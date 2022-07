Su Burcu Yazgi Coskun u seriji "Snaga obitelji" utjelovila je lik Asye Eren, a iako se glumom bavi od malih nogu, s time ne namjerava stati.

Su Burcu Yazgi Coskun mlada je zvijezda serije "Snaga obitelji". Iako je tek na početku svoga glumačkoga puta, sigurnim koracima korača prema slavi, a evo kako se 17-godišnjakinaj koju gledamo u ulozi Asye Eren priključila glumačkoj postavi popularne serije.

"Kad sam pročitala scenarij serije, bila sam jako inspirirana. Serija se bavi obiteljskim odnosima i zato sam željela glumiti Asye", kazala je.



Serija priča priču o braći i sestrama koji kao mali ostaju bez roditelja, a glumica je ispričala nešto više o liku Asye.

"Asye je djevojčica koja je uspjela preživjeti veliku nedaću u vrijeme kad se trebala zabavljati i bezbrižno živjeti. Roditelji su joj preminuli pa se mora brinuti o mlađoj braći. Život je bio nemilosrdan prema njoj pa je kao mala morala preuzeti veliku odgovornost".

U liku koji tumači pronašla je i važnu lekciju.

"Nevolje koje su snašle Asye otvorile su mi oči. Zahvalna sam na svom životu i obitelji", istaknula je.

Prisjetila se i jedne dirljive scene koja joj je bila najzahtjevnija za snimanje.

"Meni i kolegici bilo je najteže tijekom snimanja prvog nastavka prošle sezone. Najteže mi je bilo snimiti scenu u kojoj perem svoju mrtvu majku", kazala je.



Otkrila je i kako je na snimanju serije te s kime se najbolje slaže.

"Na snimanju vlada ugodna atmosfera, gotovo svaki dan smo zajedno. Mogla bih reći da smo postali obitelj. Svi se dobro slažemo", tvrdi glumica,

Smatra i da je serija "Snaga obitelji" prekretnica u njezinoj karijeri, a u budućnosti bi se voljela okušati i u drugačijim ulogama.

"Željela bih glumiti loš lik. Bilo bi zanimljivo glumiti psihičku bolesnicu", kaže.

Za sebe kaže da je odrasla u toploj obitelji, u kojoj su se i u teškim trenucima držali zajedno, a još kao dijete, dok su se njezine vršnjakinje igrale lutkama, ona je stala pred kameru.



"Za glumu sam se počela zanimati kao vrlo mala. Tada sam imala otprilike šest godina. Željela sam biti poput ljudi koje sam viđala na televiziji. Pamtila sam njihove rečenice i poslije ih oponašala. Smišljala sam igre i samu sebe snimala. Moja je starija sestra to primijetila pa je stupila u kontakt s ljudima iz agencije. Od toga dana počela sam se pojavljivati na TV ekranima", ispričala je.

A što joj je donio tako rani početak karijere?

"Najvažnije je što sam od samog početka surađivala s vrhunskim glumcima. Odrastala sam gledajući ih. Od svih njih puno sam naučila. Vjerujem da je važno početi učiti od najranije dobi. Vrlo rano sam spoznala neke stvari. Sada jasno znam što želim. Rano sam sazrela i počela se odgovorno ponašati. To što sam tako rano počela raditi i što se već sad mogu brinuti za sebe upućuje na to da ću u budućnosti biti snažna i neovisna žena", ističe.

Unatoč uspješnoj glumačkoj karijeri, nastavila se i školovati te studira glumu na Akademiji dramskih umjetnosti, a evo koji su joj ciljevi.

"Gluma za mene nije prolazni hir, nego strast koja nikad neće prestati. Uvijek mogu naučiti nešto novo i dodatno se unaprijediti. Zato sam si zadala velike ciljeve. Rekla bih da sam na početku dugoga puta", poručuje ova marljiva mlada dama, a otkrila je i kako se opušta u rijetkim slobodnim trenucima.

"Svakog dana komuniciram s velikim brojem ljudi i puno radim. Upravo zato u slobodno vrijeme nastojim biti sama koliko god je to moguće. Kad netko toliko radi, može se dogoditi da zaboravi na vlastite potrebe. Naravno, i ja se katkad moram podsjećati na to. Opuštaju me joga i meditacija", kaže.



"Kad nisam na snimanju, volim otići u kazalište. Puno čitam i istražujem. Plešem i odlazim na jahanje", dodaje glumica kojoj je veliki hobi i moda.



"S velikim zanimanjem pratim modu, međutim, ne slijedim trendove pod svaku cijenu. Određeni komad odjeće mora mi se svidjeti i dobro mi pristajati. Moj stil odijevanja mijenja se u skladu s raspoloženjem. Katkad se odjenem skromno, a kad želim ostaviti dojam snaže žene, odjenem nešto u skladu s time. Upravo zato nemam neki specifični stil odijevanja. Moj stil mijenja se iz dana u dan. Mislim da je najvažnije da mi odjeća koju nosim pristaje", smatra.

Baš kao i sve danapnje zvijezde, aktivna je na društvenim mrežama, a samo na Instagramu prati je preko 3 milijuna ljudi.

"Ono što bih istaknula kao njihovu pozitivnu stranu jest činjenica da mi omogućavaju da lakše komuniciram s onima koje volim", naglašava.

Kaže i da joj obožavatelji uglavnom šalju poruke pune ljubavi, a to joj je divno i jako je motivira.

Ispričala je i što za nju znači slava.

"Nikad nisam bila vođena idejom slave. Više od svega želim se razvijati kao glumica. Zahvaljujući tomu što sam poznata, milijuni ljudi svjedoče mojoj glumi. Slava je došla naknadno, ne zanosim se njome", ističe mlada gliumica koja je prilikom ovog intervjua prvi put završila i na naslovnici časopisa.

"Jako sam opuštena i dobro se osjećam zbog toga. Kao da zaslužujem biti na naslovnici časopisa. Međutim, to je prva naslovnica na kojoj ću se pojaviti. Upravo sam zato sigurna da će mi to ostati u lijepom sjećaju", kazala je.



A gdje se zamišlja u budućnosti?

"Mislim da ću za deset godina biti uspješnija, ali da ću glumiti s jednakom strašću i predanošću", zaključila je glumica.

