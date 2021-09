MasterChef se vraća na male ekrane, a uoči početka emitiranja nove sezone razgovarali smo s članom stručnog žirija, chefom Damirom Tomljanovićem, koji nam je otkrio što očekuje od kandidata.

Najpopularnija i najzahtjevnija kuhinja na svijetu, ona MasterChefa, ponovno otvara svoja vrata, a kandidate će u njoj dočekati tročlani žiri sastavljen od vrhunskih chefova - Damira Tomljanovića, Melkiora Bašića i Stjepana Vukadina.

Uoči početka emitiranja omiljenog zabavnog showa Nove TV razgovarali smo sa chefom Damirom koji nam je otkrio što očekuje od kandidata i raduje li se MasterChefu.

"Od novih kandidata očekujem da imaju sve karakteristike koje su potrebne da budu dobri kuhari i ljudi. Predanost radu, učenju, kolegijalnost i sve što čini dobrog kuhara i čovjeka", kazao nam je Tomljanović te je dodao i da se jako veseli sudjelovanju u showu.

"Jedno veliko životno iskustvo koje neću nikada zaboraviti", smatra chef koji je svoj profesionalni put započeo 1990. godine i može se pohvaliti bogatim iskustvom u domaćim i inozemnim hotelima i restoranima.

Ono što ga posebno raduje je entuzijazam kod kandidata čije vrijeme u gastronomiji tek dolazi.

"Volim osjetiti tu energiju koju svi imaju na početku svog profesionalnog puta", kaže Damir, a priznaje i da ima malo tremu zbog izlaska pred kamere te da je zbog toga prije prvog snimanja proveo besanu noć, ali i da to doživljava kao nešto pozitivno.

A hoće li biti strog prema kandidatima?

"Mislim da sam puno stroži kao šef u kuhinji ili u nekom konzaltingu, ali mislim da ću ipak biti blaži prema kandidatima. Pazit ću da shvate koju odgovornost imaju prema struci i svim kuharima sadašnjim i budućim i njihovom svakodnevnom radu i životu koji je pun odricanja radi ljubavi prema kuhanju", najavio je Tomljanović koji smatra da novi hrvatski MasterChef može postati ona osoba koja je u kuhinji spremna dati i srce i rad i zalaganje, iz dana u dan.

S drugim članovima žirija se, kaže, super slaže, iako su svi različiti.

"Svako od nas donosi svoja iskustva i znanje u odluke koje donosimo kao žiri. Nismo se poznavali od prije, ali često smo se kretali u istim krugovima, i po profesionalnim događanjima. Ali smo izuzetno brzo razvili super kemiju", istaknuo je te je dodao i kako se međusobno odlično nadopunjuju.

Prisjetio se i svojih kuharskih početaka.

"Dolazim iz obitelji u kojoj je hrana bila izuzetno bitna i vezivno tkivo cijele obitelji. Otac mesar i kobasičar, majka kuharica s Opatijskom školom, puno prijatelja i gostiju, odrastanje u malom gradiću u kojem se živjelo od turizma. Jednostavno doživite hranu na jedan totalno drugačiji način. Uđe vam u krv. Sve dalje je samo logičan slijed događaja i slušanja srca", ispričao je Damir, a otkrio nam je i što najviše voli kuhati, no ne može se odlučiti koje mu je jelo omiljeno za jesti.

"Volim kuhati više s ribom i školjkama i rakovima. Volim jednostavnost u jelima, da su iskrena, da s prvim zalogajem osjetite što jedete, to uživanje u izvornim okusima koja su nam u genima", smatra Tomljanović koji, osim uspješne karijere kao chefa, radi i kao konzultant za rad u ugostiteljstvu te kao profesor gastronomije u ugostiteljskim školama i na veleučilištima.

"Moj rad kao Resident Chef za kulinarstvo, u jednoj zagrebačkoj visokoj školi se desio prvo kao gostovanje, ali me je rad s mladim ambicioznim ljudima odmah privukao. Energija u radu je bila odlična, i par gostovanja se pretvorilo u trajniji angažman. Jako me veseli rad s mojim studentima i dosta se razlikuje od profesionalne kuhinje jer imamo puno više vremena za istraživanje i kreativnost i igranje s okusima i namirnicama, što često nije slučaj u ipak prvo poslovno orijentiranom kuhanju u restoranima", ispričao nam je Damir koji vjeruje i kako, unatoč profesorskim obavezama, nikada neće napustiti rad u profesionalnoj kuhinji i prestati kuhati.

Zanimalo nas je i daje li učenicima svoje kulinarske tajne.

"Cijeli život se uči i da se znanje ne prenosi, još uvijek bi jeli hranu bez osnovnog začina, ili soli. Obaveza svakog pravog kuhara je prenositi sve svoje znanje dalje, jer je to jedini ispravni put prema boljem kuhanju i hrani u restoranima", smatra Tomljanović koji za buduće chefove ima i odlične savjete na temelju vlastitog iskustva.

"Svaki čovjek koji želi biti bolji u svojoj profesiji, mora putovati i raditi van svoje zemlje. To profesionalno i životno iskustvo ga čini boljim radnikom i čovjekom, a za biti chef treba vam oboje. Kod mene uvijek ima taj poriv za putovanjem, tako da nikada ne isključujem da opet ne odem negdje raditi i upoznati nove ljude", kaže, no priznaje i da se teško odvaja od svega lijepog što ima u Hrvatskoj, a to su prvenstveno njegova supruga, dijete i prijatelji.

"Ne znam kamo me moj nekakvi životni i profesionalni put vodi. Da ste me pitali prije godinu dana hoću li biti žiri u MasterChefu, rekao bih da to nije baš vjerojatno, ali hvala na povjerenju. Danas mi je to moj trenutni posao. Što nosi budućnost, ne znam. Uživam u trenutku i najviše sam ponosan što mogu svojoj kćeri pokazati da se rad, zalaganje i poštenje u poslu isplati. Ispasti heroj u njenim očima je najveća nagrada koja mi je mogla doći u mojoj profesionalnoj karijeri. I zato sam izuzetno sretan ako moj angažman kao član žirija promjeni samo jednoj osobi život. Meni je. U očima moje kćeri. A to je sve što sam mogao poželjeti", zaključio je Damir.