Davor Bilman će i u šestoj sezoni showa "Supertalent" biti dio žirija, a otkrio nam je i što možemo očekivati od njega.

Davor Bilman i ove se sezone našao u ulozi člana žirija showa "Supertalent", a poznat je kao onaj bez dlake na jeziku, odvažnih i direktnih komentara kojima nikoga ne štedi.

"Ne žalim zbog komentara upućenih kandidatima, žalim jedino ako možda nekad netko moj komentar nije shvatio na način na koji sam ga ja uputio ili ga je shvatio u nekom krivom kontekstu, pa je možda ispao nepristojan. Nikada nekome ne bih dao nepristojni komentar, a istina je da uvijek volim reći ono što jest na malo drugačiji način koji možda nije na prvu razumljiv svima", pojasnio je Davor.

Iza Davora je pet snimljenih sezona, a ima nekih kandidata koji su ga se najviše dojmili, a neke pamti kao najdraže.

"Puno je kandidata prošlo kroz ovih pet sezona, a najviše mi je u sjećanju ostala plesačica Siena jer je bila jedan od najdirljivijih kandidata. Naravno da pamtim i svoj portret nacrtan posebnom tehnikom kandidata Brenta Frasera. U odnosu na prvu sezonu sam se dosta promijenio, postao sam i stroži i popustljiviji i emotivniji. Sigurno neke kandidate koje bih danas pustio, ne bih pustio prije pet godina i obrnuto. Definitivno sam drugačije počeo gledati na neke točke jer možda prije pet godina nisam uspio vidjeti pozadinu nekih točaka koje danas mogu vidjeti. Nisam nikada osjećao tremu pred snimanje, ali i dan danas je prisutno uzbuđenje. Nije mi teško kandidatima reći 'NE', pogotovo ne onim kandidatima kojima to treba nekad kao osviještenje ili pomoć", otkrio je Davor.

Ptali smo ga ima li možda i on neki skriveni talent i bi li se ikada okušao u takvom showu.

"Nemam nikakav skriveni talent i vrlo vjerojatno se ne bih okušao u ovom showu, a sa sigurnošću ne bih izašao pred nas četvero kao žiri (smijeh)", priznao je.

Uz njega u žiriju sjede Maja Šuput, Martina Tomčić, a od ove sezone i Fabijan Pavao Medvešek koji je došao na mjesto Janka Popovića Volarića.

"Odlično sam kliknuo s Fabijanom u žiriju. S Majom tradicionalno – ona mi je prva susjeda s kojom dijelim puno zajedničkih razmišljanja, iako se s njom mogu i posvađati. Nekako najprirodnije i možda čak najdraže mi je razmijeniti mišljenje sa svojom dragom kolegicom Martinom. Mislim da je tajna uspjeha Supertalenta u tome što je show takav da zaista nikad ne znate tko će stati pred vas, a mi kao članovi žirija imamo tu neku nevidljivu ili vidljivu kemiju koja nas drži zajedno, koliko god da smo različiti, pa se uspijemo toliko nadopuniti, poklopiti i povezati. Mislim da se Fabijan odlično uklopio i snašao kao novi član žirija. Zauzeo je poziciju koja je prije bila rezervirana za emotivnog Janka, pa sada imamo emotivnog Fabijana. Jedina je stvar što puno više priča od Janka, pa se moje vrijeme pričanja još više smanjilo (smijeh)", otkrio nam je.

A evo i što možemo očekivati od Davora Bilmana u novoj sezoni "Supertalenta"?

"Od mene u novoj sezoni možete očekivati malo manje priče, malo izraženije gestikulacije lica za vrijeme nastupa kandidata te malo više emocija. Nova sezona me uvijek veseli jer i u mojoj petoj godini žiriranja još uvijek postoje točke koje me uspiju nasmijati do suza, iznenaditi i izazvati reakciju kakvu ni sam ne očekujem",najavio je.

