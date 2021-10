Petar Burić je novo glumačko pojačanje u seriji "Dar Mar", a za DNEVNIK.HR je otkrio kako se uklopio među uhodanu glumačku ekipu i je li zažalio što je zbog uloge iz Los Angelesa preselio u Zagreb.

Popularna humoristična serije "Dar Mar" vratila se na male ekrane, a u novoj sezoni stiglo je i glumačko pojačanja.

Jedan od novih lica u Dizmovu je Crnogorac Petar Burić koji nam je otkrio kako je reagirao kada su ga pozvali da glumi u seriji.

"Jako sam se radovao što ću dobiti priliku glumiti u seriji s tako komičnim situacijama i karakterima, koji iznova upadaju u sve izazovnije sukobe gdje se može jako zanimljivo graditi i razvijati lik koji igram!" ispričao je za DNEVNIK.HR Petar koji je u seriji "Dar Mar" utjelovio misterioznog stranca Gabrijela, dok njegova brata Rafaela glumi mladi Toma Medvešek. Burić je najavio i čemu se gledatelji mogu radovati u novoj sezoni.

"Definitivno s dolaskom Gabrijela i njegove obitelji u Dizmovu će se, od samog početka sezone pa sve do kraja, dogoditi jedan posve novi i veliki DAR MAR!" kazao je.

A koliko je Petar sličan s likom koji glumi u seriji?

"Imamo dosta sličnosti, s tim što bih rekao prije, da je u meni jedna strana moje ličnosti koja je poslužila kao sjeme iz kojeg se razvija lik i život Gabrijela! U svakom slučaju, Gabrijel je jedan jako interesantan lik za igrati kako u dramskom, tako i u komedijskom smislu! Volim što sam baš ja dobio priliku glumiti njega!" zadovoljan je glumca.

Petar je do sada već imao priliku glumiti s nekim kolegama iz serije, primjerice s Momčilom Otaševićem koji mu je i sunarodnjak, a otkrio nam je kako se uklopio među već dobro uigranu ekipu.

"Ekipa je sjajna! Toliko novih kolega sam upoznao koji su me svakim danom svojim glumačkim darom i profesionalnošću činili radosnim što zajedno skupa snimamo jedan ovako zanimljiv svijet Dizmova! Uživao sam i bio siguran da radimo pravu stvar. To se jednostavno osjeti na setu od prvog dana", kaže.

Burića je domaća publika imala priliku gledati i u seriji "Kud puklo da puklo", a zbog te uloge je Los Angeles zamijenio Zagrebom. Priznao nam je je li zbog toga požalio i koliko se premišljao prije nego je donio tu odluku.

"Nisam se dugo premišljao, iskren da budem! Glumačka je kuća putujuća, pa me je tako i dovela u prekrasni Zagreb, gdje volim raditi i provoditi svoje vrijeme s prijateljima. Nikada nisam zažalio što sam zamijenio Los Angeles Zagrebom!" kazao nam je Petar koji je ostvario uloge i u nekim stranim filmovima i serijama, no najdraža mu je upravo ova koju sada tumači u "Dar Maru".

"Imam svoje neko malo pravilo da mi je najdraža posljednja uloga na kojoj sam radio. U ovom slučaju je to Gabrijel, s tim što bih dodao i to da uloga Gabrijela bi svakako bila jedna od omiljenijih i da nije posljednja. Ima nešto u toj ulozi što mi je dalo prostora za puno glumačkih promjena unutar lika, koje itekako volim", kaže.

Zanimalo nas je i planirali se u budućnosti opet vratiti u Hollywood i koliko je, po njegovu mišljenju, teško tamo ostvariti uloge glumcima s naših prostora?

"Volio bih se vratiti, svakako! Vjerujem da je to veliko tržište u kojem ima mjesta za puno glumaca koji se žele oprobati", smatra Burić.

Uloga policajca Mate u "Kud puklo da puklo" u Hrvatskoj mu je donijela brojne obožavateljice, a ne krije da mu status miljenika žena laska.

"Čuvam sebe i druge od utjecaja popularnosti koji mi gluma donosi. Naučio sam u startu još da to nikako ne smije u meni stvarati ništa drugo osim zahvalnosti i poštovanja! Toga se držim i sada, te se i osjećam zahvalnim za svaku pohvalu koja mi je upućena za moj rad", priznaje Petar, no obožavateljice će sigurno razočarati jedan detalj iz njegova privatnog života.



"O svom privatnom životu bih mogao reći da volim i da sam voljen. Sretan sam u ljubavi sa svojom dugogodišnjom partnericom, pa me to i čini aktivnim i punim snage za dalje stvaranje novih likova u mom poslu", otkrio nam je za kraj markantni Crnogorac.