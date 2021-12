Ana Antunović je nakon napuštanja showa MasterChef za DNEVNIK.HR otkrila kako će pamtiti to iskustvo, žali li zbog ičega i kakvi su joj planovi za dalje.

Šesti stres test u MasterChefu u kojem je sudjelovala bio je i zadnji za Anu Antunović.

Iz showa je ispala zbog sirovih srdela, a nakon što je zgotovila jelo i stavila svoj tanjur na pult, Ana je zaplakala.

"Ne krivim nikoga, pa ni sebe za ispadanje iz showa. Taj dan bila sam već prilično umorna jer su mi bile treće eliminacije zaredom. Ipak, imala sam volju još ostati i boriti se. Ali, stvari su se jednostavno tako posložile i mislim da je tako trebalo biti. Na ovo putovanje gledam na način koliko je trajalo, a ne dokud sam došla", ispričala je Ana za DNEVNIK.HR.

Otkrila nam je i je li mislila da će dogurati ovako daleko.

"Iskreno, ne! Iako inače imam vjere u sebe u svom poslu, ovo mi je ipak bilo potpuno neko drugo područje. Nisam bila sigurna u sebe, slušala sam druge. Sve do jednog trenutka kad sam počela slušati samu sebe. I tad je sve krenulo nabolje. Sjećam se trenutka kad smo prvi put bili Top 10, i kad sam to osvijestila – jednostavno mi je bilo nestvarno", rekla je Ana, koja će iskustvo u MasterChefu pamtiti kao izlazak iz svake zone komfora.

"Pokazati se pred cijelom zemljom, pokazati svoje znanje i neznanje, griješiti, učiti, smijati se i plakati – dok vas pritom prate kamere nije nimalo lako. Ali da je bilo učenje – bilo je. I to ne samo učenje o kulinarstvu i kuhinji, već učenje i o samome sebi", priznaje, a dodaje i što joj je najteže palo.

"Najteže mi ja pala ta izolacija. Iako je suživot s mojim MasterChef kolegama bio neponovljiva avantura, biti tako odsječen od svog života mi je teško padalo. I to što sam propustila nećakov treći rođendan. Ipak, kad mi on danas kaže da se igra MasterChefa, znam da je vrijedilo", govori Ana.

Sa sobom iz showa nosi i mnoge lijepe uspomene.

"Lijepih uspomena je bilo puno, zaista. Ne znam zašto, ali posebno pamtim te subote, kad smo zajedno čistili kuću i spremali ručak – taj vikend je uvijek bio nekako obiteljski. Kao lijepu uspomenu pamtim i dan kad smo Zveki, Tomo i ja igrali remi osam sati ili kad smo naučili sve pojmove iz Aliasa napamet i imali prvenstvo u badmintonu. I naravno, kad sam prvi put stajala pred žirijem kao najbolje jelo. Rijetko kad sam u životu bila ponosna kao tada", ističe.

Ana kaže i kako joj sada nije žao što se prijavila u MasterChef, no naglašava i kako je jednom bilo sasvim dovoljno.

"Ne bih ništa promijenila jer je drugačije sada gledati iz ovog kuta i tada dok smo to sve proživljavali. Voljela bih da sam neke stvari manje emotivno proživjela, no zar nisu emocije ono što nas čini ljudima? Bitno mi je da su sve bile stvarne", smatra.

Iz showa je izašla i bogatija za brojna nova kulinarska znanja.

"Naučili smo promišljati o hrani. Gledati tanjur i na njemu vidjeti procese. Proučiti kako i zašto je svaka komponenta na tom mjestu. Jednostavno, drugačije gledamo na hranu. Tehnike se uvijek mogu naučiti, ali ovo razmišljanje koje smo usvojili je nešto posebno. Jako sam ponosna na tacose sa sastojcima za punjenu papriku, taj put sam zaista izašla van svih okvira i to se isplatilo. A da mogu ponovno nešto raditi, to bi definitivno bio desert", zadovoljna je Ana, a sretna je i zbog poznanstava koje je stekla.

"Jako sam sretna da sam upoznala većinu ovih ljudi. Neki su, nažalost, ispali ranije, kao Filip, Anamarija i Maja, s kojima sam na početku baš kliknula. No, ovih posljednjih deset ljudi koji su ostali nekako su mi bili najbliži i s njima sam provela najviše vremena. Možda sam nekako za njih zato više vezana. Naravno da ćemo se nastaviti družiti, veselim se zapravo upoznati ih sve u stvarnom svijetu i njihovim pravim životima. I vjerujem da će nam se životni putevi sresti još puno puta, a najviše se veselim da ih sve dovedem na Pelješac, skupa sa žirijem", kaže i tvrdi da nema jednog favorita za pobjedu.

"Svih sedmero ljudi koji su ostali nakon mene su moji favoriti i svatko ima nešto posebno s čim se ističe: kod Goge to je kreativnost, kod Zveki okusi. Željka i Karmen me oduševljavaju svojom mladošću i tim posebnim duhom. Za Tomu navijam jer mislim da bi mu to donijelo jedan životni preokret, za Roka jer vjerujem u njega, a za Ivana jer će bez obzira na sve uspjeti u ovome", nahvalila je svoje kolege.

"Rodila se jedna velika ljubav. Zajednička. Neki ljudi će misliti da se pretvaramo i glumimo, ali mi smo stvarno dobra ekipa. Tko god je trebao podršku, dobio ju je, nismo se sramili ni plakati ni smijati se. Bilo je presmiješnih situacija, ali neke stvari moramo zadržati i za sebe. Ja, osobno, sam sretna jer imam nekoliko novih čvrstih prijateljskih veza u svom životu, i veselim se vidjeti kako će nam se karijere dalje razvijati", dodala je Ana.

A što kaže o članovima žirija?

"Svaki poseban na svoj način. Moram priznati, Damir mi je pravi mentor od prvog dana i mislim da će me i u daljnjem životu savjetovati. Njegove suze na mom odlasku bile su mi najtužniji moment cijelog natjecanja, ali sam zahvalna jer je pokazao emociju i koliko me cijeni kao kuhara i osobu. Melkior uvijek daje konstruktivne kritike i savjete i jako mu je stalo da naučimo, što nam je jako puno značilo. A Stipe, kod njega mi je posebno drag taj dalmatinski karakter, s njim sam se najlakše razumjela. Jako cijenim to što je vjeran tradicionalnim okusima, ali u modernom izdanju", govori Ana.

Reakcije njezine okoline na sudjelovanje u showu bile su jako pozitivne.

"Od prvog dana svi su me jako podržavali u ideji da se prijavim i sudjelujem. Moji najbliži prijatelji intenzivno su proživljavali cijeli proces sa mnom, živcirali se i veselili kad i ja. Sve reakcije su bile zaista pozitivne i jako puno ljudi mi je reklo da su i očekivali da se prijavim. Obitelj je također bila podrška, a najsretniji trenutak cijelog natjecanja mi je bio kad sam vidjela mamu i tatu, koji su prošli 600 km da me iznenade", ispričala je.

Što se tiče planova za dalje, Ana ističe kako će kuhanje uvijek ostati njezina velika ljubav, ali nije spremna odustati od marketinga, u kojem je provela posljednjih deset godina.

"Najsretnija bih bila da se pronađem negdje u sredini, između gastronomije i marketinga", priznaje.

Ana je i vlasnica vrlo popularnog food-bloga ''Kuhana i pečena'', čija je popularnost nakon njezina sudjelovanja u MasterChefu dodatno porasla.

"Presretna sam jer me više od 10.000 ljudi prati i čeka moje recepte i hvala im na tome. Trenutno najčešće radim upravo jela iz MasterChefa jer znam da ljudi žele i sami iskušati ono što su vidjeli da mi radimo", pohvalila se.

Za kraj se obratila i svima koji se planiraju prijaviti u MasterChef.

"Poručila bih im da se prijave! Tko god ima volju, želju i ambiciju za kuhanjem - ovo mu je odlična prilika da ispita svoje granice. Posebno mislim da je ovo super put za mlade ljude koji još nisu napravili taj korak prema gastronomiji, ali žele. Sigurno na ovaj način mogu puno toga naučiti i nakon natjecanja krenuti u tom smjeru", poručila je Ana.

Jole nam je otkrio kako je doznao da su Hana Huljić i Petar Grašo u vezi: ''Ma ja sam to znao mjesecima prije njih!'' +23

Lepa Brena fotkom s plaže dovela društvene mreže do usijanja, u seksi badiću pokazala je fantastičnu figuru! +25