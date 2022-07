Gokce Eyuboglu zvijezda je serije "Prevara" u kojoj glumi lik nestašne i intrigante Sanem, a zanimljivo je da je diplomirala je na fakultetu koji nema veze s glumom.

Talentirana glumica Gokce Eyuboglu više od svega željela je postati glumica, a sada je gledamo u ulozi nestašne i intrigante Sanem u seriji "Prevara" koja se u večernjem terminu svakog radnog dana emitira na Novoj TV.

Diplomirala je na fakultetu koji nema veze s glumom, radila je i sav novac ulagala u svoje obrazovanje. Tijekom intervjua rekla je da se više od svega željela baviti glumom. Nije joj bilo lako, ali bila je strpljiva. Nije odustajala i naposljetku je uspjela.

Sanem koju glumi je dostojanstvena i svojom snagom drugima može poslužiti kao primjer, a Gokce je simpatična, odlučna i disciplinirana. Njezina je energija nadahnjujuća.

"Kako da se ukratko opišem kad mislim da i dalje samu sebe upoznajem? Sa svakim novim iskustvom naučim nešto novo o sebi. Držim do svojih prijatelja, obitelji, braka, putovanja i knjiga. Riječ mržnja riječ je koju nerado rabim, ali protivim se svim oblicima nasilja, diskriminacije i kršenju ljudskih prava", ukratko se opisala.

Ispričala je i kako se priključila glumačkoj postavi serije.

"Pročitala sam puno dobrih scenarija i odabrala TV seriju Prevara čiji sam scenarij smatrala najboljim. Lik Sanem jako mi se svidio. Mislim da je riječ o vrlo zabavnom i realističnom liku. Mislim da će me kao glumicu, Sanemine traume puno nadograditi. Osjećam se privilegirano zato što imam priliku glumiti sa Sumru Yavrucuk koja u seriji glumi moju majku. Mislim da su turske adaptacije TV serija izvrsne, a Prevara je turska adaptacija britanske serije The split", objasnila je.

"Pogledala sam prvu sezonu serije The split. Iskreno mislim da je naša adaptacija bolja od originalne serije. Nadam se da će se i gledateljima svidjeti likovi i priča. U našoj adaptaciji nema loših likova, nego samo onih koji rade pogreške, baš kao što ih svi radimo. Ne želim otkrivati više kako gledateljima ne bih pokvarila užitak gledanja serije", dodala je glumica.

Za lik Sanem kaže da je vrlo slojevit, a ispričala je i kako se pripremala za ulogu.

"Potisnula je svoje traume. Svjesna ih je, ali ne želi se suočiti s njima. Nije sklona suočavanju. Bori se na drukčiji način. Mislim da je buntovnica i da ne priznaje pravila. Ima problema zbog kojih se buntovno ponaša. Mislim da je Sanem povrijeđena djevojka, ali daje sve od sebe kako to ne bi pokazala. Njezini su postupci diskutabilni, ali to ne mijenja tu činjenicu. Zbog nje sam proučavala kleptomaniju. Skupljala sam informacije o njezinim uzrocima, trajanju i napadima. To mi je omogućilo da o liku koji glumim saznam više od onoga što piše u scenariju ili u tekstovima o karakterizaciji likova. Međutim, tek sam na početku puta. U epizodama koje slijede, i vi i ja bolje ćemo je upoznati te shvatiti njezine motive. Nadam se da ću dobro odraditi svoj posao", kazala je.

U seriji "Prevara" glumi s uspješnom glumicom Sumru Yavrucuk i ne krije da joj je to velika čast.

"Smatram se pravom sretnicom. U svakoj TV seriji u kojoj sam glumila, imala sam priliku surađivati s vrhunskim glumcima. Nadam se da će tako i ostati. Obožavam sve glumce s kojima surađujem u toj seriji. Oni ne samo da su vrhunski glumci nego su i odlični ljudi. Gđa Sumru posjeduje nevjerojatnu energiju. Ljutit će se što sam se nazvala gospođom. Pomaže nam da bolje glumimo. Sigurna sam da ću puno naučiti od nje", ističe.

Uslijed pandemije filmovi i serije snimili su se manjim intenzitetom, a povratak na set podrazumijevao je niz procedura.

"Svi smo se cijepili. Unatoč tome redovito odlazimo na PCR testiranja. Na snimanju svi, osim glumaca u scenama, nose maske. Pridaje se velika pozornost higijeni. Svi kolege glumci jednako se oprezno ponašaju i u privatnim životima. To mi ulijeva veliku sigurnost. Nadam se da ćemo uspjeti snimiti sezonu, a da se pritom nitko ne zarazi", govori.



Diplomirala je na studiju Javne uprave, što nema veze s glumom, a evo kako je odlučila promijeniti svoj poziv.

"To zapravo nije bila odluka koju sam iznenada donijela. Otkako znam za sebe, želim se baviti glumom. Međutim, baš kao i brojne moje kolege, prvo sam morala steći neko drugo zvanje i baviti se glumom samo iz hobija. Nakon diplome počela sam raditi. Sav sam novac ulagala u svoju glumačku izobrazbu. Smatrala sam to ulaganjem u sebe. Iskreno rečeno, nije mi bilo lako i sve što sam postigla nije se dogodilo preko noći. Mislim da je najvažnije to što nisam odustala. Bila sam strpljiva i nastavila sam se obrazovati. Nakon nekog vremena počela sam posuđivati glasove likovima. Uslijedile su uloge u kazalištu, a ubrzo i uloge u TV serijama. Znalo se dogoditi da izgubim motivaciju i vjeru u sebe. Međutim, zbilja sam željela glumiti. Mislim da nikad ništa nisam toliko željela. Nadam se da će tako i ostati", poručuje glumica.

Izvor: https://www.retouchmag.com/sabrettim-vazgecmedim-ve-basardim/

