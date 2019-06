Petra Kraljev podijelila je s nama osjećaje nakon završetka snimanja hit serije "Na granice".

Domaću glumicu Petru Kraljev imamo priliku gledati u seriji Nove TV "Na granici", u kojoj glumi simpatičnu Mirelu, članicu obitelji Butigan. Mirela je zgodna, zanimljiva djevojka, ali odijevanjem i ponašanjem potpuno različita od drugih cura u selu.

Zbog oca policajca i brata Kreše dugo nije imala dečka jer su joj se svi bojali prići. Mirelino srce je ipak osvojio Ante, s kojim čeka prinovu.

Petra je svojom ulogom osvojila srca gledatelja pred malim ekranima, a nama je otkrila kako se osjeća nakon što je snimanje privedeno kraju.

"Praznina je ogromna trenutno. Mislim da je ovo najgori osjećaj koji može glumac imati, ne samo glumac, nego i cijela ekipa. Otprilike kao završene predstave. Radite, radite, radite nešto i onda kad premijera dođe i sve prođe, pitate se "što sad dalje". Eto takav je osjećaj. Ima i sreće, pomiješane su nekako emocije. Treba napustiti sad ove ljude i krenuti u nešto novo. Baš mi je nekako teško", priznala nam je.

Nakon što je počela glumiti u seriji, Petra je počela primijećivati i neke promjene, naročito u privatnom životu i to one pozitivne, koje joj laskaju.

"Što se tiče privatnog života, prepoznavanja ljudi na ulici, moram priznat da se to događa. Imam osjećaj da bukvalno svi gledaju ovu seriju. U koji god grad sam otišla svi se deru "Mirela, Mirela". I to mi laska, ne zbog toga što me ljudi zovu "Mirela" nego zato što je serija gledana i to je ono što smo mi zapravo htjeli postići, da ovo bude jedna uspješnica kao što i jest. To je jedan veliki pečat svima nama", zaključila je Petra.

Snimanje serije ostati će joj u najljepšem sjećanju, no jedan dan će ipak posebno pamtiti.

"Prvi dan snimanja, kada projekt krene, je nešto najljepše. Ne mogu reći da se sjećam nekih određenih događaja, ali sjećam se osjećaja koji sam imala kad sam tek došla tu", otkrila je Petra.

Iako je posljednja scena već snimljena, ne propustite omiljenu seriju "Na granici" pratiti sve do 10.lipnja kada će gledatelji imati priliku pogledati finale prve sezone, a novi nastavci u program Nove TV vraćaju se već ove jeseni!