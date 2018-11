Beatboxer Damir Mašić iz susjedne BiH nije izborio prolaz u finale, no oduševio je publiku i žiri.

U polufinalnoj emisiji najgledanijeg showa u Hrvatskoj, Supertalenta, nastupio je i Damir Mašić.

Radi se o beatboxeru iz susjedne Bosne i Hercegovine koji nije izborio prolaz u finale, no oduševio je publiku i žiri svojim neobičnim glazbenim umijećem. Odrastajući u malom gradu Goraždu nikako nije uspijeva pronaći svoj životni put tijekom čega je i odustao od školovanja te počeo raditi.

"Uvijek sam imao taj neki talent za beatbox, ali nikad nisam pokušavao ostvariti nešto veliko s tim. Zato sam se i zaposlio u jednoj firmi. Mislio sam malo raditi pa krenuti na fakultet, no malo se sad promijenila situacija", otkrio nam je Damir koji se beatboxanjem bavi već 8 godina.

Jedan video utjecao je na njegov životni hobi, a radi se o videu iz 2009. godine. Bio je to nastup Vinkovčanina Mislava Medića Mede koji se predstavio beatboxom u prvoj sezoni Supertalenta. "Odmah sam primijetio da imam talent, neki ritam. Postajao sam bolji s vremenom", iskreno nam je priznao, no znači li to da misli da je bolji od drugih?

"Pa dobro, svatko sebe smatra u jednu ruku da je bolji od nekih, ali nikad nisam bio pun sebe. Malo sam i povučen, ali eto, dobro je", kaže Damir kojeg smo tim pitanjem ipak uspjeli malo nasmijati unatoč tremi koju je imao prije nastupa. Neko je vrijeme vodio i vlastitu školu beatboxanja.

"Na tu ideju došli su moji prijatelji i neko je vrijeme išlo fino, no iskreno mi je dosadilo. Ipak, sad se opet otvorila želja za tim. No što reći polaznicima koji ipak nisu toliko talentirani u ovoj vrsti umjetnosti, a oni misle da jesu?

"U mojoj je školi bilo nas 15, 14 učenika plus ja. Od toga njih 13 nije imalo ritam, a za beatbox je potreban upravo ritam. Mora se polako raditi s onima koji nemaju ritam."

Najveća podrška mu je djevojka s kojom je dvije i pol godine, a romantično je izjavio kako ju ne bi mijenjao ni za što na svijetu. Po čemu je ona bila posebnija od ostalih?

"Jednostavno sam htio imati curu i bila je to ljubav na prvi pogled. Osvojio sam ju baš s beatboxom. Baš sam u toj školi beatboxa snimio jedan video za nju i poslao joj sasvim slučajno. I eto, takva je bila sudbina da budemo sada već 2,5 godine u sretnoj vezi. Tremu nije imao dok je snimao video, jer je želja da nađe curu bila jednostavno prevelika.

"Svidjela mi se i poslao sam joj video samo za nju", a što nam je još otkrio talentirani Damir, saznajte u našem video prilogu.

Najnovije informacije prati na službenoj stranici Supertalenta.