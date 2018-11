S Elizabeth Zacero razgovarali smo o pozitivnom duhu i njenom talijanskom temperamentu.

Iako se nije uspjela izboriti za finale showa Supertalent, pjevačica Elizabeth Zacero odlučila je izaći iz sjene i ostvariti ozbiljnu glazbenu karijeru.

Elizabeth život nije mazio, odrasla je brinuvši se za bolesnog oca što niti jedno dijete ne bi poželjelo. Ipak, ona je jedna iznimno pozitivna, mlada osoba.

"Iskreno, život me naučio tome da nema ništa od toga ako smo tužni, depresivni, može ti biti samo gore. Tako da sam sve svoje probleme riješavala kroz pozitivnost, humor. Nekad bi se to odrazilo da previše sve potiskujem u sebi i znalo bi se to reflektirati u nekim noćima ali to me sve onda inspirira u pisanju pjesama", priznala je Elizabeth.

Jedna od Elizabetinih vrlina svakako je odlučnost, što naumi to i ostvari pa joj ni selidba na kraj svijeta radi karijere ne bi bila problem.

"Ne bi mi to bio problem, naprotiv, tako bi mi možda bilo i ljepše", priznala je hrabra Elizabeth koja se nedavno preselila u Zagreb i u potrazi je za stanom.

Uz pjevanje, Elizabeth se bavi s nekoliko različitih hobija i radi na sebi iz dana u dan: "Bavim se i glumom, treniranjem, jogom. Sada sve to stignem pošto sam dala otkaz. Idem k usavršavanju toga. No pjevanje mi je definitivno najdraže".

Niti adrenalin joj nije stran, a duhom je prava avanturistica.

"Definitivno volim adrenalin i brze vožnje. Volim sve što je avanturističko, bungee jumping recimo. Osoba sam koja želi probat sve. Dobro, možda ne baš sve"

Elizabeth u sebi ima talijanske krvi te i kod nje do izražaja dolazi prepoznatljiv temperament.

"Puno gestikuliram s rukama, dobro kuham, ali nisam bila dugo u Italiji. To je možda bilo više vidljivije dok sam bila mala", priznala je Elizabeth.

A obzirom na talijanske korijene, Elizabeth se može zamisliti i na tamošnjoj glazbenoj sceni.

"Čak i mogu. Pošto ima predivnih pjesama na talijanskom i volim. Iskreno, ne bi mi to bio problem" zaključila je Elizabeth koja možda jednog dana uistinu pokori i talijansku glazbenu scenu.

Najnovije informacije prati na službenoj stranici Supertalenta.