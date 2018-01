Istanbulska nevjesta samo što nije krenula, a mi već znamo sve o glavnom glumcu Özcanu Denizu.

Trenutno najpopularnija i najgledanija serija u Turskoj 'Istanbulska nevjesta' milijunski auditorij prikovala je uz ekrane svojom intrigantnom radnjom, nevjerojatnim dramaturškim preokretima te jakom glumačkom postavom. Serija je to nastala prema istinitom događaju koja prikazuje jednu strastvenu ljubav koja će se naći pred brojnim iskušenjima upravo zbog okova tradicije te pod pritiskom zamršenih obiteljskih odnosa.

Uoči premijernog emitiranja na Novoj TV, s glavnim glumcem serije Özcanom Denizom koji igra Faruka Borana, okorjelog neženju i uspješnog biznismena, ekskluzivno za IN magazin popričala je Ivana Nanut. Özcan je novinarki IN magazina otkrio što se skriva ispod površine lika kojeg glumi, koje su njegove dileme te što gledatelji mogu očekivati. „Faruk je vrlo strastven ljubavnik, muškarac koji se bori za svoju ljubav. Zapravo, to što želim izraziti nije samo sirova ljubav, nego njegova jaka vjera u osjećaj zajedništva, da postojimo mi.“ kazao je Özcan te otkrio što ga osobno razlikuje od lika kojeg utjelovljuje: „Faruk je, čini se, čvršći od mene. Ja se odmah bacam na drukčiji način razmišljanja i strukture i pokušavam se izvući.“

Osim po brojnim televizijskim i filmskim ulogama, Özcan se u Turskoj ostvario i kao pjevač, a novinarki IN magazina otkrio je i da je pronašao novu ljubav – režiju. „To je za mene nova karijera. Sam je s užitkom pletem i razvijam. To mi trenutačno donosi najveći užitak.“

Mi smo nazvali kolegicu Ivanu Nanut kako bismo saznali je li ovaj glumac uistinu šarmantan kao što se govori.

''Moram priznati da sam se još jednom uvjerila u istinitost tvrdnje, što je veća zvijezda, to je skromnija i pristupačnija. Özcan spada u tu kategoriju. Iako je jedan od najplaćenijih i najpopularnijih turskih glumaca, na intervju je došao ranije od dogovorenog, popili smo zajedno čaj, koji se tamo pije češće od vode i kave. Rekao je kako bi volio rado posjetiti Hrvatsku i pozdraviti se sa svojim obožavateljima. Ne čudi me što je „Istanbulska nevjesta“ najgledanija serija u Turskoj, Özcan zaista tamo uživa status megazvijezde. Vrlo je šarmantan. Često ga od milja prozivaju turskim Georgeom Clooneyjem, na što će se on samo nasmijati, ali sličnost postoji. Njegova kolegica u seriji „Istanbulska nevjesta“ Asli Enver ispričala mi je kako je pravi kavalir, a znamo da su danas takvi muškarci rijetki. Uskoro će postati i otac, što ga posebno veseli jer će mu to biti prvo dijete'', kazala je Ivana te otkrila razlikuju li se holivudski i turski glumci.

''Biti glumac nije nimalo glamurozan posao, većina će vam to reći. Snimanje 'Istanbulske nevjeste' traje šest dana u tjednu i glumci su na setovima po cijele dane. Nema razlike između holivudskih i turskih, samo dobrih i loših glumaca, onih profesionalnih i onih razmaženih. Özcan mi je rekao kako je biti slavan u Turskoj gore nego bilo gdje na svijetu. „Dokle god pokušavate pobjeći od slave ili se protiv nje borite, život vam nije ugodan. No kad se s njom pomirite i prihvatite je kao način života, problem nestaje. Ja tako činim već dvadeset godina. Pomirio sam se sa slavom, prihvatio sam je kao način života, rekao da je ona moj život i na tom sam uvjerenju sagradio cijeli život. Zato u sebi nemam nikakvu borbu i ne mogu istaknuti dobre i loše strane. To je više sindrom ljudi koji su se tek pojavili i stekli slavu“, otkrio mi je Özcan i svojim stavom još jednom potvrdio zašto ga diljem svijeta žene toliko vole'', prepričala nam je Ivana Nanut.

