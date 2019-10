Uloga hipnotizera u novom showu "Zvijezde pod hipnozom" pripala je Timoteu Crnkoviću.

Večeras od 20.10 sati na Novoj TV počinje novi zabavni show "Zvijezde pod hipnozom".

Potpuno nov i dosad neviđen koncept hrvatskoj publici donosi nešto originalno. Pregršt zabave i smiješnih situacija trebalo bi gledatelje prikovati za male ekrane, a producenti najavljuju pravi spektakl jer ovaj jedinstveni show preuzima kontrolu nad poznatima i dovodi ih u nevjerojatne situacije i to sve pod – hipnozom!

A uloga hipnotizera pripala je Timoteu Crnkoviću s kojim smo odradili kratki intervju kako bismo saznali sve tajne hipnoze.

"Hipnozu sam otkrio krajem devedesetih u tada vrlo popularnom zabavnom TV show-u poznatog britanskog hipnotizera. Impresioniran viđenim, interes se probudio odmah jer su me oduvijek privlačile nesvakidašnje teme. Nisam mogao prihvatiti kako je ono čemu samsvjedočio stvarno pa sam odlučio potražiti odgovore u stručnoj literaturi. Još se sjećam iznenađenog pogleda knjižničarke kada sam joj kao jedanaestogodišnjak prišao i zatražio knjigu o hipnozi. Početkom otkrivanja tajni hipnoze moja budućnost postala je zapečaćena", otkriva nam odmah na početku.

"Hipnoza je stanje visoko usredotočene koncentracije. To je to. Jeste li ikada gledali TV? U redu, kada se zaista udubite u TV program to je hipnoza. Ista stvar, osim što je u hipnoterapiji vaša pažnja usredotočena na unutarnje osjećaje i maštu. Trans je stanje sanjarenja – svi sanjarimo, trebali bi. Svakodnevno odvojite nekoliko sekundi ili minuta i dozvolite svom umu da odluta. Bitno je za vaše zdravlje; to je samo kratki predah za vaš um od svih vanjskih podražaja i gomile informacija koje svakodnevno primamo. Vozite auto? Je li vam se ikada dogodilo da ste u tijeku vožnje shvatili da ste negdje stigli ali vam baš nije bilo jasno kako? Isključili ste se. To je trans. Hipnoza i trans zajedno čine hipnotički trans. U tom stanju brže se liječite i događaju vam se nevjerojatne promjene. Tijekom hipnoterapije izvodite samo dvije stvari – sugestije i vizualizacije. Dat ću vam sugestije – zovu se tako jer vi birate želite li ih pratiti ili ne. Drugo što ću vas tražiti je da vizualizirate određene stvari kao npr. da ste puni samopouzdanja u situaciji kada to niste. To je vizualna sugestija. I to je sve. Jednom u hipnozi preskačemo kritičko prosuđivanje pa uživamo izvršavati sugestije koje nam se sviđaju i koje nam se zahvaljujući uspostavljenom selektivnom mišljenju manifestiraju kao 100 posto naše stvarnosti", objasnio nam je pobliže stanje hipnoze.

Ističe kako reakcije na hipnozu mogu biti isključivo pozitivne i ugodne, ako osoba pod hipnozom to prolazi s profesionalcem. "U iznimno rijetkim slučajevima osoba u hipnozi može postati emotivna i izaći iz hipnoze. Ukratko, najgore što će se dogoditi tijekom hipnoze je da se ništa ne dogodi", objašnjava.

A što je s predrasudama ljudi? "Predrasude i strahovi ljudi prema hipnozi često su plod mašte i gotovo uvijek neutemeljeni. Od najranije dobi poput spužve upijamo informacije o hipnozi putem fikcije, crtanih i igranih filmova. Tako stječemo potpuno pogrešnu percepciju o hipnozi bez daljnje potrage za istinom."

"Hipnoza je izuzetno zanimljiv fenomen i siguran sam kako će show potaknuti veliku raspravu u društvu, tim više što hipnozu na sceni ovoga formata gledatelji u Hrvatskoj do sada nisu imali priliku nigdje vidjeti. Iako cilj showa nije bio primarno educirati već zabaviti publiku i gledatelje, show će nadam se potaknuti mnoge da istraže hipnozu i njene mogućnosti iz vjerodostojnih izvora. Promatrati kako hipnotizirane zvijezde doživljavaju moje sugestije kao potpuno stvarno iskustvo neviđena je zabava i vjerujem da će zaintrigirati i oduševiti mnoge", otkriva nam nadalje Timoteo kojemuje cilj baviti se isključivo hipnozom i hipnoterapijom.

"Hipnoza mi pruža mogućnost da ljudima pomognem ali ih i zabavim! Uistinu, smijeh se ponekad pokazao kao najbolji lijek. Klijenti zasad najviše traže moje iluzionističke programe kao nesvakidašnju zabavu na različitim događanjima. Interes za hipnoterapijom također je velik zahvaljujući brojnim preporukama sretnih nepušača i drugih klijenata. Duboko sam uvjeren kada odlučite raditi ono što volite, uz uložen trud, možete živjeti ispunjeni i sretni", zaključuje.

Kako će zvijezde se snaći u scenskoj hipnozi saznat ćemo u urnebesno zabavnoj prvoj epizodi showa "Zvijezde pod hipnozom" ove subote od 20.10 sati na Novoj TV!