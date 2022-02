Cansu Dere iz serije "Nevjera" velika je zaljubljenica u putovanja s kojih čuva dragocjene uspomene, a dragocjen joj je i njezin lik Asja u kojoj ju trenutačno gledamo na malim ekranima.

Turska glumica Cansu Dere koju gledamo u seriji "Nevjera“ na Novoj TV, živi slobodno i autentično. Nije se trudila da bude tako, to joj je bilo prirodno. Živjela je onako kako bi joj došlo. Uvijek su je čudili ljudi koje je iznenadila njezina trogodišnja pauza od snimanja kad je krenula na put.

Zbog svega toga Cansu ostavlja dojam "životoholičarke“ više nego radoholičarke.

"Ne volim raditi jako intenzivno, bez ikakve pauze. Imam sreće, moj mi posao to dopušta. Kad sve jako brzo teče, čovjek ne može naći vremena za rast, za učenje. Ako ne možeš istraživati neke duge stvari, ako ne možeš čitati, ako ne možeš putovati, kao da ne sazrijevaš. Meni to djeluje kao da uvijek s istim informacijama ostaješ isti čovjek. A za stvaranje novih likova ili za to da iz nove perspektive možeš promatrati živote i priče u scenarijima, moraš se razvijati", zaključila je Cansu.

Cansu često kreće na puovanja, boravi na putovanjima. Kakve to osjećaje budi u njoj?

"Sloboda i obnova! Osobito na mjestima na kojima sam prvi put svaki put imam osjećaj kao da se budim u novom životu", priznala je.

Lijepa glumica je otkrila i što je naučila na putu, čega se odrekla, kao i što je izbacila iz svog života, a što mu pridodala.

"Svjedočeći životima ljudi koje sam upoznala na putovanjima postala sam svjesnija tolerancije i raznolikosti života. Uočila sam da se odričem stvari koje su me žalostile. Iz života sam izbacila nepotrebne terete i pridodala različite perspektive, a najljepše je to što sam dodala i nove radosti i razloge koji me usrećuju", pojasnila je.

Putovanja su je oduvijek privlačila, ali strast za njima razvila se s godinama.

"Uvijek sam osjećala zanimanje za različita mjesta, živote, stilove života i strane kulture. Strast se razvila poslije. Kažu da čovjek svoje bližnje najbolje upozna na putu, po meni čovjek čak i sebe može početi upoznavati na putovanju! S mjestima koje sam tijekom godina proputovala i vidjela mijenjalo se i ono što mi godi, što mi se sviđa ili ne sviđa", zaključila je Cansu.

S putovanja ima mnogo uspomenu, ali jedna je na njoj ostavila poseban trag.

"Moja prijateljica Deniz i ja u Barceloni, koju smo odabrale kao početnu točku putovanja po Kataloniji, unajmile smo krasan stan. Prvo smo autom obišle obližnje gradiće i jedan nam se od njih čak toliko svidio da se navečer nismo vratile, nego smo odsjele ondje, u hotelu koji nam se svidio. Za vikend smo trebale produžiti do Valencije, no nismo se dovoljno nauživale Barcelone i u tom smo trenu toliko uživale da smo odustale. I vikend smo odlučile provesti u Barceloni. Naravno, kad smo promijenile planove, morale smo promijeniti i smještaj jer su datumi nakon nas bili rezervirani. Prije nego što smo ujutro izašle iz stana, nazvale smo agenciju i zamolile ih da nam rezerviraju hotel. U tom smo trenu krenule obilaziti ulice Barcelone, sve jednu ljepšu od druge. No zaboravile smo i na vrijeme i na to da i dalje nemamo hotel u koji ćemo navečer otići! Kad su nam iz putničke agencije rekli da su svi hoteli koji su nas zanimali bili puni, malo smo se ražalostile, no bile smo dobro raspoložene, pa se nismo previše opterećivale. Mislile smo da ćemo, kako god bilo, pronaći smještaj u tom velikom gradu. Što nam se najgore može dogoditi? Izrazito smo uživale u trenutku i bile nesvjesne stvarnosti. Kad je stigla večer i već smo se umorile, odlučile smo pronaći hotel. Mi smo odlučile, ali grad se s nama nije slagao! Osim mjesta koje bismo odabrale za noćenje, čak su i mjesta u kojima nikada ne bismo odsjele bila puna! U cijelom gradu nije bilo ni jedne sobe. Sati su prolazili, a mi smo ostale na ulici s jednim autom. Već smo se pomirile s tim da ćemo noć provesti u autu i bile spremne da vidimo kako će to biti kad mi je netko na ulici prišao i rekao da se želi fotografirati sa mnom. Nije bilo ni vrijeme ni mjesto, no pristala sam. U razgovoru nam je rekao da je podrijetlom iz Maroka i da je zaposlenik jednog hotela u Barceloni. Takav je život. Bio je čovjek koji nam je baš u tom trenutku trebao. Kad sam mu objasnila situaciju i rekla da se čudimo što je grad toliko krcat da ne možemo pronaći ni jednu sobu, on se začudio nama. Rekao je da je za vikend u to doba godine u Barceloni normalno da ne možemo pronaći sobu u zadnji čas. Sasvim dobronamjerno rekao nam je da nam može dogovoriti sobu koja je namijenjena zaposlenicima hotela u kojem radi. Pristale smo. Nikada neću zaboraviti zbunjena lica zaposlenika hotela i noć koju sam provela u toj sobi za zaposlenike! Dobro je što sam se fotografirala s tim čovjekom čista srca koji voli pomagati. Nikad se ne zna tko će, komu, kada i kako pomoći", ispričala je glumica.

Cansu trenutačno gledamo kao prevarenu ženu u seriji "Nevjera". Što bi učinila da bude prevarena u stvarnom životu?

Kao i mnogima, prijevara ni meni nije strana situacija. Osveta, zamjerke i mržnja jaki su osjećaji, baš kao ljubav. Mislim da prema osobi koja je učinila tako nešto ne treba opet gajiti jak osjećaj. Ono što sam prije osjećala i tako gubi smisao. Zbog toga to uzmem kao neugodan događaj, kažem: "I ovaj je takav, što se može?” i nastavim sa svojim životom. Osoba sam koja vjeruje i u početku prihvaća da, gdje ima ljudi, koliko ima dobroga, toliko ima i lošega i ružnoga. Nikomu se ne čudim tako da ne mogu vjerovati kako je to učinio. Lažljivost je vrlo ružna osobina, u svom životu ne želim lažljive ljude. Štoviše, što brže odu iz mog života, to bolje, po mome mišljenju. Ne postoji pravilo da su romantične veze, prijateljstva ili brakovi nešto što će trajati zauvijek. Naravno, bilo bi krasno da potraju, no kad trebaju završiti, treba se moći oprostiti od njih. U suprotnom, nikada nisam vidjela lijep ishod", smatra Cansu.

Njezin lik Asja je snažan i dominantan lik. Kako ju je oživjela?

"Ovaj lik temelji se na iskustvima koja su doživjele mnoge žene, veoma je dobro razrađen. Kad prostor od povjerenja jednog čovjeka u trenu bude sravnjen sa zemljom, to ga može nagnati na to da radi stvari za koje je mislio da nikada ne bi učinio, da podivlja. Puno toga na što žene koje su doživjele slične priče pomišljaju, o čemu maštaju, ali to ne mogu učiniti, Asja provodi u djelo. Njezinu oblikovanju puno je doprinijela i moja redateljica Neslihan Yeşilyurt, ekipa "Med Yapıma“, s kojom sam već radila i koja je uspješna po pitanju adaptacija, a pogotovo gospođa Fatih za vrijeme stvaranja lika, a ni poslije, nije me napuštala. Kao što ste rekli, Asja je jaka žena. A zbog toga što je doktorica, njezin se život temelji na tome da prvo postavi dijagnozu, a potom kreće u akciju. Nikada nije nepromišljena. Ima vrlo jaku sposobnost kontrole svojih osjećaja. Za mene je druga vrijedna točka to što je i nježno istaknuto koliko je važno da žena ima ekonomsku slobodu", priznala je Cansu.

U seriji "Nevjera" je osim prevarene žene utjelovila i brižnu majku. Kad se spomene majčinstvo, što joj prvo padne na um?

"Ja majčinstvo vidim kao umjetnost ljubavi i preuzimanja odgovornosti", izjavila je.

Cansu je otkrila i je li po njezinom mišljenju majka ona koja odgaja ili ona koja rodi?

"To se mijenja ovisno o situaciji i priči. No vjerojatno je to ona koja je uložila trud. Ako ne mora svaka žena koja je rodila biti majka, onda i ona koja nije rodila može biti majka", smatra glumica.

Sve o najnovijim epizodama serije "Nevjera" pogledajte OVDJE.

Izvori za intervju:

https://www.cnnturk.com/magazin/cansu-dere-personel-odasindaki-o-geceyi-unutamam?page=11

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-cansu-dere-erkekte-kriterim-fizik-desem-buna-kim-inanir-40288873/14

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cansu-dere-sosyal-fobim-var-106820



Isplivale Hanine fotografije nastale tek što se spremila za vjenčanje, ovo su prizori zbog kojih je očarala domaću javnost! +22

Samozatajna sestra Petra Graše na vjenčanju je pokušala proći neopaženo, no nije uspjela pobjeći fotografima +35