Hvaljenu seriju 'Lucifer' ne propustite pratiti svakog radnog dana u večernjem terminu na Doma TV-u!

Tom Ellis glumi naslovnu ulogu u Luciferu, uzbudljivoj seriji koju gledatelji mogu pratiti svakog radnog dana na Doma TV-u. Serija prati dogodovštine ljubaznog vraga koji se povezuje s detektivkom i s njom rješava ubojstva u Los Angelesu.

Vrag je imao mnoga imena tijekom povijesti. Sotona, Pali anđeo, Belzebub, Stari Nick, Knez tame i, dakako, Lucifer. Tomu sad možemo dodati i Toma Ellisa koji ga glumi u popularnoj seriji Lucifer. U TV adaptaciji Toma Kapinosa serijala D. C. Comicsa autora Mikea Careyja koji je ogranak grafičkih romana Sandman, Lucifer nije zao, samo mu je dosadno u vladanju prokletima u paklu.

Stoga Lucifer čini ono što bi vjerojatno činilo svako nadnaravno biće da dobije tu priliku. Ostavlja podzemni svijet bez nadzora i u Los Angelesu otvara noćni klub. Privuče ga detektivka Chloe Decker (Lauren German) i odluči – unatoč prosvjedima - pomagati joj u rješavanju ubojstava. Lucifer se koristi i psihoterapijom u odnosima s bratom (ljutitim anđelom) i ocem. Ellis, rođen u Bongoru u Walesu, imao je već iskustva s televizijskim nadnaravnim bićima. U Engleskoj je glumio u seriji Doktor Who u epizodi The Last of the Time Lords, glumio je Cenreda u Merlinu i bio je stalni lik u seriji The Fades. Bio je i predmet obožavanja junakinje u BBC-jevoj komediji Miranda.

U Americi je Ellis glumio u filmu Buffalo Soldiers, u seriji Rush i seriji Virus, a u seriji Jednom davno glumio je prvu inkarnaciju Robina Hooda. Kad su ga jednom pitali zašto misli da su producenti izabrali baš njega za ulogu Lucifera, odgovorio je kao iz puške. "Zato što su mi iz glave virili roščići. Dok sam izlazio iz prostorije, netko je dobacio: Ima i rep. To je naš momak", duhovito je rekao.

Ima trenutaka kad se Lucifer naljuti, kad čini ono što Ellis zove vražje lice. Ipak, dodaje.

Već sam i prije radio pred zelenim platnom. U ovoj seriji ne koristimo se njime često. Seriji me i privuklo to što se ne oslanja jako na specijalne efekte. Ima ih, ali mora biti i mnogo onoga što se uklapa u njih. U ovoj seriji nikada nisam sjedio u posve zelenoj prostoriji, recimo to tako. A radio sam takve poslove u kojima nema ničega oko vas i ništa nema veze s onim što radite. Lucifer je mnogo prizemniji u svemu tom.

Ellis nije imao nikakvih određenih ideja o seriji prije početka snimanja, kaže.

Čudno je da svi na svoj način zamišljaju vraga. On je u mislima ljudi ozloglašeni lik. Nisam imao unaprijed utvrđene zamisli o njemu, ali kad se uloga pojavila, zavolio sam lik. Nisam posve razumio ideju o vražjoj strani svega.

Igrom slučaja, nekoliko je Ellisovih članova najbliže obitelji u svećenstvu, ali, tvrdi glumac, Sotona i prokletstvo nisu nikad bile teme u teološkim razgovorima.

Moj je tata pastor. Stric mi je pastor. Sestra mi je pastorica. Odrastao sam na ljudskim plodovima kršćanstva pa su poruke u obitelji uvijek bile mir, ljubav i razumijevanje, što je super. A što se tiče moje uloge Lucifera, svi su uzbuđeni što ga glumim.

Luciferov ton možda nije ono što ljudi očekuju.

Ljudi imaju neke ideje u vezi s tim likom, ali ja ga pokušavam izolirati od toga i pokazati što on prolazi što je moguće ljudskije za nekoga kog ne zamišljate kao čovjeka. Sve što on doživljava novo je iskustvo ljudskosti za njega. Odličan je u nekim stvarima. Ali ljudi su, pretpostavljam, katkad izgubili pojam o njemu.

Nema li Lucifer ideje o tome kakvi su ljudi, s obzirom na to da je tisućljećima vladao dušama prokletih? Da, ali prokleti su već donijeli svoje odluke dok se živi tek moraju odlučiti za svoju sudbinu, dobru ili lošu. Prvi se put susreće s nesigurnošću, objašnjava Ellis. Bila je zgodna analogija kad smo producent i redatelj Len Wiseman i ja prvi put razgovarali o tome kako Lucifer vidi ljude. Luciferu su ljudi laboratorijski miševi. U tome nema savjesti, samo određene naredbe: Radi ovo ili radi ono i to znači… Ljudi su zagonetka u svemu što prolazi. S Chloe radi zato što je fasciniran njome, a ne onime što ona istražuje.

Kad je Neil Gaiman stvorio Lucifera u seriji Sandman, htio je da njegov lik bude sličan Davidu Bowieju. Je li to utjecalo na vaš pristup liku?

Glazba je velik dio serije. Ona je bila važna u pilotu i nešto je što nastavljamo i u seriji. Važan je i Luciferov ukus u glazbi jer je on voli, glazbeno je darovit. Ali uzeli smo Bowiejevu glazbu i njome proželi pilot. I Lucifer je obožavatelj Davida Bowieja.

Postoji li lik ili osoba koju možete usporediti s Luciferom?

Postoji nekoliko stvari koje su me nadahnule kad sam razmišljao o ulozi. Jedna od većih je kako je lik napisan, gotovo kao da je iz drugog vremena, kao da je lik Oscara Wildea ili Neila Cowarda. I to je natopljeno duhom i energijom rock'n'rolla. Kao što već rekoh, ja taj lik zamišljam kao dijete ljubavi Noela Cowarda i Micka Jaggera.

Kad gleda svoju karijeru, Ellis misli da je doktor u Rushu blizu onoga kako su prije glumili Lucifera.

Rush je, na neki način, bio rock'n'roll-glazbenik. Volio je glazbu i bio loš dečko. I ovdje se aludira na duh rock'n'rolla. Rush je najbliže ovom liku u mojoj interpretaciji.

Želi li se Lucifer pomiriti s ocem, bogom ili želi da ga ostave na miru, da bude sam?

Mislim da želi da ga ostave na miru, ali ako želi napredovati u životu, mora se i pomiriti.

Što trebamo znati o Luciferu, liku i Luciferu, seriji?

Za Lucifer bih htio da ljudi znaju kako to nije serija kakvu su očekivali. Mnogo je zabavnija nego što su to mislili. Kao osoba, Lucifer nije tako loš. Lucifer sam kaže: Jesam li ja đavao jer sam zao ili sam đavao jer je tako odlučio dragi tatica? To je nedoumica koja ga prati u seriji. Ne pokušavamo ništa poučavati. Serija nije teološka rasprava. Ona je zabava. Lik Lucifera je način da novu priču ispričamo na zabavni način. Ako nešto postoji u srži, ako postoji poruka, tada je ona da pogledamo sebe i sagledamo odgovornost za svoje postupke, a ne da ih stavljamo u mitski eter i za njih okrivljujemo druge.

Hvaljenu seriju 'Lucifer' ne propustite pratiti svakog radnog dana u večernjem terminu na Doma TV-u!