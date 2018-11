Akrobata Daria Zvornika nećemo gledati u finalu, no on je prošle nedjelje ostvario još jedan upečatljiv nastup.

Prema glasovima gledatelja tri najbolje točke nedjeljne "Supertalent" večeri bile su one plesnog kluba Dance Queen, Đulijana Jašarevića i Filipa Rudana.

Direktno u finale prošao je Dance Queen, žiri nije mogao odlučiti između Đulijana i Filipa, ali su glasovi publike presudili pa ćemo u finalu ipak gledati Filipa.

20-godišnja akrobata Daria Zvornika nećemo gledati u finalu, no on je ostvario još jedan upečatljiv nastup na Supertalent pozornici, i to u zraku, koji su dodatne uljepšale četiri plesačice.

"Da mi se svidjelo, jako mi se svidjelo. Mogli smo zamišljati sve i svašta, ja znam da ja jesam. Što se tiče outfita, drago mi je da si me poslušao. Nevjerojatne stvare radiš, ti si čovjek od gume. Nisam nikad vidjela da jedan muškarac radi takve stvari. Gledali smo te, uživali smo", poručila mu je Maja Šuput koju je posebno oduševila činjenica da je Dario nastupio bez gornjeg djela. Martini je također Dario bio jako zanimljiv, pa je čak zamolila i publiku da glasa za njega, jer bi ga voljela vidjeti i u finalnoj emisiji ovog showa.

"Prijatelji me podržavaju u tome čime se bavim", poručuje Dario koji je završio studij komunikacije i marketinga, no od ureda mu je još uvijek draža pozornica. Otkrio je i kako svakodnevno provodi vrijeme u prirodi u kojoj vježba te poručuje kako je takvo vrijeme iznimno važno. "To jača imunitet", kratko nam odgovara Dario koji se može pohvaliti definiranom figurom koja je zapala za oko i ljepšem i jačem spolu.

Što se tiče ozljeda, Dario ističe kako je jako važno ono prije i poslije treninga. "Stvar je u tome da se treba jednako posvetiti treningu, ali i pripremi te onome što dolazi nakon treninga kako bi se tijelo stiglo prilagoditi tome, ali i oporaviti."

Nije nam znao točno odogovoriti na pitanje je li mu se povećao broj obožavateljica nakon audicijske emisije, no obećao je kako će ubuduće pratiti tu statistiku.

Što je još otkrio našoj novinarki, pogledajte u video prilogu.

