Igor Barberić je koreograf plesnih točaka "Plesa sa zvijezdama", a mi smo s njime porazgovarali.

Ugledni plesni koreograf Igor Barberić stoji iza svih revijalnih plesnih točaka u showu "Ples sa zvijezdama" ali isto tako budnim oko nadgleda i točke zvijezda.

Igor je u punim pripremama za veliko finale showa, no na kraju dana je ipak pronašao vremena da nam otkrije što nas čeka u nedjelju, ali i koliko je uživao posljednjih nekoliko mjeseci radeći na hit-projektu.

"Što se tiče televizijskih projekata ovo mi je bio najintenzivniji, poprilično zahtjevan i težak ali istovremeno ispunjavajući. Ima toliko prilika za napravit super stvari ali to iziskuje i puno rada jer su rokovi kratki", priznao je Igor.

Sve točke zvijezda i njihovih plesnih partnera nastale su pod njegovom palicom te ih je Igor pratio kako napreduju iz dana u dan i svjedočio iz prve ruke koliko su svi postali dobri plesači.

"Dobro su se snalazili iako ja nisam direktno surađivao s njima toliko, već ih više nadgledao i tu i tamo slagao koreografiju, ali sve je bilo pod kontrolom. Mislim da je od svih tih showova u kojima rade slavne osobe i u kojima nešto moraju učit, ovo stvarno najintenzivnije", zaključio je.

Ipak, nije mu bilo lako izdvojiti ime zvijezde koja je pokazala najveći napredak.

"Teško je to reći jer netko je napredovao u jednoj stvari, netko u drugoj, no definitivno su svi pojačali svoju motoriku i puno brže hvataju korake, mogu se s njima raditi ozbiljne stvari", objasnio je Igor.

Show je došao do samog kraja, ove nedjelje ćemo saznati ime pobjednika, a Igor priznaje kako će mu sve vrlo brzo početi nedostajati.

"Trenutno me toliko tijelo boli da se veselim odmoru, ali znam da će mi brzo zafaliti. Jer volim to što radim, volim slagati te brojeve i postavljat ih na televiziji jer to je posebna prilika da napravimo kompletne plesne brojeve", objasnio je.

Za kraj nam je otkrio tek dio onoga što nas očekuje u finalu i zaključio kako će to biti jedna velika i posebna plesna večer.

"U velikom finalu ćemo vidjeti opako natjecanje troje finalista, svi plešu jedan freestyle koji je super jer je slobodnijeg stila i svi mogu raditi slobodnije. Ja pripremam tri broja, odnosno imamo dva međubroja koja su revijalna i jako nas vesele. Mislim da će to biti velika plesna večer", otkrio nam je Igor.