Bosanskohercegovački glumac Tarik Džinić jednu od dosad najznačajnijih uloga u karijeri ostvario je u seriji "Lud, zbunjen, normalan".

Tarik Džinić mladi je bosanskohercegovački glumac, a hrvatskoj je publici najpoznatiji po ulozi Džebre iz serije "Lud, zbunjen, normalan" u kojoj ih je osvojio na prvu, ali i mladog Izeta Fazlinovića u seriji "Konak kod Hilmije".

S Tarikom smo razgovarali o njegovoj profesionalnoj karijeri, ali i o detaljima iz privatnog života. Njegovom pojavljivanju u hit-seriji "Lud, zbunjen, normalan" prethodila je upravo uloga mladog Izeta Fazlinovića kojom je oduševio njezine tvorce.

"Scenarist Isović i redatelj Jukić su bili zadovoljni kako sam igrao mladog Izeta Fazlinovića u seriji "Konak kod Hilmije“. Imali smo lijepu suradnju pa im je prirodno bilo da igram u nastavcima kultne serije koju ste spomenuli. Par mjeseci nakon što smo završili snimanje "Konaka“ krenuli smo u nove sezone "Lud, zbunjen, normalan", ispričao nam je Tarik.

Priznaje da mu je uloga Džebre itekako promijenila život.

"Mnogo. Na zadnjoj godini akademije sam počeo snimati i odjednom sam ušao u jedan totalno drugi svijet koji mi je dotad bio nepoznat. Iz neke studentske atmosfere i čudne energije kakva često vlada na akademiji među ljudima koji završavaju, naglo sam u ušao u profesionalnu mašineriju, svijet velikih i ostvarenih ljudi koji su me primili bez taštine. Sjećam se jednog dobrog snimajućeg dana nakon kojeg smo Mustafa, Moamer i ja otišli na večeru, onda u Narodno pozorište na jednu predstavu koja je gostovala na festivalu MESS. Ljudi su čekali vani da uđu, predstava je bila krcata, a nas trojicu su pustili u ložu bez karte. Nakon predstave smo išli na piće s Bracom Dimitrijevićem i njegovom suprugom, koji su rekli da povremeno gledaju našu seriju u Parizu. Mislio sam da se to može dogoditi samo u snu i fantazijama jednog mladog glumca", otkrio je Tarik.

Nakon toga njegova je popularnost porasla pa su ga ljudi na ulici počeli prepoznavati.

"Da. Pokušavam se naviknuti na to, ali stalno se iznenadim koliko ljudima ta serija znači u životu. Čak i nakon toliko sezona i godina repriziranja. Potpuno nevjerojatno. Gdje god odem sretnem i upoznam neko djete s roditeljima, tinejdžera, umirovljenika koji pohvali seriju ili pita za fotografiju. Prošle godine sam bio u Puli i nisam vjerovao koliko ljudi prati seriju", priznao je mladi glumac.

A priča se da je postao popularniji i među ženama.

"Načuo sam da jesam, ali napravite aknetu na vašem portalu. Možda me razuvjerite i srušite mi snove", našalio se Tarik.

Seriju "Lud, zbunjen, normalan" pratio je ispočetka, iako je bio tek dječak kada se počela prikazivati.

"Da, bio sam tada u osnovnoj školi. Ne sjećam se da je bio itko tko to nije gledao. Mislim na sve generacije. Prepričavali smo situacije i neke duhovite replike svaki dan. Kod nekih je bilo i blage histerije kad je u pitanju ta serija", prisjetio se Tarik.

Tada mu nije palo na pamet da će i on jednog dana u njoj imati svoju ulogu.

"Ma ne, tko je očekivao da će se toliko godina snimati i imati i dalje publiku", izjavio je, a otkrio nam je i koliko je sličan ili različit od Džebre.

"I ja sam spavao s jednom profesoricom da bih položio ispit. Haha, šalim se".

S kolegama iz serije je u sjajnim odnosima, a u lijepom su mu sjećanju ostali i neki hrvatski glumci s kojima je surađivao.

"S Moamerom Kasumovićem, Emirom Hadžihafizbegovićem i Jasnom Žalicom sam možda u najbližim odnosima. To su glumci koji su mi podrška i baš ih cijenim. Ali zanimljivo je da ima i drugih iskustava. Na "Hilmiji“ sam snimao par scena s Tarikom Filipovićem i ostavio je na mene fantastičan dojam, gledao sam ga godinu poslije kad je igrao svoju poznatu monodramu u Sarajevu i dalje razmijenimo ponekad neku poruku. Bojanu Gregorić Vejzović sam upoznao kada je dolazila na snimanje, proveli smo par sati čekajući scene, nismo snimili zajedno niti jedan kadar, a sada kad bi se vidjeli na ulici sigurno ne bi prošli kao stranci jedno pored drugog. Mnogo je takvih glumaca i glumica koji prođu kroz to snimanje. Postoji neki virus dobre energije kojim se inficiramo svi na tom snimanju. Vjerojatno ga nesvjesno širimo dalje, što je dobro", zaključio je.

Tarik se prisjetio i suradnje s velikim Mustafom Nadarevićem koji nas je nažalost napustio prije nekoliko mjeseci.

"Teško mi je reći to u par rečenica, ne znam. Fascinatno mi je bilo gledati starijeg glumca kako dolazi uvijek spreman na snimanje, pažljiv je prema svima, tolerantan, strpljiv, jasan u svojim stavovima i naumima. Onda odjednom neka luđačka kreativnost i dječija zaigranost. Pomislio sam jednom: Bože, što je s ovim čovjekom? Uvijek kad sam se vraćao kući sam razmišljao kako bih volio da tako ostarim i da me neki mladi glumci sutra na taj način doživljavaju. Nakon snimanja smo često odlazili na večeru i Mustafa nikada nije dao da se ide bez mene. To nisu bile večere s mnogo ljudi, pretežno su bili glavni glumci i redatelj, a on je uvijek tražio da i ja idem. Kao mladom glumcu, tada još studentu mnogo mi je to sve značilo. Nosim samo lijepe uspomene. Hvala mu", izjavio je Tarik.

Pitali smo ga i je li mu uloga Džebre dosad najdraža i koju biste još nekako volio istaknuti.

"Zasad je sigurno najznačajnija. Drage su mi uloge u predstavama koje smo radili na akademiji. Duhoviti Argan u Molierovom "Umišljenom bolesniku“, Žil u diplomskoj predstavi "Mali bračni zločini", priznao je Tarik.

Glumom se odlučio baviti odavno jer misli da je to njegova sudbina i kaže da je itekako sretan zbog te svoje odluke.

"Jasno mi je bilo oduvijek da me je Bog stvorio samo za to. Ne vjerujem da bih bio uspješniji u nekom drugom poslu", zaključio je.

Koronavirus utjecao je i na njega, a tijekom pandemije naučio je i shvatio neke nove stvari.

"Trebao mi je jedan veliki odmor nakon akademije, snimanja i premijere predstave "Vođa“ u Narodnom pozorištu Sarajevo. Natjerao sam se da položim ispite koji su mi ostali i završim akademiju. Znam da zvuči možda pežorativno i blasfemično, ali nije loše nekad i dangubiti. Ako znaš na pravi način dangubiti onda otkriješ da smisao života nije rad, frka i stres u nedogled jer baš ova situacija je pokazala da to apsolutno ništa ne vrijedi. Trudio sam se i trudim se da gledam pozitivno na stvari i što više živim u trenutku. To je zahtjevna vježba, ali vide se dobri rezultati", smatra glumac.

Za budućnost ima već jasne planove.

"Radim reklamu za jednu veliku firmu. U Kamernom teatru 55 igram predstavu "Tri sestre" reditelja Pjera Žalice. Prvu ulogu u dugometražnom filmu očekujem ove ili naredne godine. Riječ je o jednoj zanimljivoj epizodnoj ulozi u filmu "Gym" Srđana Vuletića, koji smo trebali snimati prošle godine kada nismo očekivali pandemiju. Počeo sam dobivati ponude da reklamiram neke prozivode na instagramu. To mi je poptuno novo", otkrio nam je Tarik.

I za kraj, otkrio nam je ono što najviše zanima njegove obožavateljice - ima li djevojku, a svi ostali detalje o njegovu privatnom životu dostupni su svima na Instragramu gdje iz dana u dan ima sve više pratitelja.

"Djevojku nemam, uživam u tome trenutno. Ne znam je li to za pohvaliti", našalio se simpatični Tarik.