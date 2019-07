Paula Jeričević otkrila nam je što se promijenilo nakon showa "Ples sa zvijezdama" u njezinu životu te koje planove ima za ovo ljeto.

Paula Jeričević u showu "Ples sa zvijezdama" s partnerom Ivanom Šarićem provela je 12 tjedana, dogurali su do samog finala i tijekom tog se razdoblja u njezinu životu ponešto promijenilo.

"Bio je to intenzivan period koji je samo stao. To je bio prvi šok, a veći je šok što sam se morala vratiti na ispite, na fakultet. Ali u principu se nije promijenilo puno toga. I dalje se dosta družimo, pa ne mogu reći da mi fale jer smo stalno zajedno. To je bilo toliko lijepo iskustvo da mi je žao što je završilo, ali nastavit će se druženja sigurno i dalje", otkrila nam je Paula.

Nakon showa povećao se broj obožavatelja i onih koji je prepoznaju, naročito na društvenim mrežama.

"Na društvenim se mrežama broj obožavatelja zaista povećao, ali na ulici me ljudi ne prepoznaju toliko jer toliko imamo kose, šminke i svega, a inače svaki dan hodamo s nešto malo šminke. Dogodi se tu i tamo, ali nije to sad ne znam kakva promjena. Ali mi je super kod klinaca, kada vidiš male curice, da si nekom poseban i uzor, to te nekako ispunjava i bude drago", priznala nam je Paula.

Upravo je to i jedan od razloga zbog kojeg je Paula odlučila podržati Zadovoljna akademiju, projekt koji pomaže ženama mijenjati živote, možda ponekoj kao i uzor.

Nakon završetka showa otkrila nam je da joj jedna stvar posebno nedostaje, ono na što se najviše navikla.

"Druženja mi sigurno najviše nedostaju jer svaki dan provesti s osobom toliko sati, pogotovo jer smo Šarić i ja kliknuli i baš mi je super frend postao. Gledala sam ga svaki dan i sad ga odjedanput nema, zapravo ima više puta tjedno, ali naspram onog to je šok", priznaje.

Paula ima planove za ovo ljeto, koje će provesti radno, ali i odmarajući se.

"Imam planove i jedva čekam. Kad završim ispite, radit ću, plesat ću na moru gdje imamo showove, a uz to ću otići odmoriti se negdje s dečkom, s prijateljima i uživati", sa smiješkom je zaključila.