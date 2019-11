Kad je Darko Domijan sedamdesetih godina prvi put otpjevao pjesmu ''Ulica Jorgovana'', svi su, kako kaže, popadali u nesvijest. Postao je jedna od najvećih zvijezda u tadašnjoj Jugoslaviji, ali njegova slava nije dugo trajala. U razgovoru s našom Ivanom Nanut bivši nam je pjevač otkrio zašto mu je odlazak u vojsku upropastio pjevačku karijeru, ali i zbog čega je odustao od glazbe te se počeo baviti pravom.

Tijekom 70-ih i 80-ih godina Darko Domijan bio je jedna od najvećih zvijezda domaće pop-scene, a ploče su mu se prodavale u više od 100 tisuća primjeraka. No u njegovu slučaju, slava nije dugo trajala.



"Ja sam se teško nosio s tim, živio sam u Karlovcu, kad sam ušao u kafić svi su me znali i netko je u đuboks pustio moju pjesmu, stavili bi je kad bi me vidjeli, bilo mi je tako neugodno i nisam znao kud gledati i bježao sam", priznao je Darko.



Darko je glazbenu karijeru započeo sa 16 godina, svirajući na ljetnoj pozornici u Opatiji. Šest godina kasnije bio je, kako kaže, na pravom mjestu u pravo vrijeme s pravim stihovima - pjesmom "Ulica jorgovana".



"Od ulaska u studio, od trenutka kad sam ja zapjevao na postojeću glazbu, odmah na prvu svi su popadali u nesvijest. Imao sam zgodnih situacija s tom pjesmom na svadbama i razvodima, neki su se veselili, neki plakali, događala su se zaljubljivanja i vjenčanja zbog te pjesme.



Nažalost, svega osam mjeseci od izlaska "Ulice jorgovana" pjevač je dobio poziv za vojsku.



"To je bilo pod moram, da, pokušali smo moljakati da nam pomaknu rok na travanj jer su pokupili mene, bubnjara i gitaristu. Otišli smo na odsluženje vojnog roka, imali smo potpisanu turneju ali u tome nismo uspjeli. Onda sam se 1976. vratio iz vojske, stvari su se brzo mijenjale, pojavili su se novi klinci, poput Bijelog Dugmeta. Od 1974. do 1976., to su dvije godine i toliko se toga promijenilo da nitko nije zvao na gaže", objasnio je.



U pomoć mu je priskočio najprodavaniji i najproduktivniji hrvatski skladatelj zabavne glazbe Đorđe Novković.



"Odjedanput, opet puf novinari! Krajem 1981. i početkom 1982. godine dogodilo se štampanje za Jugoton. 170 tisuća primjeraka albuma "Put u raj", na kojem je glavni hit bio "Sedam suza", pa su se 1983.dogodile "Suze u snijegu".



Nažalost, ni ova slava nije dugo trajala. Nakon razilaženja u mišljenju s tadašnjim urednikom Jugotona, razočaran zbog stalnog dokazivanja, završava Pravni fakultet te prestaje nastupati i pjevati zauvijek.



"Nisam siguran da sam napravio pravi pametan potez. Da mogu sada vratiti vrijeme ostao bih u glazbi", priznao je.



Darko je otac triju odraslih kćeri koje se poput oca ne bave glazbom. Sretan je kada ga na ulici zaustavljaju i pozdravljaju i stare i mlade generacije. Ovih je dana Croatia records objavila "The best of colection" njegovih pjesama, na kojima su Darkovi najveći bezvremenski hitovi.

