Caner Cindoruk osvojio je ženska srca kao Volkan u seriji "Nevjera", a sada je otkrio kako se sam nosio sa sličnim situacijama u životu, a prisjetio se i teško djetinjstva.

Turski glumac Caner Cindoruk na malim je ekranima utjelovio markantnog Volkana u seriji ''Nevjera'' koja se emitira u programu Nove TV. Ovaj šarmantni glumac za sebe kaže da je feminist, pravi gospodin, odmjeren i promišljen - čista suprotnost zavodljivom liku kojeg je utjelovio u hit seriji.

Caner dolazi iz velikog grada Adane, tamo je odrastao, no imao je teško djetinjstvo. Otac mu je pisac, no godinama nije mogao zaraditi pa je za život zarađivao prodajom na štandu...

"To je multikulturalno mjesto i ja sam osjetio korist toga. Adana je velik grad, veoma bogat, ali i siromašan, vrlo obrazovan, vrlo neobrazovan, sve u jednom; Kurdi, Grci i Juruci na okupu

Moj otac pisanjem nije mogao zaraditi. Bilo nas je trojica braće, a prodajom na štandu trudio se zaraditi za obitelj. Kako bih mu pomogao kad je bio zlovoljan, počeo sam raditi s njim. Najviše smo prodavali papuče. I ja sam sam prodavao balone, kopče i igračke. Prodavati nešto u dječjoj dobi zahtijevalo je vještinu. To mi je pomoglo da u najranijoj dobi upoznam ulicu", priznao je glumac

Otkrio je i je li maštao o tome da bude poznati glumac.

"Kad radiš na štandu, ondje satima stojiš, razmišljaš o svemu htio-ne htio. Glas koji govori u tebi nikada ne šuti. Zbog toga sam postao sanjarsko dijete. Sve sam zamišljao, bio sam sve redom. Katkad se i sada zamislim", priznaje.

No gluma nije slučajno ušla u njegov život i isprva se htio baviti menadžmentom.

"Stric je radio u kazalištu i zahvaljujući njemu sa 17 sam godina u gradskom kazalištu počeo profesionalno glumiti. Potom se taj posao za mene pretvorio u ljubav. Najprije sam želio studirati jezik i povijest. No nismo bili u prilici da odem studirati u drugi grad. S upisom na fakultet, upisao sam se i u kazališni klub te se upoznao s eksperimentalnim kazalištem. To me hranilo. Glumio sam i režirao predstave. S 27 godina u jednom sam trenu zaglavio u Ankari. Nagovorio sam trojicu prijatelja i krenuli smo u Istanbul", otkrio je.

Serija "Nevjera" više je naklonjena ženama. Je li on feminist?

"Da, to je nešto što ima stupnjeve. Ali feminist sam. Drugi stupanj (smije se). Duras je spisateljica koja je utjecala na drugi val feminizma. Naravno, puno sam naučio dok sam je istraživao i igrao. Najveći je problem na svijetu patrijarhat. Vjerujem da žene trebaju imati veće uloge u životu i osloboditi se", smatra Caner.

A on se ženama sviđa, no glumačku karijeru ne razvija na temelju fizičkog izgleda.

"Ne znam. Ovako sam sretan, ali počeo sam raditi na mišićima", otkrio je.

Caner glumi u seriji "Nevjera", no što njemu znači riječ vjernost?

"Vjernost je sposobnost koju čovjek ima, ali ne sam, nego s osobom za koju je odgovoran te osjeća da ispravno razmišlja i živi", izjavio je.

Bi li on oprostili nevjeru i postoji li nešto što bi je moglo opravdati kod njega?

"Vjerojatno ne bih. No vrlo je bitno kako se to dogodilo. Ljubav počinje čarobno, ali završava čudno. Ne postoji ništa što bi je moglo opravdati. Ali osoba s kojom si u vezi može se zaljubiti u drugu osobu i ako ti to kaže, to je častan potez. Svi smo mi ljudi. No ako to radi potajice, ako, što je najvažnije, nije iskrena, znači da je samo pokleknula pred svojim strastima", smatra Caner.

Otkrio je i je li sam nekada pokleknuo pred svojim strastima i bio nevjeran.

"Nažalost, jesam, ali kad se čovjek suoči s tim što je učinio, shvati da nije bilo vrijedno. Poslije shvatiš da se kaješ. I grižnja savjesti ne nestaje", zaključio je.

U kojoj točki čovjek zaboravi na razum i poklekne pred strastima?

"Mislim da se to dogodi kad nestanu iskustva zaljubljenosti ili ljubavi, ili kad se dvoje ljudi koji su u tome međusobno otuđe. No to ne opravdava to što je učinjeno. Mislim da prvo treba prekinuti vezu, a onda započeti novu, ako to želiš", smatra Caner.

Objasnio je i zašto on to ipak nije učinio odmah, nego tek kasnije.

"Kad s nekim prekidate, ne prekidate samo s jednom osobom. Prekidaš i sa zajedničkim životom, krugom prijatelja, obitelji, čak i životinjama za koje ste se brinuli. Koliko god ljubav počinje čarobno, završava čudno. Zbog toga nisam mogao reći svojoj partnerici. Nisam priznao tada, nego poslije", otkrio je i dodao da njega nisu nikada prevarili, barem koliko zna.

Caner je glumio kao glumac u brojnim muško-ženskim predstavama, no je li shvatio ljubav kroz njih?

"Ljubav se ne može shvatiti, nema jednadžbe. Doživiš jednu koja nije slična nijednoj drugoj i to se svaki put mijenja. Da shvatim tu formulu, bio bih filozof", zaključio je.

Zvjezdani status ima određena pravila. Mora biti senzacija, ne smiješ nestati sa stranica časopisa. No on kao da je dokaz da se glavna uloga može dobiti i bez toga.

"Nikoga ne osuđujem, ali ja sam ovakav. Katkad nas previše ponesu simbolične stvari koje se vrte oko našeg imena, no ne valja propuštati život i mijenjati se, treba biti iskren. Možda je to razlog zašto me ljudi vole - iskrenost. Prije mnogo godina rekao sam da želim ostarjeti kao Tundžel Kurtiz. Sada pak želim umrijeti kao Tundžel Kurtiz. Neka vrijeme odluči jesam li činio dobro ili nisam", zaključio je Caner.

