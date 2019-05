Povodom premijere Disneyjeva igranog filma "Aladin" razgovarali smo s glumcem Fabijanom Pavlom Medvešekom, koji je dao svoj glas upravo naslovnom junaku filma.

Mladi glumac i nova nada hrvatskog glumišta, perspektivni Fabijan Pavao Medvešek, zvijezda je filma "Aladin", koji dolazi u hrvatska kina u srijedu 23. svibnja. Trenutačno Fabijan Pavao tumači svećenika Božu u seriji "Na granici". Uloga svećenika Bože Fabijanu Pavlu priskrbila je mnogo obožavatelja, a ima ulogu i u novoj predstavi ''Zaljubljeni Shakespeare'', kao i u predstavi Jesus Chris Superstar u Komediji.

Što se tiče ''Aladina'', igrana verzija Disneyeva hit-crtića iz 1992. dugoočekivani je projekt najpoznatije svjetske produkcijske kuće animiranih filmova, a nakon "Ljepotice i zvijeri" te "Pepeljuge", vrijeme je došlo i za egzotiku arapskih noći i mirise orijenta kojima zrači "Aladin". Mnogi taj film pamte po nezaboravnim likovima duha Genieja i ljepuškastom pljačkašu Aladinu, a sada će nova verzija ugledati svjetlo dana, i to u do sada, neviđenom izdanju - onom igranom.

Fabijan Pavao Medvešek za ovaj je filmski spektakl dao svoj glas liku Aladina, a porazgovarali smo o procesu sinkronizacije filma i prilagodbe na hrvatski jezik, kao i o budućim planovima i projektima.

Kako je sam odrastao u glumačkoj obitelji, filmski setovi i svjetla pozornice dobro su mu poznata. Zahvaljujući tati, glumcu i redatelju Reneu Medvešeku, Fabijan Pavao i sam kaže da "većinu znanja ima zahvaljući svom ocu. "Ipak, dodaje i kako nije tata svemu zaslužan – tu je i mama. "Sve ostalo što znam u životu naučila me mama", govori nam mladi glumac.

Trenutačno ga publika može gledati u seriji Nove TV "Na granici", a kako je došlo do toga da upravo on daje glas junaku Aladinu, Fabijan Pavao objašnjava jednostavnim riječima: "Dobio sam poziv za audiciju, što me jako razveselilo jer Aladin je jedan od meni najdražih Disneyjevih junaka iz djetinjstva, a pjesmu 'Whole New World' oduvijek sam htio profesionalno pjevati i snimiti."

Budući da se radi o sinkronizaciji filma, Fabijan Pavao ističe kako su mu i snimanje i davanje glasa veliki izazovi.

"Smatram da je sinkronizacija ne teža, ali drukčija jer se glasovno trebaš unijeti u lik i sve ono što bi eventualno na filmu ili seriji pokazao tijelom, ovdje možeš samo glasom, a to zahtijeva dodatnu koncentraciju", pojašnjava glumac.

S obzirom na to da je animirani film "Aladin" bio apsolutni hit 1992., a ostao je zapamćen kao kultni film zlatne ere Disneyja, nije neobično što je za Fabijana davanje glasa tom liku velika čast, ali i odgovornost.

"Moram priznati da mi nije bilo svejedno kada sam shvatio koliki je to zadatak. No mislim da sam imao sreće jer sinkronizirati igranu verziju filma po mojem je mišljenju nešto jednostavnije od sinkronizacije crtanog filma jer je publika fokusirana više na glumce nego na glas… Možda."

Većina ljudi ne voli čuti svoj glas na snimkama, a slično iskustvo proživio je i Fabijan Pavao, koji se unatoč tome što je glumac, iznenadio kada je u studiju čuo svoj glas.

"S vremenom sam se i na to naviknuo, a najzabavnije mi je kada točno pogodim pomicanje usana, boju glasa i intenzitet jer se tako osjećam kao da oživljavam lika u potpunosti. Kao da postajem taj lik."

Igrane adaptacije koje Disney posljednjih godina neprestano producira pronašle su put do srca mnogih, no jednako tako su se našle i na udaru kritika koje kažu kako reizdanja starih klasika jednostavno nisu usporediva s originalima.

"Kultni filmovi i crtići jesu kultni, ali postoji nešto i u modernizaciji i ponovnom oživljavanju već postojećih filmova. Ponekad to ne prođe dobro kod publike, no na to utječu faktori koji se teško predvide. Smatram da će publika obožavati novog Aladina", samouvjereno tvrdi Fabijan.

Ipak, iako voli i film i televiziju, ovom mladom glumcu najveća je ljubav – glazbeno kazalište.

"Kazalište, i to glazbeno kazalište moj je prvi izbor, no imam veliku želju snimiti dugometražni film u kojem neki zadatak moram provesti kroz sebe od početka do kraja, a tu sam želju dobio snimajući seriju i svakodnevno glumeći pred kamerama", kaže Fabijan Pavao.

Ovaj razgovor zaključio je jednostavnom porukom svim svojim, ali i Aladinovim obožavateljima, a ta je – da dođu pogledati film!

"Film je vrh", poručio je Fabijan Pavao i krenuo u nove radne pobjede.