A za koga najčešće kuha i tko mu je najveći kritičar?

"Uvijek kuham za najmanje dvoje ljudi, najčešće za djevojku Ružicu koja je bila sa mnom na audiciji i ona je ujedno i najveći kritičar. No, to kuhanje je jako često i za ostale prijatelje koje znamo pozvati kod nas s obzirom na to da imamo veliki stol za šestoro ljudi i često se družimo kod nas u kuhinji", kaže Igor.



Posljednjih pet godina intenzivno je počeo proučavati kalorijsku vrijednost hrane, recepte zdravih jela, nutricionističku vrijednost hrane i to sve s ciljem kako bi skinuo svoju prekomjernu tjelesnu težinu. Uspio je smršavjeti 18 kilograma, no ne samo zahvaljujući promjeni prehrane.

"Uvijek je bio prisutan neki oblik fizičke aktivnosti, poput fizičkog rada, trčanja, hajkanja, plivanja i ostalih morskih sportova. Inače u životu sve što stignem i mogu pješke, to i napravim, ne koristim liftove kada ne moram, uvijek brojim kalorije putem sata i naravno najbitnije pazim što jedem", kazao nam je Igor, a dao je i savjete za druge koji žele smršavjeti na takav način.

"Prvo i osnovno što čini većinu posla je onaj dio u glavi, odnosno donijeti odluku. Kada je to odrađeno i kada je čovjek ozbiljan u naumu, ostaje samo još disciplina i pridržavanje stavki u planu. A i ako dođu i krize i vrlo teški trenuci, bitno je biti uporan i ne odustati, sjetiti se odluke i nastaviti po zacrtanom planu. To može biti i teško, ali bitno je ne odustati! Kako kažu Istrijani: 'Krepat, ma ne molat!'", kaže Igor.

Za kraj ima i nekoliko savjeta za sve koji razmišljaju o prijavi u show "Masterchef".

"Svi koji misle da imaju ono nešto za MasterChefa, neka se slobodno prijave i neka slušaju svoj unutarnji glas. Ukoliko ih pozovu dalje neka pokažu tko su i što su i neka kuhaju onako kako bi kuhali kući svaki dan", poručio je Igor.