Ema Baniček nam je nakon ispadanja iz MasterChefa otkrila kako će pamtiti ovo iskustvo, s kim se posebno zbližila u showu i za koga navija.

Ema Baniček napustila je show MasterChef nakon zadnjeg stres testa, a presudila joj je namirnica koju inače ne jede.

Vegetarijanka Ema imala je problema s trančiranjem piletine i njezin je tanjur u konačnici bio najgori.

No ona za svoje ispadanje iz showa ne krivi nikoga, osim loše sreće.

"Na naše kuhanje u MasterChef kuhinji utječe puno faktora - (ne)znanje, količina sna, želja i motivacija, podrška ljudi oko nas, ali i još puno drugih stvari. Kao i u svemu. Činjenica je da što više radiš, što više truda ulažeš, to ćeš biti uspješniji, ali ponekad ti, također, samo grah tako padne. Rekla bih da je moje ispadanje u to vrijeme bila moja sudbina" , ispričala je Ema za DNEVNIK.HR.



MasterChef će, kaže, pamtiti kao jedan dobar životni trening.

"MasterChef kuhinja nije samo kuhanje, ona je sveobuhvatna. Osim što potiče kreativnost i podiže adrenalin te time spoznajemo svoje sposobnosti kojih možda nismo bili svjesni, ona osvještava koliko je važna prilagodba na radni prostor, a pogotovo ljude i cijeli proces. U nekim trenutcima, poput brokvanja, nam je bilo jako teško, ali nas isti ti teški trenutci zbližavaju, na neki način. Najljepše uspomene u kuhinji su vezane uglavnom za vlastite uspjehe, ali i druženja s ekipom u kući definitivno ostaju jako dobro urezana u pamćenje. Izdvojila bih gastro duel 'preko zida' kao najzanimljiviji i najzabavniji izazov", kaže.

Ema je na početku showa dobila pregače od sva tri člana žirija i ne krije kolika joj je to bila čast.

"Tri pregače su definitivno bile prekrasno iznenađenje i poticaj. Neizmjerno sam zahvalna svakom članu žirija što su mi pružili priliku i podršku", ističe.

Dodaje i kako joj nije žao što s prijavila u show jer joj je to već godinama bila želja, no ipak to ne namjerava opet napraviti.

"Odlazim bogatija za iskustvo i logično bi bilo popeti se stepenicu više i nastaviti na drugi način. Mene sada čeka puno istraživanja i rada, ali u nekoj drugoj kuhinji", kaže Ema koja oko svojeg sudjelovanja u showu ne bi baš ništa promijenila.

"Nema smisla željeti promijeniti nešto što se već dogodilo, nego izvući pouku iz eventualnih grešaka i propusta te nastaviti dalje jači i sposobniji", smatra i još jednom naglašava kako iz showa izlazi bogatija za razna nova kulinarska znanja.

"Osim što smo se susreli s novim namirnicama, savladali smo i neke tehnike te definitivno mogu reći da smo obogatili svoje znanje. Osobno sam najponosnija na hamu, jer je to moje prvo uspješno jelo. Koristila sam nekoliko namirnica prvi put, ali sam koristila i tehnike koje prije nisam te smatram da to jelo vjerno prikazuje moj napredak. Ne sramim se ničega, čak niti neuspješnih raviola. Smatram da je ta ideja odlična, dok je izvedba, očito, zakazala, ali jako sam motivirana razviti to jelo u nešto ukusno", ponosna je Ema.

A osim iskustva, stekla je i nova prijateljstva za koja se nada da će očuvati i nakon showa.



"Zveki je sa mnom od prvog dana i rekla bih da je ona bila moja najveća potpora u kući. Zatim Ana koja jako dobro razumije ljude i njihove potrebe te se trudila oko svakoga od nas. Impulzivan (i ne mislim ništa loše s time, zapravo mi je jako simpatično), iskren i sarkastičan Roko je divan prijatelj. To je trojka s kojom sam provodila najviše vremena pa ću njima i posvetiti ovih nekoliko redaka. Nisam konfliktna osoba. Svi smo različiti i imamo svoje mušice koje su rezultat različitih negativnih utjecaja, ali su svi kandidati u suštini jako dobre i kvalitetne osobe. Ako se oko nečeg ne slažemo i to je u redu", ispričala je, a priznala je i za koga navija.

"Zveki, Zveki, Zveki. Ne zato jer mi je MasterChef BFF, već vjerujem u nju", otvoreno priznaje.

Ema je puna riječi hvale i za sve ostale kandidate u showu, a neke posebno ističe.

"Od početka govorim kako smo se svi dobro uklopili i prilagodili suživotu. Još uvijek sam time impresionirana. A sve pohvale Tomi i Ivanu za improvizacije kako bi nam bilo što ugodnije u kući, a pogotovo za one kada više nismo znali što ćemo sa sobom. Ljubav se rodila između svih nas, ona lijepa, nezaboravna prijateljska", kaže Ema.

Ema je, inače, završila Učiteljski fakultet u Zadru, ali se ne vidi u toj profesiji. Radila je i kao stjuardesa u Bahreinu, a nakon što se vratila upisala je tečaj slastičarstava. Kuhanje je njen prvi i najdraži hobi. Obožava planinariti, ali i plivati, biti aktivna na otvorenom općenito. Njen san je otvoriti fusion desert restoran koji nudi deserte u sljedovima uparene s alkoholnim pićima i toplim napitcima.

