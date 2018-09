Matej Margarin sa životom na Farmi bio je upoznat i prije ulaska u ovaj reality show.

Mladi Matej Margarin iz Poznanovca, malenog mjesta u Hrvatskom Zagorju, jedan je od 18-ero kandidata ovogodišnjeg showa "Farma", čije je emitiranje nedavno krenulo u programu Nove TV.

Iza hrabrog Mateja stoji jedna teška i tužna životna priča. Naime, još kao dječak ostao je bez roditelja nakon čega je promijenio nekoliko udomiteljskih obitelji i domova za nezbrinutu djecu, sve dok nije završio kod svoje današnje obitelji koja ga je posvojila i s kojom je sretan.

"Izgubio sam roditelje, nakon čega sam bio u par udomiteljskih obitelji i u domu, nakon čega sam se vratio u Zagorje gdje me posvojila jedna dobra obitelj. Naučili su me zapravo kako živjeti, kako raditi i to na farmi na kojoj sada živim. Sretan sam jako u životu i ništa mi ne fali", otkrio nam je Matej.

Mateja je u show prijavila Samanta, sestra njegovog najboljeg prijatelja. Uoči odlaska na Farmu i života u izolaciji, u dosad neviđenim uvjetima, pitali smo ga kakva su njegova očekivanja i osjećaji.

"Mislim da je život u izolaciji lagan, neće mi to predstavljati nikakav problem. Upoznat ću samog sebe bolje", smatra Matej.

Matej samoga sebe inače opisuje kao društvenu osobu i prvi je u društvu kad je zezancija u pitanju, voli svirati gitaru, plesati brakedance, a voli i borilačke vještine. No pri samoj prijavi nažalost nije imao podršku koju je možda očekivao.

"Nisam u početku imao punu podršku od obitelji, podržavali su me svi moji prijatelji, ali ipak obitelj će mi najviše tamo nedostajati", priznao je mladi kandidat kojeg upravo obitelj i društvo čine sretnim.

Matej se ne planira na Farmi zaljubiti jer tamo nije došao zbog ljubavi, već zbog izazova da sam sebe iskusi i upozna što bolje.

"Ne bojim se ničeg. Uvijek sam spreman na izazove, ničega me nije strah. Zapravo uopće nemam straha iako slično iskustvo nisam nikad prije proživio", priznao nam je iskreni Matej.

22-godišnjem Mateju život na selu je dobro poznat. Živi na farmi, brine o životinjama, a od drveta, kaže, može napraviti bilo koju nastambu za životinje jer po struci je tesar.

