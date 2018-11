Vesela i talentirana Vanessa Jakac dolazi iz Buzeta, a sviranje harmonike nije njezin jedini talent.

14-godišnju Vanessu Jakac gledat ćemo u finalu showa "Supertalent".

Vesela i talentirana Vanessa dolazi iz Buzeta, a sviranje harmonike nije njezin jedini talent. Osim harmonike, svira još sedam instrumenata, ali i pleše i pjeva te joj je pritom najvažnije da se dobro zabavi. "Cijela obitelj voli pjevati, svi smo veseljaci", poručuje nam Vanessa, koja nas je osvojila i scenskim nastupom te kostimima.

"Za harmoniku sam prvi put saznala kada sam vidjela da ju prijatelj svira i iz čiste znatiželje pitala sam mamu može li mi kupiti jednu. Tada sam kupila malu harmoniku i počela ići na tečajeve. Išlo mi je sve bolje bolje, pa sam upisala glazbenu školu, a onda sam počela kupovati harmonike za natjecanja. Malo-pomalo, počela sam svirati klavir i flautu", u jednom nam je dahu ispričala vesela djevojka za koju ćemo još itekako čuti.

Uspješna je i na školskim natjecanjima te je po drugi put osvojila prvo mjesto u natjecanju solista klasične glazbe kao jedna među najboljima u toj skupini.

Vanessa godišnje ima 50-ak nastupa, i to ne samo po Hrvatskoj već i po Austriji, Njemačkoj, Sloveniji i Italiji, a vjerujemo da će ih sada imati još više. Pa kako izgledaju takvi nastupi? "Ljudi me prepoznaju i jako sam sretna zbog toga. Volim svirati s drugim ljudima, tako da iz kojih god krajeva bili, nađemo se i zasviramo na pozornici. To bude fantastično."

Svira i na godišnjicama braka, rođendanima i na drugim proslavama, a priznaje kako je s njom uvijek veselo jer je takva po prirodi. "Cijela moja obitelj jako je vesela. Svi plešemo i pjevamo i svi smo u glazbi!" Kada smo joj rekli da se mnogi gledatelji ne mogu načuditi činjenici da Vanessa ima samo 14 godina, odmah nam je rekla: "Ne mogu ni ja!"

"Takav talent je talent s kojim se treba roditi. S vježbom se on nadopunjuje, ali to mora biti urođeno u tebi. Taj adrenalin kad sviraš, to je super. Ljudi me prepoznaju i javljaju te sad svi pjevaju 'Volim Jožeka'. Imam veliku podršku kod kuće i u školi", otkrila nam je.

Odlučna je u tome da svoj talent pretvori u "super, super, super i mega talent", a kakvi su joj još planovi za budućnost, saznajte u videointervjuu.

Najnovije informacije prati na službenoj stranici Supertalenta.