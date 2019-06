Maja Bajamić otkrila zašto voli voziti bicikl, čemu se posvetila nakon pobjede u showu "Tvoje lice zvuči poznato" ali i kako će provesti ljeto.

Pjevačica Maja Bajamić poznata je kao jedna od pobjednica showa "Tvoje lice zvuči poznato", a osim što voli pjevati, Maja se voli baviti brojnim fizičkim aktivnostima. Sportski je tip, zaljubljenica u zdrav način života, a jedan joj je sport posebno drag.

"Volim voziti bicikl, to mi je čak nekako postalo lifestyle. Gotovo svaki dan pređem 30 kilometara na svom biciklu, od milja zvanog "Đurđica", to mi je antistres terapija i trening", objasnila nam je Maja.

Na biciklu provodi toliko vremena da je osim onih fizičkih prednosti primijetila i neke sociološke prednosti koje joj se sviđaju.

"Zanimljiv je i taj socijalni moment. Ja kad sam na biciklu nastojim sagledati sebe s neke unutarnje strane, razmišljam što mi se to događa i zašto to toliko volim. NIje samo stvar u sportu, kretanju i fizičkoj aktivnosti već to je jedan totalni socijalno zanimljiv moment. Družiš se s ljudima, upoznaješ puteve kojima inače ne bi išao ni pješice ni automobilom. Parkiraš gdje god i super mi je što sam među ljudima, i oni me ne dotiču, a ni ja njih", otkriva Maja.

Maja se dugi niz godina bavila judom, a danas osim što vozi bicikl, hoda, pleše, aktivna je u svakom pogledu i doslovno nikada ne miruje. Osim, u zadnje vrijeme kada je to morala činiti zbog ozljede vratne kralježnice.

"Mislim da sam tih prvih deset dana strogog mirovanja sa šancovim ovratnikom provela ovdje. Vjerojatno su ljudi mislili da sam neki luđak, radila sam krugove oko Jaruna. Tako da uglavnom ne stajem", priznaje Maja.

Javnosti je najpoznatija postala kroz emisiju "Tvoje lice zvuči poznato". Svojim nevjerojatnim transformacijama pomela je konkurenciju i pobijedila. Nakon toga posvetila se u potpunosti nečem svom.

"Nakon TLZP-a odlučila sam završiti fakultet i tome sam se stvarno ozbiljno posvetila cijelo jedno ljeto. I to je bilo prvo ljeto u životu koje sam provela u Zagrebu. Pisala sam taj rad, radila sam naporno i magistrirala sociologiju i pedagogiju"

A sada ima i neke nove planove za budućnost.

"Posvetit ću se radu na autorskom materijalu, ljeto će definitivno biti radno. Radno u smislu studija i produkcije. Tražit ću pravog producenta, to mi je glavni zadatak jer već pet godina radim na svom kantautorskom projektu. Napisala sam preko 20 tekstova pjesama i glazbe i želim naći nekoga tko će čuti ono što ja čujem u sebi. Tome ću se stvarno posvetiti", zaključila je Maja.