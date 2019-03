Marko Grubnić otkrio nam je kakav je plesač i što bi volio postići u showu "Ples sa zvijezdama".

Stilist Marko Grubnić obožava plesati i jedva čeka početak showa Nove TV "Ples sa zvijezdama" u kojem ćemo ga gledati kao jednog od natjecatelja koji će pokazati svoj talent ili antitalent.

"Ja nekako volim misliti da sam talent. Zato sam se i odlučio za ovaj projekt, sudjelovati ovdje. Mislim da neću imati puno posla, ja sam ovdje prvenstveno radi zabave, uživam u tome i mislim da se to i vidi i osjeti. Da, ima puno rada i ne znam sve te plesačke tehnike, ali brzo učim", otkrio je Marko.

Poznati stilist otkrio nam je što njemu ples u životu predstavlja i zašo mu se veseli.

"Između ostalog kako sam poznat po tome što treniram svaki dan, jedan od izazova mi je bio da ustvari vidim do kud moje tijelo može doći. Ali prije svega zabava, baš se jako, jako veselim samo zato što ćemo se svi dobro zabavljati", priznao je.

Iako s nestrpljenjem čeka početak showa, Marko se ipak pribojava jedne stvari.

"Bojim se ozljeda, tu moram biti iskren i dosta se volim zagrijati prije svakog treninga i pazimo na to. Što se tiče upale mišića ne bojim se, ali pazimo kod nekih dizanja i čak se usuđujem pitati profesionalce kako da to što pravilnije izvedem", izjavio je.

Obzirom da voli plesati privatno, Marko se plesom koristio i kao metodom zavođenja.

"Da, nitko mi nikad nije postavio ovako dobro pitanje. Mislim da svatko od nas, u situaciji kada ti se netko svidi, da imaš neki pokret, sve je to ples. I želim i dalje zavoditi plesom. Sada želim zavesti cijelu Hrvatsku plesom", priznao je.

Marko je naviknut biti na udaru kritika, što i sam priznaje, no kritika u showu se boji.

"Sada ne, nekad mi je to bilo bitno davno, nekako sam više na to obraćao pažnju, moglo me povrijediti pa čak me tjeralo i da idem naprijed još jači. Ali sad više ne. Ja te ljude ne poznajem i stvarno sam tu radi sebe i svoje zabave, ne radi tuđih mišljenja", objasnio je.

Osim plesa, Marko će nam na pozornici "Plesa sa zvijezdama" pokazati i emociju.

"Jako sam emotivan i trudim se to sada sa svojom partnericom donijeti na binu. Jedva čekam da ljudi to osjete, već se sada ježim tako da ples je emocija koju mi želimo prenijeti na ljude", zaključio je Marko.

Više novosti o showu, osim na službenoj stranici showa ''Ples sa zvijezdama'', pratite i na društvenim mrežama Facebook, Instagram, YouTube.