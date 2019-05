Lucia Glavich Mandarić ove će godine trčati na humanitarnoj utrci "Wings for Life" u Zadru.

Poznata glumica i drago lice iz serije "Na granici" Lucia Glavich Mandarić jedna je od ponosnih sudionica ovogodišnje utrke "Wings for Life" koja će biti održana 5. svibnja. Lucia će se tako pridružiti 9000 tisuća ljudi koji žele svojim malim doprinosom svijet učiniti boljim.

Lucia nam je uoči utrke utrke otkrila kako je vrlo uzbuđena što će biti dio jednog takvog humanitarnog projekta i koliko je to veseli.

"Jesam, jako sam uzbuđena i jako se veselim! Ovo će mi biti prvi put da ću sudjelovati u nekoj utrci, pa mi je drago da je to baš ova koja je humanitarnog karaktera", otkrila je Lucia.

O sudjelovanju nije puno razmišljala, a veće zadovoljstvo sigurno će joj biti i to što će trčati uz kolege iz serije "Na granici".

"Odlučila sam se pridružiti timu Nove TV koji svake godine sudjeluje u utrci. Osim što Nova TV radi prijenos i brojni zaposlenici televizije aktivno sudjeluju u utrci, pa sam se odlučila zajedno s kolegama iz serije 'Na granici' Martinom Stjepanović i Dinom Rogićem biti dio te humanitarne priče i doprinijeti svojim kilometrima", izjavila je.

Lucia je inače obožavateljica sporta, no trčanjem se počela baviti tek nedavno.

"Cijeli sam se život bavila sportom, ali sam imala pauzu posljednjih nekoliko godina. Počela sam aktivno trenirati prije tri mjeseca sa svojom trenericom Suzanom Štimac Ličinom, ali u trčanju sam još uvijek nova", otkrila nam je.

Mlada i uspješna glumica svjesna je važnosti brige o zdravlju, a ima nekoliko savjeta za sve nas.

"Trudim se jesti zdravo i vježbati svaki dan. U danima kada se odmaram od vježbanja i užurbanog svakodnevnog tempa nastojim otići u prirodu, najčešće je to Sljeme ili Maksimir. Bitno je isto tako odmoriti glavu i tijelo, uzeti vrijeme za sebe i ne raditi ništa, opustiti se. Posvetite više vremena sebi i ljudima koje volite, to ispunjava i opušta", zaključila je Lucia.

Uz to primjećuje kako mladi u Hrvatskoj previše zanemaruju brigu o vlastitom zdravlju.

"Imam osjećaj da smo svi previše fokusirani na druge i na vlastiti uspjeh, ali u smislu dokazivanja drugima. Često zaboravimo sebe i svoje zdravlje, a to obično shvatimo kada je prekasno. Mislim da se generalno premalo krećemo i premalo vremena provodimo u prirodi. Gledam to po sebi jer mi se često događalo da kada bih i imala vremena otići negdje u prirodu ili se malo pokrenuti, bila bih 'preumorna' za to, pa bih ostala kod kuće pred TV-om. Grozna je to navika koja ti se lako uvuče u svakodnevni život."

Sudjelovanje u događanjima humanitarnog karaktera za Luciju ima posebno značenje.

"Volim se odazvati na humanitarne akcije svaki put kad mogu. Pogotovo mi je drago kada su to akcije ovoga tipa gdje se spaja ugodno s korisnim. Napraviš nešto za svoje zdravlje, a istodobno pomažeš drugima u borbi za njihovo zdravlje. U ovakvim akcijama kao što je 'Wings for Life' svi profitiraju", zaključila je.

Njezini kolege sa seta serije „Na granici“ pozdravili su humanitarni angažman na koji se odlučila.

"Reakcije su pozitivne, pogotovo kada čuju da je trčanje u pitanju. Većina ljudi misli kako je to dosta zahtjevno i u pravu su. I ja sam tako mislila do prije tri mjeseca, ali svi zapravo možemo puno više nego što mislimo da možemo. I ova utrka je super jer dokazuje upravo to, da svi, bez obzira na dob, spol i fizičku spremu mogu sudjelovati i tako doprinijeti većem cilju", poručila je Lucia.

I na kraju, za sve sudionike koji će trčati s njom u Zadru imala je samo jednu, ali važnu poruku.

"Ljudi koji su sudjelovali u prijašnjim utrkama 'Wings for Life' rekli su mi da tamo uvijek vlada pozitiva koja te diže i tjera na više. Zato osmijeh na lica, pozitivan duh i idemo napraviti nešto lijepo jedni za druge", izjavila je i sama s osmijehom na licu.

Ove će godine sa zadarskog poluotoka startati čak 9000 trkača ujedinjenih u cilju da svijet učine boljim. Start utrke uživo će se prenositi u nedjelju 5. svibnja na Novoj TV od 12:30 do 13 sati, a cijela utrka uživo će se moći gledati na portalu DNEVNIK.hr. Iz Zadra će se uživo uključivati voditelji Valentina Baus i Dorijan Elezović, dok će Vlado Boban sa zanimljivim gostima na portalu DNEVNIK.hr komentirati tijek utrke.