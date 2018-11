Čovjek koji je od prvog nastupa na pozornici "Supertalenta" šokirao žiri i javnost, prošle je nedjelje nastupio i u polufinalnoj emisiji.

Njegovo ime je Slaviša Pajkić, no poznatiji je kao Biba Struja.

Slaviša je ovoga puta palio svijeće, puštao gromove i slično te još jednom ostavio žiri bez teksta. "Ja uopće ne znam da li je itko od nas kompetentan komentirati nešto što nadilazi ovozemaljsku vrstu talenta. Ovo je nešto nesvakidašnje. Sretna sam da ste na ovoj pozornici", komentirala je Martina, Davor i Janko su se složiti da je ovo definitivno talent, a Maja mu je poručila: "Mene ste svakako prepali ovaj put i podsjetili ste me na one trenutke kada doma probam upaliti svijeću pa spalim prste, vi bi meni bili idealni za doma paliti svijeće. Postoje talenti koji godinama uče svoj talent i bruse ga, a vi ste u onoj kategoriji čiji je talent bogomdan!"

Biba Struja dolazi iz susjedne Srbije, točnije Požarevca, a struja mu ne može ništa. S njim elektroni gube bitku, a u njegovim rukama u tren se ispeku kobasice, skuhaju jaja i zasvijetle žarulje. "Ja sam tako rođen, ali nisam to znao dok nisam počeo raditi kao bravar. S kolegom sam radio metalne ograde, a onda je počela padati kiša. Kad je stala, nastavili smo raditi, a on se naslonio na ogradu i kaže 'uključi mi alat da nastavim posao'. Kad sam ga ja uključio, on je pao. Došao drugi kolega, opet isto, strujni udar. 220 volti za obične ljude je kraj, a meni ništa, nisam ni osjetio", započeo je svoju neobičnu priču Slaviša.

Priznaje da još traži svoju granicu, a uskoro se sprema oboriti rekord s nevjerojatnih milijun volti te trenutno traži sponzora da se napravi spektakl. Svoja prva tri rekorda jeftino je prodao, kaže, a već s prvim od 20 tisuća volti završio je 1983. godine u Guinessovoj knjizi rekorda. Novi rekord želi oboriti uz pomoć transformatora i leteće munje koju bi usmjerio na sebe, a da publika uživa u topljenju njegovih cipela.

Biba ima dva sloja kože manje od ostalih ljudi te nema znojne žlijezde. "Kad je vani vruće i 20 stupnjeva, to mi jako smeta. Ako idem negdje, moram odjenuti mokru majicu ili inače gotovo. Ili cijeli dan sjedim doma pod klimom. Ja sam veliki sportaš, ali vrućina me ubija", otkriva te ističe kako su i Japanci proučavali njegov fenomen te tvrdili kako bi čovjeka poput njega čuvali kao "nacionalno blago".

"Ja samo u Srbiji, svojoj zemlji, nemam talent, a to je tužno. Svugdje drugdje gdje sam bio je bila drugačija priča. Ljudi svugdje drugdje znaju cijeniti i poštivati, ali kod nas ne. Žao mi je zbog toga, jer mi u mojoj zemlji nitko nikada nije pomogao", tužno priča svoj životni put. "Srbi postaju slavni samo poslije smrti. Za života postaju slavni samo lopovi i političari", oštro poručuje.

"Od prvog dana kada sam otkrio svoj talent, ljudi su me gledali drugačije. Ja sam u njihovim očima nešto posebno. I dan danas mnogo ljudi ne vjeruju u ovo što ja radim, no ja sam spreman da im dokažem. Ima tu i ljudi koji vjerojatno znaju moju vrijednost i tuguju što u životu nisam uspio više, no što da radimo. Život ide dalje, s nama ili bez nas."

Misli li da će se nakon nastupa na "Supertaletnu" stvari promijeniti? "Ja više nemam puno od života. Moj je posljednji cilj da ovaj četvrti rekord od milijun volti ispunim, a poslije kako bude. Ne očekujem mnogo od ljudi, a možda će se pojaviti netko pametan tko će mi pomoći. Nije bitno odakle je. Ima raznih ljudi, i kod nas, i kod vas, i svugdje, ali najmanju vrijednost ima čovjek. Možda će se nešto promijeniti, ali vrijeme ističe", zaključio je.

