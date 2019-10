Djevojke Eva i Cara iz Dua Kamikazete svojim će plesom na šipci osigurati da nova epizoda Supertalenta bude - poprilično vruća.

Eva i Cara 20-godišnjakinje su iz Slovenije koje svojim tijelima i vratolomijama oko šipke itekako mogu podići temperaturu muškaraca, ali i žena. Ove Slovenke svojim će vas atraktivnim nastupom oduševiti, a na Supertalent su se prijavile zbog želje da pridobiju publiku i otvore si mnoga druga vrata.

Ove talentirane dame već su se jednom okušale u natjecanju ovog tipa, i to sudjelujući na showu "Slovenija ima talent", gdje su se predstavile svojoj domovini. Sada su pak u pohodu na regiju.

"Željele bismo pokazati i dokazati široj javnosti da je pole dance ples i da osporavamo stereotipe koji se i dalje javljaju mnogo puta. Želimo pokazati svoje znanje i međunarodnoj publici, pa je Supertalent Hrvatska nova odskočna daska na kojoj možemo pokazati svoje znanje i podijeliti ga s drugima", rekle su nam cure.

Priznaju i kako za uvježbavanje i usavršavanje pole dancea treba mnogo vremena i strasti, a svoj uspjeh uvelike pripisuju i timskom radu.

"Prvo smo trenirale pojedinačno na šipci i brzo smo napredovale i savladale sve teže elemente. Prije prvog nastupa isprobale smo neke od zajedničkih elemenata u kojima smo se isticale i onda smo se odlučile za zajednički put jer je to predstavljalo veći izazov za nas, a istovremeno smo bile puno samouvjerenije zajedno. Ples u paru ovisi o timskom radu jer smo si međusobno velika motivacija, ohrabrenje i, naravno, podrška", govore nam Eva i Cara te priznaju kako im je u cijeloj priči najvažnije i odobravanje prijatelja i obitelji. Njihovi osmijesi, sreća i vjera da one mogu postići sve što žele dodatni su im poticaj.

Kako je pole dancing posebna kategorija plesa koja zahtijeva iznimnu fizičku i mentalnu spremu, upitali smo djevojke koliko im je vremena potrebno da usavrše jednu svoju točku.

"Mjesec dana pripremale smo naš spot za audiciju. Bilo je potrebno odabrati elemente, pravilno ih izvršiti, spojiti ih u razumnoj kombinaciji i sve to povezati s glazbom. Kombiniranje također ovisi o idejama, inspiraciji i upornosti. Međutim, kad je koreografija spremna, proba se obavlja sve dok se točka ne dovrši besprijekorno", objašnjavaju nam.

Za formu kakvu imaju djevojke potrebno se itekako pomučiti i oznojiti, pa tako one vježbaju i po dva puta dnevno po dva ili tri sata, naravno, kada im to fakultetske obveze omogućavaju. Iako će se nekima to učiniti kao veliki dio dana, Eva i Cara tvrde da je to njihov oblik opuštanja.

Djevojke napominju kako je za bavljenje plesom na šipci potrebno biti spreman i na poneku ozljedu, puno ogrebotina i modrica, no sve se to isplati ako imate strast i želju.

"Samo malo nepažnje i nepreciznosti može dovesti do ozljeda. Prilikom isprobavanja novih elemenata i droopa koristimo zračne jastuke. Srećom, nismo imale ozbiljnijih ozljeda, ali često imamo puno ogrebotina, modrica i osjetljive zglobove, no to je sve."

Napominju kako je ovaj tip plesa nepotrebno povezan s negativnim predrasudama koje se one trude pobiti.

"Još uvijek ima mnogo pojedinaca koji na prvi pogled ili spominjanje ovog plesa misle na striptiz i noćne klubove gdje bi trebao pripadati. Naša je misija dokazati što većem broju ljudi da je pole dance plesan sport koji je jednak drugima i zahtijeva puno snage i vježbe", govore nam.

Eva i Cara su mlade, no već su potpuno sigurne da je ples njihova strast i prioritet te da bez njega ne bi mogle živjeti. Imaju puno nastupa, projekata, a već drže i radionice.

Više o Supertalentu čitajte na službenoj stranici.