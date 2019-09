Iza elektronskog dua Vanillaz stoje Hrvat Marko Bucić i Slovenac Miha Pajk.

Što se dobije kad se spoje hrvatski DJ i slovenski producent?

Dobije se duo Vanillaz iza kojeg stoje Marko Bucić i Miha Pajk koji su u lov na vrhove glazbenih ljestvica krenuli još prije nekoliko godina te dosad izbacili brojne hitove koji su oduševili i velika svjetska imena.

Regionalna, ali i svjetska clubbing scena bez njih je postala nezamisliva, a dečki su nam otkrili kako je ovo tek početak. Posljednjih dana baš svi pričaju o njihovom novom singlu "Ederlezi" koji munjevito osvaja glazbene ljestvice, što je zapravo moderna verzija slavnog "Đurđevdana", a nas je zanimalo nešto više o tome kako je nastao popularni remix, kakve obožavateljice imaju dečki te kakvi su planovi za sljedeću godinu.

"Ederlezi" su u svoje setove uvrstili su DJ-i poput Lost Frequenciesa, Salvatore Ganaccija, Judge Julesa i Dannica, a svirana je i na glavnim pozornicama najvećih svjetskih festivala poput Tomorrowlanda i Ultre... Kako nakon toga ostati s obje noge čvrsto na zemlji ili su dečki ipak koji puta poletjeli?

"Trudimo se uvijek biti isti i koliko god nešto u očima svijeta izgleda kao uspjeh, mi to doživljavamo samo kao veliku motivaciju za razvoj svjetske karijere i kao nešto što smo dali u doprinos za razvoj elektronske scene na ovim područjima. Pred nama je još puno toga za učiniti i veselimo se svakom novom izazovu", poručuje nam ovaj talentirani i upješni dvojac koji je dokaz kako se trud kad-tad isplati.

"Ederlezi" je hrvatska inačica popularne romske pjesme, odnosno Đurđevdan... Zanimalo nas je je li njezina obrada bio pokušaj dodatnog približavanja domaćoj, odnosno balkanskoj publici za koju je poznato da otkida na takve melodije?

"Ederlezi nikada nismo planirali i koliko god je klišej zaista je nastala spontano. Ederlezi je napravljena isključivo za naše live nastupe, no nakon što smo ga odsvirali na nagovor naših dragih prijatelja na jednoj zagrebačkoj radio postaji jednostavo je eksplodirao i do danas putuje poput rakete po svjetskim frekvencijama. Niti u najluđim snovima nismo mislili da će ugledati svjetlo dana na nekim od najvećih svjetskih pozornica", iskreno priznaju dečki.

"Mi zapravo i ne tražimo da nas ljudi nešto previše cijene, no bilo bi jako lijepo da više cijene umjetnost. Hrvatska elektronska scena je poprilično slaba i to nas ponekad rastužuje, no unatoč tome budućnost izleda dobro i vidimo pomake iz godine u godinu. Stižu nove generacije kul klinaca koji briju na dobre stvari i kul mjuzu", odgovaraju na naše pitanje smatraju li da ih domaća publika dovolno cijeni.

Malo se domaćih imena može pohvaliti svjetskom slavom... A kada ne nastupaju po svijetu, dečk irado sviraju na domaćim festivalima i događajima. "Dobar dio godine provodimo u Hrvatskoj i sretni smo da imamo festivale poput Ultre koji su svjetskih kalibara. Hrvatska ima famoznih noćnih klubova i ljeto je definiivno pokazatelj da smo svjetska destinacija što se tiče party života."

"Od glazbenika najviše surađujemo s pjevačima i tekstopiscima i kada pričamo u kontekstu svjetske glazbe najveći problem malih zemalja poput Hrvatske jest jezik, no opet postoje male države poput Nizozemske ili Švedske koje su svjetske prijestolnice glazbe već desetljećima. Nadamo se da će Hrvatska jednog dana biti kao i u sportu jedna od boljih u Europi", otkrivaju nam o suradnji s domaćim glazbenicima te ističu kako neki ranije nisu bili za suradnju, no to se sada promijenilo. "Svi smo mi pomalo takvi, mijenjamo se i to ne treba osuđivati. Javlja nam se dosta mladih producenata i većina pita za savjet ili mišljenje i uvijek nam je drago pomoći nekome, ako smo u mogućnosti", poručuju.

Kako izgleda jedan dan dua Vanillaz kad su na turneji? "Ufffff. Teško pitanje! Ima svakakvih dana i situacija. Ponekad zna biti jako naporno i kaotično. Kada letiš svaki drugi dan svašta se dešava, od bizarnih do divnih situacija", otkrivaju i priznaju kako su svjesni da o njihovom životu postoje razne predodžbe. Luksuzni hoteli, svakodnevna luda zabava od jutra do mraka, zgodne žene, lova do krova... Koliko u tome ima istine?

"Istina, sve je to nešto čime smo okruženi, ali to je samo površina. Lijepo je, ali takve stvari te ne ispunjuju kao umjetnika. Glazba je ta koja je bitna, stvaranje, nekome uljepšati noć, dan, kada izvučeš onu neku emociju iz ljudi i osjetiš nešto što ne možeš opisati."



Imaju li uopće vremena za sebe i drage ljude?

"Puno vremena provodimo s obitelji i prijateljima, svaki slobodni trenutak je posvećen njima. Bez toga život nema smisla. Česta odvojenost je sigurno veliki izazov za naše ljubavne živote, ali sigurno postoje neke osobe koje su spremne i ne boje se izazova. Još ih nismo upoznali, ali znamo da su tamo negdje", šale se dečki na svoj račun.

Kakve su Vanillaz obožavateljice, odgovaraju li im na poruke? Pamte li kakva neugodna iskustva koje su im priuštile?

"Znalo se dešavati da su neke djevojke kucale na naša hotelska vrata ili da su nam bacale grudnjake u DJ kabinu. Smiješno je i simpatično što ponekad cure rade da bi dobile malo pažnje, obožavamo ih!"

Pjevačica Billie Eilish trenutno je jedno od najjačih imena na glazbenoj sceni, a Vanillau su uz DJ Tiestoa jedini koji su dobili pravo napraviti remix njezinog velikog hita "Bad guy". "Zapravo nas je jako iznenadilo kada nam se putem interneta obratio njezin menađžer Danny Rukasin i rekao nam da je remix koji smo uradili izvrstan, bili smo jako uzbuđeni! Danny Rukasin je inače prijatelj od našeg kolege i prijatelja, bubnjara Cheat Codesa Saše Mačeka. On mu je osobno slao remix i na naše oduševljenje Danny je rekao da je ovo najbolji remix koji je čuo", pohvalili su nam se dečki.

I za kraj, kakvi su im planovi za ostatak 2019. te 2020. godinu?

"Puno novih pjesama, remixeva, nastupa i kolaboracija s odličnim glazbenicima. 2020. je godina u kojoj slijedi najbolje do sada", poručuju, a mi im na tom putu želimo puno sreće!