Karolina Šuša nastupila je u polufinalu Supertalentu, predstavivši se zanimljivim plesačkim i pjevačkim umijećem.

Plesačica Karolina Šuša autorica je mjuzikla "Cabaret a la carte", a nastup nje i njezinih plesnih kolegica mnoge je zaintrigirao na Supertalentu. Riječ je neobičnom koncertno-kazališnom projektu kojim se ova umjetnica odlučila predstaviti upravo na najgledanijem talent showu u Hrvatskoj nakon kojeg se Karolina susrela s određenim predrasudama.

"Zanimljivo je. Recimo ja sam samostalna umjetnica i službeno na popisu natjecatelja stoji "Karolina Šuša plesač suvremenog plesa". A većina plesača su žene. To se događa čak i najslužbenijoj mogućoj logistici. Mi nismo plesačice, mi smo plesači".

No bez obzira na predrasude, dosad joj se nije dogodila niti jedna neugodna situacija.

"Ne. Meni stvarno ne. Uglavnom ako nastupamo klupski, imamo bend, pjesme iz mjuzikala koje pjevaju određeni likovi sa svojim karakterima i raspon tih likova je vrlo različit. Od Marry Poppins do Sally Bowls ili kao u pjesmi koju sam pjevala na audiciji "Big spender", a to je pjesma koju pjevaju prostitutke i dozivaju svog muškarca", objasnila je Karolina i dodala kako ni čak nakon takvih provokativnih nastupa nije doživjela ništa neugodno.

"Meni je to malo smiješno. Uključite MTV u podne ili pogledajte stražnju stranu kioska. To je vulgarno za mene. Ja to ovako doživljavam. U ljudskoj senzualnosti postoji nešto životvorno. Ljubav i kreacija dio su stvaranja općenito. Ljudska seksualnost i senzualnost su tako nešto svakodnevno da je smiješno da je to takav veliki tabu. I meni se ustvari sviđa što su ljudi reagirali na mene kao profesoricu koja ima ženske atribute. Kao to je zabranjeno. Što da ste profesorica u malom gradu, psihologinja ili doktorica? Izlazite u neki klub subotom navečer, u koji izlaze i vaši učenici ili pacijenti. Vi nemate pravo na svoju privatnost, na svoju seksualnost. Mislim da bi svijet bio puno ljepše mjesto da možemo o sasvim običnim, svakodnevnim, predivnim stvarima govoriti kao odrasli ljudi, a ne neki kao tinejdžeri koji upiru prstom i hihoću se", zaključila je.

Karolina je objasnila i svoje viđenje drugačijeg gledanja na glazbene spotove i umjetnosti kojoj se ona bavi.

"Ma to je zato što ja nisam Lady Gaga. Pitam se što bi bilo da je ženska osoba slikala spolovilom u showu? Bi bilo isto? Mislim da ne bi. Zašto je to tako, ne znam. Znam samo da su cabareti postojali u tridesetim, četrdesetim godinama. Možda su onda bili kontroverzniji. Sedamdesetih su ljudi praktički hodali goli. Neke naše publike na live nastupima su ljudi koji su stariji od mene, koji meni mogu biti, ne roditelji, skoro bake i djedovi pa su puno otvoreniji od nas. Jako je moderno biti kontroverzan, mene to stvarno iznenađuje i nisam to očekivala", izjavila je Karolina.

