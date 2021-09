Damira Tomljanovića gledamo uz Melkiora Bašića i Stjepana Vukadina u novoj sezoni kulinarskog showa "Masterchef".

Damir Tomljanović jedan je od chefova koji nas ove sezone vode kroz kulinarsku avanturu zvanu "Masterchef" što je prvi put da se našao takvoj ulozi pred kamerama.

Kuhanje je naravno Damirova velika ljubav, a iako su iza njega godine iskustva još uvijek se sjeća svog prvog jela.

"Pa vjerojatno su to bile palačinke, kao i kod svih, klasika! Ali inače sam jako rano počeo kuhati za ekipu, bio sam dežurni kuhar u ekipi. Prvi partiji, prve ljubavi sve je počinjalo s pitanjem - znate li nekoga tko zna kuhati?", prisjetio se.

Danas priznaje kako je u svom poslu sam sebi najveći kritičar, a otkrio nam je i zašto.

"Sam sebi sam najveći kritičar i to je dobro jer vas to drži na zemlji", objasnio je Damir.

Osim njega u "Masterchefu" gledamo i njegove kolege Melkiora Bašića i Stjepana Vukadina, a svi zajedno vode kandidate kroz izazove, podrška su im, ali isto tako i njihovi suci i kritičari koji će pravednim ocjenjivanjem morati napraviti selekciju i suziti broj najboljih.

Samo će se neki natjecatelji istaknuti u mnoštvu, savladati sve izazove i zasluženo stići do finala. Na kraju ima mjesta samo za jednog! Tko će na kraju ove TV pustolovine i pregršt izazova biti proglašen petim hrvatskim MasterChefom, preostaje nam tek saznati.

Kandidati u lovu na mjesto u timu!

Nakon audicijskih emisija, u kojima je priliku za daljnje natjecanje dobilo 60 kandidata, vidjet ćemo kako će se oni koji su se odvažili natjecati dalje, snaći u kuhanju sa zadanim namirnicama. Pred smjelim kandidatima MasterChefa je izazov u kojem će morati pokazati kreativnost, maštu, ali i vještinu. Prolaz će dobiti samo najbolji. Svaki član žirija ima na raspolaganju sedam pregača i svaki će izabrati po sedam kandidata koji će činiti njihov tim. ''Ako vam damo pregaču, znači da smo vidjeli nešto u vama, smatramo da možete daleko dogurati, i da vas želimo u svom timu'', rekao je Stjepan. Ako kandidati dobiju više od jedne pregače, biraju mentora u čijem timu žele biti, ali samo između onih članova žirija čije su pregače dobili.

U fantastičnoj MasterChef kuhinji, već u večerašnjoj emisiji, vidjet ćemo kandidate podijeljene u skupine. Svaka je skupina u vrećici dobila drugačiji niz namirnica. U sedmoj emisiji ćemo imati priliku gledati kako su se snašle dvije skupine natjecatelja – jedna koja je dobila vrećicu s namirnicama u kojoj se, između ostalog, nalazi i meso i drugu koja je dobila ribu. Osim namirnica u vrećicama dobit će i osnovne namirnice ispod svojih radnih jedinica: ulje, ocat, papar, sol, šećer, brašno, jaja i maslac. Na raspolaganju za izradu jela imat će 45 minuta.

Klaudija je ususret izazovu ispričala kako se nada da će biti inspirirana nakon što otvori vrećicu u kojoj se skrivaju zadane namirnice i da će sve krenuti samo od sebe, no uslijedila je blokada. ''Kad sam otvorila vrećicu bilo je toliko namirnica, nisam se uopće snašla. Inspiracija uopće nije dolazila'', ispričala je Klavdija. ''Sve me namirnice iz vrećice podsjećaju na zimu i mislim da će moje jelo ići u tom smjeru'', rekao je Sebastian. ''Trebalo mi je nekoliko munuta da si posložim u glavi što ću i kako raditi i kako će to jelo izgledati'', komentirao je Igor zanimljiv izazov u kojem su se našli kandidati.

Tko će pred žiri donijeti dječji tanjur, čiji će tanjur biti pun ribljih kostiju, tko će dobiti svoju drugu pregaču, a tko odlazi praznih ruku, doznajte večeras u 21.15 u novoj emisiji MasterChefa na Novoj TV!