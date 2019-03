Jedna od ljepotica jest i Glorija Mudrovčić, studentica diplomacije i međunarodnih odnosa na visokom učilištu.

Nova TV od prošlog ponedjeljka, 18. ožujka, emitira novi show "Ljepotice i genijalci" koji pred TV kamerama spaja na prvi pogled nespojive karaktere.

One su zgodne dame različitog stupnja obrazovanja i interesa, a oni momci kojima su znanost, znanstvena fantastika i videoigre ipak zanimljiviji od nježnijeg spola. Kandidati će u svim izazovima sudjelovati kao par, a tako i napuštati emisiju nakon eliminacija. Ocjene će si davati međusobno, no to će činiti i gostujući članovi žirija, odnosno posebni gosti.

Na putu do glavne nagrade čekaju ih različiti zabavni, ali i ne tako ugodni izazovi. "Na kraju cijele priče, par koji doživi najveću i najbolju transformaciju otići će odavde bogatiji za 200 tisuća kuna", objasnio je voditelj Igor Mešin.

A jedna od ljepotica jest i mlada Glorija Mudrovčić, studentica diplomacije i međunarodnih odnosa na visokom učilištu. Na naše pitanje što ju je privuklo kad je ovakav show u pitanju, odgovorila je kako je to uglavnom bila riječ o znatiželji te želji za zabavom i novim iskustvima.

"Budući da je ovakav show prvi i jedinstven na našim prostorima, upravo atipična različitost, spoj nespojivog, ljepote i genijalnosti između parova izazvat će kod gledatelja veliku znatiželju", poručuje Glorija, a show je izazvao itekako veliki interes. Naime, on je imao 129 posto veći udio u gledanosti u odnosu na prvog konkurenta u tom slotu.

No, vratimo se na Gloriju. Ona dolazi iz Otočca, no trenutno živi u Zagrebu. S obzirom na atraktivni izgled i ovaj show, zanimalo nas je i je li se susrela s kakvim predrasudama. "Nisam se susrela s nikakvim predrasudama, dapače, zatrpana sam s puno poruka na Facebooku i Instagramu."

Sebe je opisala na sljedeći način: "tvrdoglava, sanjar, izdržljiva, romantična i po potrebi bezobrazna s kratkim fitiljem. Na pitanje da li to znači da od nje u showu možemo očekivati svašta, Glorija se nasmijala te otkrila: "Ma ne, ja sam samo elegantna i umiljata romantičarka. Budući da sam Bik u horoskopskom znaku, jasno da sam tvrdoglava i uporna i želim doći do željenog cilja, ali ponekad znam "zagrmiti" kao munja iz vedrog neba ako za nečije ponašanje smatram da nije u redu."

Potencijalnih negativnih komentara publike se ne boji. "Sigurno će ih biti kao i u svakom showu, ali ako ih i bude to me neće obeshrabriti", odlučno poručuje. Na veselje muškog djela publike, Glorija je trenutno slobodna cura, no priznala nam je kako ju opsjedaju brojnim ponudama. "Polako, ima vremena, ništa na brzinu", također vrlo jadno poručuje.

"Trenutno sam zaokupirana fakultetom. Sudjelujem na brojnim konferencijama vezanim za međunarodne odnose i diplomaciju, putovanjima. U slobodno vrijeme joggiram po Jarunu s frendicom, posjećujem mnogobrojne modne revije, pripremam se za studijsku praksu koju ću odraditi u hrvatskom Saboru, aktivno učim francuski. Na ljeto želim upisati sveučilišni diplomski studij međunarodnih odnosa i diplomacije. U budućnosti bih željela posjetiti i otkriti što više novih mjesta i zemalja u kojima nisam još bila. Također, svi moji prijoriteti su usmjereni ka međunarodnim odnosima i diplomaciji", otkrila nam je planove Glorija.

