Na audicijama za Supertalent pojavljuju se mnoga lica, a ovoga puta imat ćemo priliku čuti i raspjevane bake iz grupe "Dream Team Babe". Saznali smo ponešto o njima.

Na audiciji za ovogodišnji Supertalent pojavio se posve neobičan girl band. Onaj najstariji, ali najveseliji - "Dream Team Babe".

''Sastav čini nas ovdje pet i djelujemo već pet godina, a zovemo se ''Dream Team Babe“. Hodamo po svugdje po Hercegovini, po Bosni, po Hrvatskoj, a bile smo i u Makedoniji i Italiji … pitaj Boga gdje sve nismo bile! Ne mogu se ni sjetiti gdje smo sve išle. To smo, eto, mi“, jednostavno je predstavila vokalni sastav Dream Team Babe njegova članica.

Pet vremešnih i beskrajno simpatičnih gospođa tako nam je otkrilo da s obzirom na svoje bogato iskustvo u nastupima – treme nemaju.

''S obzirom da smo svugdje bile, trema nam je već prošla. Mi više nemamo treme, to nama ide…“, govori nam članica, a dodaje i kako su svakog puta nakon nastupa ovacije publike jednake.

''Jesu, možete misliti kakve su reakcije kada se više mladi ljudi s nama druže nego naša generacija“, objašnjava nam pjevačica.

Kako ''Dream Team Babe“ pjevaju folklornu glazbu bosansko-hercegovačkog kraja upitali smo ih jesu li primijetile da zbog svog načina pjevanja svojim glazbenim izričajem doprinose održavanju tradicije te ima li za tu vrstu glazbe interesa.

''Htjele bi mi to i uvijek tražimo da tko hoće da dođe k nama, ali slabo… Mladi to više ne vole ili nemaju vremena. Više ih zanima Internet i mobiteli, a ova naša tradicija i pjesma slabo. Neće to baš ići“, rekla je jedna članica grupe, dok je njezina kolegica dodala kako su nedavno pjevale pjesmu ''Daj Bože da se razum vrati“ u kojem postoje stihovi ''mobitel je ćaća, a poruke su mati, daj nam Bože da se razum vrati“.

Živahne i raspjevane bake tako su zaključile kako je došlo vrijeme da se borimo za povratak razuma i da pjevamo naše pjesme, a da bacimo malo mobitele po stranu.

''Dream Team Babe“ posebne su i po tome što same pišu svoje pjesme i stihove.

''Same pišemo, pjevamo, sve radimo, organiziramo se… Napisanih novih pjesama imamo 240, a od tih je opjevano malo, ne baš puno. Što god da se dogodi ili gdje god da nas netko zove da nastupamo mi odmah pišemo pjesme prikladne tom kraju i za događanje na koje idemo. Onda napišemo pjesmu, isprobamo i super to bude“, objašnjava nam jedna vesela baka.

Dodaju ipak, kako im najviše ''leže“ gange i bećarci iako sve vole izvoditi.

''Što napišemo i pjevamo mi to sve volimo“, rekla nam je jedna, dok je druga članica benda dodala kako ipak mora izdvojiti gangu, kao njima najvažniju pjevačku tradiciju koju stvarno vole.

Nažalost, upravo gange ove vesele izvođačice najmanje pjevaju.

Na pitanje tko ih je učio pjevati sve složno odgovaraju kako pjevaju „od djetinjstva“.

''Od djetinjstva, stvarno od djetinjstva. Kao djevojčica sam pjevala, kao djevojka sam pjevala i evo sad kao žena pjevam“, zaključuje jedna od članica.

Još jednom ''Dream Team Babe“ naglasile su kako nema gdje nisu bile i koga nisu uveselile svojim specifičnim izvedbama. Izdale su i CD-e i DVD-e, „svašta nešto“ zaključuju bake.

Trenutno snimaju i dokumentarac tako da sve po malo rade, a svojom su pozitivnom energijom oduševile sve one koji su ih dosad čuli, a tako će zasigurno biti i u audicijskoj emisiji.

